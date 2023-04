Die Schildkröte bei "The Masked Singer" schreibt Eintrag 1984 in ihr Logbuch am Finaltag. Welcher Star sich hinter der Maske verbirgt, verraten die Indizien und Hinweise.

Die Schildkröte ist eine Maske der Abenteuer. Mit Hakenhand und Dreispitz ist sie bereit, "The Masked Singer" 2021 zu entern. Mit "In The Air Tonight" von Phil Collins legt sie einen starken Auftritt hin. Doch welcher Star leiht der Maske im Piraten-Look seine Stimme? Gut, dass es die Indizien gibt, die dem Freibeuter-Kostüm auf die Schliche kommen könnten.

Update vom 22. April 2023:

Nun stehen alle Sendetermine und Sendezeiten von Staffel 8 von "The Masked Singer" fest. Wir haben die wichtigsten Informationen zu Staffel 8 von "The Masked Singer" und wir zeigen alle neuen Masken. Im Rennen sind noch Diamantula, der Toast, der Frotteefant, das Seepferdchen, der Igel und der Schuhschnabel. So kann man "The Masked Singer" 2023 live im TV, im Livestream und in der Wiederholung sehen. Enthüllt wurden das Känguru, der Waschbär und der Pilz.

Infos über das Kostüm

Die 160 Dreadlocks wurden extra mit Hand gefilzt. Muscheln, Perlen, Leder, Brokatstoff und auch Alkantara kamen neben vielen anderen Materialien zum Einsatz. Nach 400 Arbeitsstunden war die Gestalt der Schildkröte endlich fertig.

Alle Indizien zur Schildkröte

Die Schildkröte ist mit einem vorlauten Papagei gestrandet.

Sie hat die Weltmeere überquert.

Ihr Name steht auf vielen Zetteln geschrieben.

Die Schildkröte spinnt oft Seemannsgarn.

Der Papagei sagt, sie liebt nur die Kombüse.

Es ist gefährlich, sie zu verärgern.

Die Schildkröte ist tugendhaft und galant.

Sie ist schon weit herumgekommen.

Die Schildkröte ist siegessicher.

Im Indizien-Clip hält sie Karten in der Hand und pokert.

Sie ist schon durch so manchen Sturm gesegelt.

Vier Kraken-Arme ragen aus dem Meer.

Die Schildkröte erinnert sich an gute alte Zeiten.

Sie hat gegen Piraten und Kraken gekämpft.

Mit ihrer ehrenwerten Crew ging sie aus jeder Schlacht hervor.

Der Papagei sagt: Die Schildkröte ist nur beim Einschlafen erfolgreich.

Sie war beim Tauziehen zu sehen.

Sie wurde als Abenteurer geboren, doch nicht jedes Manöver ist ihr geglückt.

Die Schildkröte ist auf Gold-Kurs.

Im Jahr 712 hat sie den Papagei kennengelernt - die beiden landeten in einem Kochtopf.

Die Männer des Königs haben sich gegen ihn verbündet.

Sie steht in der Schuld des Papageis - denn er hat die beiden gerettet.

Zwei Steckbriefe sind zu den beiden im Hintergrund zu sehen, auf der die Zahlen 100 stehen.

Auf dem Meeresgrund stand die Schildkröte neben einer Muschel, in der sich eine Perle befindet. Sie hält sich eine zweite Muschel ans Ohr.

Retro-Rudi ist ihr Verwandter.

Sein Kommando ist "Anker los und volle Kraft voraus".

Wie sein ehrenwerter Vater hat der Star eine Crew gechartert.

Ein Kompass hat die Schildkröte immer sicher begleitet.

Am Finaltag schreibt sie Eintrag 1984 in ihr Logbuch.

Eine Schiffsglocke, Beute in Form von Münzen, vorlautes Gefieder sind wichtige Hinweise.

Laut des Papageis würde die Schildkröte nur eine Tortenschlacht gewinnen.

Mehrere Spielsteine stehen auf einer Kuh.

Tipps aus der Community

Die Hinweise und Indizien reißen die wahre Identität der Schildkröte nur an, doch für die Fans sind sie ein wertvolles Werkzeug, um dem Star hinter der Maske auf die Schliche zu kommen. So denkt die Community:

Thomas Anders Alexander Klaws Steffen Henssler

Auf der "The Masked Singer"-Bühne gibt es die Schildkröte immer dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

