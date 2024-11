Zum Dahinschmelzen! Die ersten vier Masken von "The Masked Singer" zeigen sich in voller Pracht - und überzeugen mit reichlich Vielfalt und Liebe zum Detail.

Anzeige

Alle bisherigen Folgen gibt es auf Joyn Schau jetzt "The Masked Singer" kostenlos auf Joyn

Das Wichtigste in Kürze Am 23. November geht "The Masked Singer" bereits in die 11. Staffel. Höchste Zeit also, den Fans ein paar Details zur neuen Staffel zu verraten.

Nun zeigen sich die ersten vier Masken in voller Pracht und man muss wirklich zugeben: Diese sind zum Dahinschmelzen!

Alle Infos sowie die Sendezeiten zur neuen Staffel findest du hier.

Anzeige

Anzeige

Bühne frei für den Schneemann und den Feuersalamander

Feuer, Flamme und ein Haufen Schnee! Ab Samstag, 23. November 2024, treten der Feuersalamander und der Schneemann in der 11. Staffel von "The Masked Singer" zum Kampf der Elemente an. Knuddelig und clever wird es, wenn Willy W. und der Panda das Plüschregal gegen die große Bühne und einen Platz an der Seite von Matthias Opdenhövel tauschen.

Wer heizt dem Publikum so richtig ein? Wer bringt die Fan-Herzen zum Schmelzen? Wer befeuert mit seiner Verwirrungstaktik die Spekulationen? Wer bleibt cool und wer bekommt kalte Füße? Und die wichtigste Frage: Welche Stars verstecken sich unter den Masken?

Der Feuersalamander bei "The Masked Singer" Feuer frei für den Feuersalamander bei "The Masked Singer" Staffel 11. © Joyn/Nadine Rupp

Der Feuersalamander will bei "The Masked Singer" nicht nur mit seinem Gesang begeistern, sondern auch mit einer spektakulären Feuer-Show. Um den holografischen Feuereffekt auf seiner Kleidung zu erzeugen, wurden glänzende Folien vielfach übereinander geschichtet. Die Lederjacke ist zusätzlich mit über 2.000 Strass-Steinen bestickt.

Die Lederjacke ist das 'It-Piece' vom Feuersalamander und ist bestickt mit 2.000 Strass-Steinen. Alexandra Brandner, Gewandmeisterin

Der Schneemann bei "The Masked Singer" Der Schneemann hat bei "The Masked Singer" Staffel 11 nur eine Mission: Cool bleiben! © Joyn/Nadine Rupp

Um seinen Traum bei "The Masked Singer" zu verwirklichen, übt der Schneemann täglich, möglichst lange im Rampenlicht zu stehen, ohne zu schmelzen. Er kann seine Karotten-Nase abnehmen und als Mikrofon nutzen. Wenn er sich schüttelt, fällt Kunstschnee. Sein Schal misst ganze fünf Meter.

Der Schneemann kann seine Karotten-Nase abnehmen und als Mikrofon benutzen. Das ist aber nicht die einzige Besonderheit: Wenn er sich schüttelt, fällt Kunstschnee. Alexandra Brandner, Gewandmeisterin

Plüschseeliger Kitsch: Willy W. auf der Show-Bühne

Flauschiger wird es nicht mehr! Willy W. macht die "The Masked Singer"-Bühne unsicher und punktet mit seinem niedlichen Look. © Joyn / Nadine Rupp

Willy W. hat eine große Vorliebe für alles, was plüschig und kitschig ist. Er ist selbst ein echtes Kunstwerk aus flauschigem Kunstfell, mit Haaren, die bis zu zwölf Zentimeter lang sind und individuell an seiner Maske drapiert wurden. Zu Weihnachten blüht er richtig auf! Mit seiner festlichen Euphorie steckt er alle an - koste es seinen letzten Fussel!

Anzeige

Anzeige

Cleverness trifft Power: Der Panda punktet mit Wissen

Nerdige Panda-Power gefällig? Die Quiz-Fragen, die den Panda zum Schwitzen bringen, müssen noch erfunden werden. Ein schlaues Tier! © Joyn / Nadine Rupp

Das ist das Motto des Pandas. Er liebt es, die Welt zu erkunden und neues Wissen zu sammeln. Mit seinem 1,90 Meter großen Kopfumfang hat er reichlich Platz für clevere Ideen. Auf seinen Reisen begleitet ihn stets sein Schulranzen und sein Teddybär. Jetzt will der neugierige Abenteurer die "The Masked Singer"-Bühne erobern – Showtime!

Die 11. Staffel "The Masked Singer" siehst du ab Samstag, 23. November 2024, live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.