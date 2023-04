Eine Enthüllung jagt die andere! Die Discokugel ist die zweite Maske, die im Finale von "The Masked Singer" 2022 demaskiert wurde.

Im Clip: Jeanette Biedermann ist die Discokugel

Die erste Runde im Finale von "The Masked Singer" 2022 hat die Discokugel erfolgreich gemeistert. Doch schließlich kam für sie auch der Moment der Enthüllung.

"The Masked Singer" 2022: Die Discokugel ist enthüllt

Woche um Woche begeisterte die Discokugel die Zuschauer:innen mit ihren Auftritten. Im Finale offenbart sie noch mehr und gibt ihre geheime Identität preis. Es ist Jeanette Biedermann!

Update vom 1. April 2023:

Wir zeigen alle Sendezeiten und Sendetermine von "The Masked Singer" 2023. Wir haben die wichtigsten Informationen zu Staffel 8 von "The Masked Singer" und wir zeigen alle neuen Masken.

Dabei sind unter anderem Diamantula, der Toast, der Pilz, der Frotteefant, das Seepferdchen, der Igel, der Schuhschnabel und der Waschbär. Mit der Ego-Perspektive gibt es eine wichtige Neuerung bei Staffel 8 von "The Masked Singer". Und: So kann man "The Masked Singer" 2023 live im TV, im Livestream und in der Wiederholung sehen.

In Folge 2 ist Comedian Rick Kavanian Gast im Rateteam. Wir zeigen: Wer ist raus bei "The Masked Singer" - und wer ist noch dabei? In Folge 1 wurde das Känguru enthüllt. Der Clip zeigt die Känguru-Enthüllung.

Jeanette Biedermann: Sängerin und Schauspielerin

Auf der Bühne von "The Masked Singer" konnte die Sängerin mal wieder zeigen, welche Stimmgewalt in ihr steckt. Doch das ist nicht ihr einziges Talent. Auch als Schauspielerin konnte sie eine große Fangemeinde gewinnen. Sie war unter anderem in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Anna und die Liebe" zu sehen. In letzterer Serie spielte sie die Hauptrolle.

Update vom 5. November 2022: Nun steht auch fest, wer heute im Finale von Staffel 7 von "The Masked Singer" im Rateteam sitzt.

Update vom 29. Oktober 2022: Wer steckt unter den neuen Masken von "The Masked Singer"? Wir zeigen alle Masken aus Staffel 7 von TMS im Überblick. Das sind die Sendetermine von "The Masked Singer" mit allen Sendezeiten. Wer alles Wichtige auf einen Blick sehen will: Das sind alle Informationen zur neuen Staffel von "The Masked Singer" 2022. Das sind die Masken im Finale: Rosty. Der Maulwurf. Der Werwolf. Die Zahnfee.

Bisher enthüllt wurden der Brokkoli, das Walross, die Pfeife, Black Mamba und Goldi (Enthüllung: ER steckte im Goldi-Kostüm - Und: Goldi wurde bei "The Masked Singer" 2022 enthüllt.). Überraschung: Das Rateteam von Folge 5 bei "The Masked Singer" bleibt heute vorerst geheim.

Zu Staffel 7 von "The Masked Singer" gab es auch viele Spekulationen zu den neuen TMS-Masken: Wer ist das Walross? Wer ist die Pfeife? Wer ist No Name? Wer ist der Maulwurf? Wer ist Black Mamba? Wer ist Goldi? Wer ist der Werwolf? Wer ist die Zahnfee? Nun ist das Geheimnis gelüftet, wer unter der Brokkoli-Maske steckt. Und zu jeder Folge von "The Masked Singer" 2022 gibt es den aktuellen Überblick: Wer ist raus bei "The Masked Singer"?

Update vom 23. Oktober 2022: In Folge 4 von "The Masked Singer" wurde Black Mamba enthüllt - es war ein GZSZ-Star. Wir fassen zusammen, wer in Staffel 7 von TMS raus ist und wer noch dabei ist.

