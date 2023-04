"The Masked Singer" 2023: Sendetermine und Sendezeiten - Heute Folge 5

Das Wichtigste in Kürze "The Masked Singer" läuft aktuell in der 8. Staffel.

Heute läuft Folge 5 - das Halbfinale von "The Masked Singer" 2023

Auch das Rateteam 2023 steht fest. Wer dabei ist, kannst du in einem anderen Artikel nachlesen.

Die bunteste und schillerndste Show der TV-Welt läuft wieder und du kannst in neue Folgen eintauchen. "The Masked Singer" läuft 2023 in der 8. Staffel.

Entschlüsselst du die geheime Identität der Stars unter den Masken? Das kannst du heute in Folge 5 wieder unter Beweis stellen. Am heutigen Samstag, 29. April, läuft das Halbfinale von "The Masked Singer" 2023.

Sendezeiten und Sendetermine: Heute Folge 5

Anschließend gibt es jeden Samstag eine neue Folge mit spektakulären Auftritten der Masken. Hier findest du die Sendetermine in der Übersicht:

Folge 1: Samstag, 1. April 2023, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 2: Samstag, 8. April 2023, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 3: Samstag, 15. April 2023, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 4: Samstag, 22. April 2023, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 5 und Halbfinale: Samstag, 29. April 2023, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 6 und Finale: Samstag, 6. Mai 2023, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Update vom 15. April 2023: Und eine weitere spektakuläre Enthüllung bei "The Masked Singer" 2023: Marianne Rosenberg ist der Pilz. Die Enthüllung von Marianne Rosenberg als der Pilz gibt es im Clip.

Start von "The Masked Singer" 2023

Am 1. April 2023 startete die 8. Staffel von "The Masked Singer". Neue Masken treiben ihr buntes Spiel auf der Bühne und verzaubern die Zuschauer:innen und Fans.