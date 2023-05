Anzeige

"The Masked Singer" 2023 neigt sich dem Finale zu. Der finale Rategast ist der Gewinner der letzten Staffel: Daniel Donskoy aka der Maulwurf.

Alles Schöne muss auch mal zu Ende gehen. So ist es auch mit der 8. Staffel von "The Masked Singer". Doch im großen Finale gibt es für Fans noch einmal einiges zu erleben.

Daniel Donskoy ist der Rategast

Daniel Donskoy gewann als Maulwurf Staffel 7. Er kommt zurück ins Studio und geht der geheimen Identität der verbliebenen Masken auf die Spur. Weiß er schon ganz genau, wer noch im Rennen ist und im Finale enthüllt wird?

Schauspieler, Moderator und der Maulwurf

Viele kennen Daniel Donskoy als Schauspieler. Er ist unter anderem regelmäßig bei "SOKO"-Ausgaben und beim "Tatort" zu sehen. Zudem hat er in "The Crown" mitgespielt und moderiert die mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Show "Freitagnacht Jews". In Staffel 7 sorgte er als der Maulwurf für Aufsehen. Gekonnt mit Hüftschwung zur ikonischen Musik aus dem ersten "Magic Mike"-Teil begeisterte er die Fans. Schließlich holte er sich im Finale den Sieg.

Das Rateteam im Finale

Daniel geht allerdings nicht allein den Stars auf die Spur. Wie gewohnt sitzen auch Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam. Ob sie schon vor den finalen Enthüllungen richtig tippen, wer der Frotteefant, der Schuhschnabel, Mystica und der Igel sind?

Das siehst du am Samstag, 6. Mai 2023, um 20:15 Uhr live auf ProSieben.