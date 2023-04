Anzeige

Mit Comedian und Schauspieler Rick Kavanian ist das Rateteam von "The Masked Singer" 2023 in Folge 2 komplett. Er hilft Ruth Moschner und Rea Garvey beim Entschlüsseln der Indizien.

Nachdem in Folge 1 Wincent Weiss am Ratepult von "The Masked Singer" 2023 Platz nahm, folgt in der neuen Woche ein neuer Gast und dieser hat schon einige Erfahrungen bei der Rätselshow gesammelt.

Rick Kavanian im Rateteam

Rick Kavanian gibt sich die Ehre und bereichert die neue Folge. Als Comedian ist er seit vielen Jahren vor der Kamera und auf der Bühne zu sehen. Fans lieben ihn zum Beispiel für seine Rollen an der Seite von Michael "Bully" Herbig und Christian Tramitz in "Bullyparade" oder den Filmen "Traumschiff Surprise" und "Der Schuh des Manitu".

Auswahl von weiteren Filmen mit Rick Kavanian:

"Keinohrhasen" (2007)

"1½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde" (2008)

"Mord ist mein Geschäft, Liebling" (2009)

"Otto’s Eleven" (2010)

"Buddy" (2013)

"Bullyparade – Der Film" (2017)

"High Society" (2017)

"Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" (2018)

"Jim Knopf und die Wilde 13" (2020)

"Beckenrand Sheriff" (2022)

"Liebesdings" (2022)

"Hui Buh und das Hexenschloss" (2022)

Anzeige

Anzeige

Er war Rosty aka No Name

Ans Ratepult bringt Rick dabei wertvolles Insiderwissen mit, denn in Staffel 7 trat er selbst als Rosty auf die "The Masked Singer"-Bühne. Die Maske mit geheimnisvoller Vergangenheit erhielt im Laufe der Show sogar einen neuen Namen durch die Zuschauer:innen, denn anfangs trat Rosty noch als No Name auf.

Anzeige

Welche Tipps und Hinweise Rick ausgraben wird, siehst du am Samstag bei "The Masked Singer" 2023. Immer samstags gibt es eine neue Folge, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben.