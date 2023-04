Die Zuschauerinnen und Zuschauer von "The Masked Singer" bewegen neben den beeindruckenden Performances auch die folgenden Fragen: Wer ist raus und wer steckt unter den Masken? Hier findest du alle ausgeschiedenen Masken und Stars in der Übersicht.

Im Clip: Der Mops als Carolin Niemczyk enthüllt

Update vom 22. April 2023: Und eine weitere spektakuläre Enthüllung bei "The Masked Singer" 2023: Anna Loos ist das Seepferdchen. Die Enthüllung von Anna Loos als Seepferdchen gibt es im Clip.

Update vom 1. April 2023:

Nun stehen auch Start und Sendezeiten von Staffel 8 von "The Masked Singer" fest, die im Frühjahr 2023 startet. Wir haben schon die wichtigsten Informationen zu Staffel 8 von "The Masked Singer" und wir zeigen alle neuen Masken. Dabei sind unter anderem Diamantula, der Toast, der Pilz, der Frotteefant, das Seepferdchen, der Igel, der Schuhschnabel und der Waschbär. Mit der Ego-Perspektive gibt es eine wichtige Neuerung bei Staffel 8 von "The Masked Singer". Und: So kann man "The Masked Singer" 2023 live im TV, im Livestream und in der Wiederholung sehen. Wir zeigen: Wer ist raus bei "The Masked Singer" - und wer ist noch dabei? In Folge 1 wurde das Känguru enthüllt. Der Clip zeigt die Känguru-Enthüllung.

Wer ist raus bei "The Masked Singer" 2021?

Am Ende jeder Folge von "The Masked Singer" wird mindestens eine Maske enthüllt. Erst dann sehen die Zuschauer:innen, welcher Star sich tatsächlich darunter verbirgt. Dabei kommt es zu echten Überraschungsmomenten, denn nicht immer sind das Rateteam und die #MaskedSinger-Fans dem Star unter der Maske bereits auf die Schliche gekommen.

Am 16. Oktober fällt in der ersten Live-Show die erste Maske. Wer raus ist, entscheiden allein die Zuschauerinnen und Zuschauer in der ProSieben-App. Dort kannst du für deine Lieblingsmaske voten und sie in die nächste Runde schicken.

Diese Masken sind nicht mehr im Rennen

Die Chili ist bei "The Masked Singer" in der ersten Folge raus. Sie wackelte gemeinsam mit dem Hammerhai, dem Teddy und Stinktier. Im Zuschauer:innen-Voting stimmten die wenigsten Personen für die Maske ab. Unter der Maske steckte der "Tagesschau"-Sprecher Jens Riewa.

In Folge 2 von "The Masked Singer" wurde der nächste Star demaskiert. Dieses Mal musste der Hammerhai gegen das Axolotl und das Stinktier antreten – und verlor. Unter der Hammerhai-Maske verbarg sich Fußballweltmeister Pierre Littbarski.

Auch in Folge 3 muss sich wieder ein Star der gefürchteten Demaskierung stellen. Das Stinktier ist raus. Es ist die österreichische Schauspiel-Legende Peter Kraus.

Wie sich herausstellte lag Ruth Moschner goldrichtig: Unter der Maske des Phönix' steckte Autor und Synchronsprecher Samuel Koch. Er musste die Show in Folge 4 verlassen.

In Folge 5 hat es leider den Teddy erwischt: Hinter der Maske versteckte sich Annemarie Carpendale. Für die beliebte Moderatorin ist "The Masked Singer" ganz knapp vor dem Finale vorbei.

Für das Axolotl ist in der fünften Show ebenfalls Schluss. Am Ende sollte Ruth Moschner recht behalten: Hinter der Maske steckte tatsächlich die Schauspielerin Andrea Sawatzki.

In Folge 6, dem großen Finale von "The Masked Singer", wurde der Mops als Erstes demaskiert. Hinter der Maske versteckte sich Carolin Niemczyk von der Band Glasperlenspiel.

Auch für die Heldin hat es am Ende nicht ganz zum Sieg gereicht. In Folge 6 wurde sie demaskiert. Es wurde die Sängern Christina Stürmer enthüllt.

Als vorletztes wurde die Raupe demaskiert. Das Rateteam war sich am Ende sehr sicher, dass Sandy Mölling hinter der Maske steckte. Und es sollte Recht behalten!

Am Ende konnte es natürlich nur einen Gewinner:in geben. Alexander Klaws wurde als Mülli Müller enthüllt. Somit tritt er die Nachfolge von Sascha als der große Sieger von "The Masked Singer" an!

Alle ausgeschiedenen Masken im Überblick:

Folge 1: Die Chili ist Jens Riewa

Folge 2: Der Hammerhai ist Pierre Littbarski

Folge 3: Das Stinktier ist Peter Kraus

Folge 4: Der Phönix ist Samuel Koch

Folge 5: Der Teddy ist Annemarie Carpendale

Folge 5: Das Axolotl ist Andrea Sawatzki

Folge 6: Der Mops ist Carolin Niemczyk

Folge 6: Die Heldin ist Christina Stürmer

Folge 6: Die Raupe ist Sandy Mölling

Folge 6: Mülli Müller ist Alexander Klaws

