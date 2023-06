Für "The Masked Singer" 2021 verlässt das Küken sein Nest. In Folge 4 feiert es seinen dritten Geburtstag. Kannst du die Indizien auf seine wahre Identität entschlüsseln? Wer ist der Star unter dem Küken?

Anzeige

Das Küken hat jede Menge Blödsinn im Kopf. Auf der Bühne von "The Masked Singer" lässt es seinem Spieltrieb freien Lauf. Welcher Star steckt hinter der süßen Maske? Das könnten die Hinweise aus den ersten beiden Folgen verraten.

Infos über das Kostüm

3,80 Meter im Durchmesser misst das Küken. Über zehn Meter Fell, vier Meter Paillettenstoff und 500 Strasssteine wanderten in das flauschige Federkleid der Maske.

Anzeige

Anzeige

Alle Indizien zum Küken

Es hat das Warten satt und will frei sein wie ein Vogel.

Es freut sich über Gesellschaft.

Es musste üben, üben, üben.

Es ist ungeduldig.

Es will viel lernen und mit den Großen auf der Bühne mithalten.

Das Küken braucht Ruhe und Nestwärme.

Ist bereit für seinen ersten Flugversuch, aber stürzt dabei.

Bezeichnet sich selbst als Sprössling.

Es pfeift mit einer Trillerpfeife.

Als es fliegt, sind im Hintergrund Windkrafträder zu sehen.

Seine Bodyguards nutzen die Gelegenheit und räumen sein Nest auf, als es aufgeflogen ist.

Es pumpst auf den Boden und landet neben drei Menschen auf einer Couch, auf dem Tisch davor stehen Tupperdosen.

Das Küken landet in einem Nest und unterhält sich mit einem Rotkehlchen.

In Folge 4 wird das Küken drei Wochen alt.

Das Küken lässt die Männerherzen höherschlagen.

Trägt ein "I love Rea"-Lätzchen.

Im Hintergrund des Kükens stehen verschiedene Schuhe und ein Schild, auf dem steht: "Trend des Sommers - Barfuß oder Lackschuh?"

Zudem trägt es diesmal rote Glitzer-Stiefel mit Flügeln.

Tipps aus der Community

Die Zuschauer und Fans von "The Masked Singer" rätseln, was das Zeug hält. Alle Hinweise und Indizien aus der Show werden bedacht, um in der ProSieben-App in Tipps umgewandelt zu werden. So denkt die Community:

Jella Haase

Karoline Herfurth

Enissa Amani

Deuten die Indizien zum Küken auf einen dieser Stars hin? Oder steckt doch ein ganz anderer Star unter dem flauschigen Federkleid?

Auf der "The Masked Singer"-Bühne gibt es das Küken immer dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn zu sehen.

2022 geht "The Masked Singer" in eine neue Runde. Im Oktober startet die neue Staffel. Alle Sendezeiten und wichtigen Informationen zu Staffel 7 erfährst du hier. Außerdem findest du alle Infos zu den Masken: Wer ist das Walross?

Das könnte dich auch interessieren: