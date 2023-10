"The Masked Singer" 2023: Sind das die Masken der neuen Staffel?

Das Wichtigste in Kürze Am 18. November 2023 startet "The Masked Singer" in die 9. Staffel.

Auch wenn die Masken und das Rateteam der neuen Staffel noch streng geheim sind, ist die Gerüchteküche bereits am Brodeln. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, welche Masken in diesem Herbst die Bühne rocken könnten.

Die Promis unter den Masken bleiben auch in der Herbststaffel von "The Masked Singer" ein Geheimnis. Doch auch die Masken selbst sind bisher streng geheim. Lassen sich in den früheren Staffeln Hinweise auf mögliche neue Masken finden? Hier findest du einige Spekulationen über die Masken der 9. Staffel.

Papa Igel und der Toaster: Trauen sich Familie und Freunde auch auf die Bühne?

In Staffel 8 feuerte Papa Igel sein Igelchen noch von der Tribüne aus an. Könnte der strenge Papa Gefallen an der bunten Show gefunden haben und selbst sein Talent unter Beweis stellen wollen? Wer sich unter der Maske von Papa Igel verbarg, wurde bisher nämlich nicht enthüllt.

Folgt auf den Toast Baguette und Croissant?

Die Schulfreunde vom Toast waren in Staffel 8 nur bei den Indizien zu sehen. Nach seiner Enthüllung hatte der Toast dem Baguette und dem Croissant bestimmt einiges über seine Auftritte zu erzählen. Sein bester Freund, der Toaster, stand sogar bereits mit ihm auf der Bühne. Hat er dabei Gefallen am Rampenlicht gefunden?

Haben diese Masken einen Gegenpart?

Einige Masken könnten ein Pendant haben, das sich in Staffel 9 auf die Bühne von "The Masked Singer" wagt. Die Heldin aus Staffel 5 kann die Welt schließlich nicht alleine retten: Ob es auch einen passenden Helden gibt? Auch Katzen streunern selten alleine, sondern erschnuppern ihre Artgenossen schon auf Kilometer. Könnte ein Kater in die Fußstapfen der Katze treten?

Engel links, Teufel rechts?

Der Engel hat in der ersten Staffel von "The Masked Singer" für eine ordentliche Überraschung gesorgt. Einen Teufel gab es bisher allerdings noch nicht. Ob auf einige unheimliche Gestalten wie Diamantula, Werwolf oder Skelett auch der Gegenpart zum Engel folgt?

"The Masked Singer" 2023: Zeit für ein neues Monster?

Verschiedene Monster sind fester Bestandteil der "The Masked Singer"-Familie. Bereits in Staffel 1 begeisterte das Monsterchen nicht nur die Zuschauer, sondern auch seinen Mitstreiter, den Astronauten. Ihr Nachwuchs, der Monstronaut, bekam in Staffel 4 die Chance, in die großen Fußstapfen der Eltern zu treten.

Ein Nachfolger für Mülli Müller?

Publikumsliebling Mülli Müller holte sich in Staffel 5 sogar den Sieg und kehrte bereits in Staffel 7 zurück für Duette mit anderen Masken. Ist es jetzt an der Zeit, dass eine neue Maske aus der Familie der Monster sich auf die "The Masked Singer"-Bühne wagt?

Welche Masken tatsächlich in Staffel 9 von "The Masked Singer" auftreten werden, bleibt vorerst geheim.

Aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass du in den kommenden Tagen und Wochen hier auf www.themaskedsinger.de die ersten exklusiven Hinweise entdecken könntest.

Übrigens sind die Gerüchte rund um das Rateteam ebenfalls in vollem Gange. Wer in diesem Jahr wohl sein Telefonbuch zückt?

"The Masked Singer" 2023 siehst du ab Samstag, 18. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.