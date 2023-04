Der Star unter dem Tiger von "The Masked Singer Ehrmann Tiger" wurde endlich online enthüllt. So viel sei schon einmal verraten: Kaum jemand hatte das Model auf dem Schirm.

Update vom 30. April 2023: Wer ist raus bei "The Masked Singer 2023"? Eine weitere spektakuläre Enthüllung: Der Toast ist eine RTL-Moderatorin. Die Enthüllung vom Toast siehst du im Clip.

Update vom 5. November 2022: Nun steht auch fest, wer heute im Finale von Staffel 7 von "The Masked Singer" im Rateteam sitzt.

Update vom 29. Oktober 2022: Wer steckt unter den neuen Masken von "The Masked Singer"? Wir zeigen alle Masken aus Staffel 7 von TMS im Überblick. Das sind die Sendetermine von "The Masked Singer" mit allen Sendezeiten. Wer alles Wichtige auf einen Blick sehen will: Das sind alle Informationen zur neuen Staffel von "The Masked Singer" 2022. Das sind die Masken im Finale: Rosty. Der Maulwurf. Der Werwolf. Die Zahnfee.

Bisher enthüllt wurden der Brokkoli, das Walross, die Pfeife, Black Mamba und Goldi (Enthüllung: ER steckte im Goldi-Kostüm - Und: Goldi wurde bei "The Masked Singer" 2022 enthüllt.). Überraschung: Das Rateteam von Folge 5 bei "The Masked Singer" bleibt heute vorerst geheim.

Zu Staffel 7 von "The Masked Singer" gab es auch viele Spekulationen zu den neuen TMS-Masken: Wer ist das Walross? Wer ist die Pfeife? Wer ist No Name? Wer ist der Maulwurf? Wer ist Black Mamba? Wer ist Goldi? Wer ist der Werwolf? Wer ist die Zahnfee? Nun ist das Geheimnis gelüftet, wer unter der Brokkoli-Maske steckt. Und zu jeder Folge von "The Masked Singer" 2022 gibt es den aktuellen Überblick: Wer ist raus bei "The Masked Singer"?

Update vom 23. Oktober 2022: In Folge 4 von "The Masked Singer" wurde Black Mamba enthüllt - es war ein GZSZ-Star. Wir fassen zusammen, wer in Staffel 7 von TMS raus ist und wer noch dabei ist.

Im Clip: Dieses Topmodel ist der Tiger

Dieses Model ist der Tiger

Lange musstest du auf die Enthüllung des Tigers warten, nun ist es endlich so weit. Zuerst fallen die Handschuhe des Kostüms, dann lüftet der Star darunter auch noch die Maske. Zum Vorschein kommt das Topmodel Barbara Meier.

"Liebe Zuschauer, ich bin's, Barbara Meier!", sagt die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin fröhlich in die Kamera. Von ihrer Zeit als der Tiger erzählt sie: "Mir hat es mega, mega, mega viel Spaß gemacht, in die Rolle meines absoluten Lieblingstigers zu schlüpfen."

Eine Überwindung seien ihre Auftritte jedoch trotzdem gewesen, denn Barbara hat noch nie öffentlich gesungen.

Die Zuschauer:innen vermuteten Sophia Thomalla

Mit ihrer Enttarnung sorgt das 35-jährige Model bei den meisten #MaskedSinger-Fans für eine echte Überraschung.

Denn kurz vor der Demaskierung waren noch rund 57 Prozent der ProSieben-App-User:innen davon überzeugt, dass Sophia Thomalla unter der Maske stecken müsse. Auf Barbara Meier spekulierten dagegen nur knapp 0,5 Prozent von ihnen.

Nun steht fest, welcher Star sich beim Online-Special "The Masked Singer Ehrmann Tiger" die Ehre gab. Doch wer wird bei "The Masked Singer" live auf ProSieben und auf Joyn demaskiert? Das siehst du am 20. November 2021 ab 20:15 Uhr.

