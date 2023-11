Anzeige

Er ist die vorgezogene Weihnachtsüberraschung: Klaus Claus, der Halbbruder von Santa Claus, zeigt sich erstmals öffentlich. Wird er mit seinen strahlend grünen Augen alle um den Finger wickeln?

Wer ist Klaus Claus? Tipps und Spekulationen

Es wird weihnachtlich! Nach der Eisprinzessin betritt die nächste winterliche Maske die große "The Masked Singer"-Bühne. Wer könnte unter Klaus Claus stecken? Alvaro Soler muss sofort an seinen Musiker-Kollegen Wincent Weiss denken, da er dieses Jahr ein Weihnachtsalbum veröffentlicht. Für Ruth Moschner könnte es ebenso einer der Wildecker Herzbuben sein. Auch Schauspieler Hans Sigl wird genannt.

Anzeige

Anzeige

Das sind mögliche Indizien zu Klaus Claus

Stiehlt Klaus Claus seinem größeren Halbbruder, Santa Claus, die Show?

Klaus Claus kümmert sich um die Weihnachtspost für seinen größeren Halbbruder Santa Claus.

Der Hut ist ein Hinweis bei Klaus Claus.

Geschenke, Wunschzettel, Postkarten: Könnten das Indizien zu Klaus Claus sein?

Die Indizien von Klaus Claus im Clip Clip Klaus Claus übernimmt die harte Arbeit für Santa Klaus Claus ist der fleißige Halbbruder von Santa Claus und übernimmt den ganzen lästigen Papierkram. Doch beim Durchwühlen der Briefe findet er ebenfalls eine Einladung zu "The Masked Singer", die er natürlich gerne im Namen seines Bruders annimmt! 02:02 Min

Ab 6

Anzeige

Klaus Claus bei "The Masked Singer" 2023

Es ist die Sensation der Herbststaffel "The Masked Singer" 2023: Klaus Claus tritt zum ersten Mal aus dem Schatten seines großen Bruders Santa Claus heraus. Denn jetzt ist seine Zeit gekommen! Die eigentliche "The Masked Singer"-Einladung an Santa Claus hat Klaus Claus in der Post abgefangen. Das gibt ihm endlich die Chance, zu zeigen, was er wirklich kann. In Folge 1 verzaubert er das Publikum mit "Love Runs Out" von OneRepublic.

Vorgezogene Weihnachtsüberraschung

Große grüne Mütze, funkelnde Augen, langer roter Bart und große Weihnachtsstiefel. Warum bekommen wir Klaus Claus erst jetzt zu sehen? Seine aufwendigen Details machen ihn jedenfalls zu einer ganz besonderen Maske in diesem Jahr.

Die Maske ist ein Ganzkörpergesicht bestehend aus Thermoplasten, Schaum- und vielen anderen Stoffen. Was wir hier zum ersten Mal gemacht haben, war das Schnitzen von thermoplastischen Platten. Gewandmeisterin Alexandra Brandner

Anzeige

Anzeige

Lern jetzt die anderen Masken kennen!

Neben Klaus Claus sind diese acht Masken in der 9. Staffel "The Masked Singer" dabei:

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.