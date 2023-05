Der Schuhschnabel berührt mit "With Or Without You"

Der Schuhschnabel berührt mit "With Or Without You"

In der 2. Folge von "The Masked Singer" 2023 performt der Schuhschnabel den Hit "With Or Without You" der irischen Rockband U2 und begeistert das Rateteam und das Publikum. Rea Garvey ist sich sicher, dass der Schuhschnabel seine Stimme verstellt.