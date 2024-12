Der Schneemann ist auf "Mission cool" unterwegs. Dafür verwandelt er seine Karotte mal eben in ein Mic und stürmt damit die "The Masked Singer"-Bühne. Das Rateteam und auch die Zuschauer:innen zu Hause vermuten übrigens einen Fanta-Vier-Rapper unter der eisigen Maske.

Das ist der Schneemann

Für seinen Traum muss der Schneemann seinen größten Gegner - die Wärme - austricksen und so beginnt "Mission cool: Auftauen strengstens verboten!"

Die Tipps der Zuschauer:innen

Michi Beck - 39 % Hape Kerkeling - 18 % Hardy Krüger Jr. - 7 %

Das denkt das Rateteam

Folge 3: Der Schneemann bleibt seiner frostigen Linie in Folge 3 treu und gibt "Eiskalt" von Culcha Candela zum Besten. Die Herzen der Rate-Teams erwärmt er damit aber trotzdem - und die Spekulationen um seine Identität heizt der Schneemann nochmal ordentlich an.

So haben Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss direkt ein paar Ideen. Nachdem sie zuerst an Schauspieler Tim Oliver Schultz gedacht hatten, glauben sie jetzt mehr an Michi Beck von den Fantastischen Vier.

Die Rate-Konkurrenz hat derweil ihre eigenen Vorschläge. So verwirft Palina Rojinski die Ursprungs-Idee eines Musical-Darstellers oder eines ähnlich ausgebildeten Künstlers wieder. Sie kann sich ebenfalls jemanden von den Fanta Vier vorstellen, nennt aber Smudo anstatt Michi.

Folge 2: Der Schneemann setzt bei seiner ersten Performance auf einen echten Klassiker. "Immer wieder geht die Sonne auf" von Udo Jürgens ist sein Auftakt-Song. Das kommt an: Das Publikum sowie die Rate-Teams sind angetan vom letzten Auftritt des Abends. Doch können sie auch die Person hinter der winterlichen Maske entlarven?

Palina Rojinski und Rea Garvey rätseln über die Bedeutung des Surfers im Indizien-Clip. Geht es vielleicht gar nicht um den Sport, sondern das Internet? So oder so sind sie sich sicher: Die Person hinter dem Schneemann muss Bühnenerfahrung haben. Palina fühlt sich aufgrund des Indizes schlussendlich an eine alte Serie erinnert, in der Ralf Bauer und Hardy Krüger junior mitgespielt haben.

Heiko und Roman Lochmann glauben indes sogar an einen professionellen Sänger. Sie können sich Rapper Alligatoah gut unter der Schneemann-Maske vorstellen.

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.