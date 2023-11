"The Masked Singer" 2023: Darum sang die Marsmaus nicht in Folge 1

Anzeige

Eine galaktische Mars-Bewohnerin beamt sich auf die Erde. Ob die Marsmaus mit ihrem intergalaktischen Charme weiß, was sie bei "The Masked Singer" erwartet?

+++ Update, 20. November 2023 +++

Darum gab es keinen Auftritt von der Marsmaus in Folge 1

War war nur mit der Marsmaus los?

Nach der ersten Kontaktaufnahme stellten sich wohl viele Rätselbegeisterte dieselbe Frage: Was war nur mit der Marsmaus los? Irgendwie war sie im "The Masked Singer"-Studio, aber irgendwie auch nicht. Und einen Song vermisste man ebenfalls schmerzlichst. Doch was hatte es damit auf sich?

Falsches Raum-Zeit-Kontinuum?

Offenbar war die Marsmaus zu früh dran. Denn wie du im Clip klar erkennen kannst, steht die extraterrestrische Maske vor leeren Rängen, als sie ins Studio blickt. Gut, dass sich die Marsmaus in der Woche oder dem Tag geirrt hat. Am Samstag während der Liveshow wäre ihr das jedenfalls nicht passiert! Sicherheitshalber hat die Marsmaus trotzdem mal Beweisfotos gemacht. Man weiß ja nie!

Hat die Marsmaus die Shows verwechselt?

Diese verwunderliche goldene Maske scheint sich aber nicht nur über das leere Studio zu wundern, auch die Schreibweise irritiert den Besucher vom zweitkleinsten Planeten unseres Sonnensystems.

Die Erdlinge können wohl nicht richtig schreiben! Marsmaus

Und alsbald stellt sich raus. Die Marsmaus wollte ursprünglich zu "The Mars Singer" und nicht zu "The Masked Singer"! Das geht aus einer Nachricht hervor, die die Marsmaus dem Rateteam da gelassen hatte. Tja, mal wieder ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig Lesen und Schreiben ist - auch für die interplanetaren Beziehungen zwischen Mars und Erde!

Wir hoffen dennoch auf ein Wiedersehen mit der Marsmaus in Sendung 2!

"The Masked Singer" siehst du nächsten Sonntag, 26.11.2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Kehrt die Marsmaus in Folge 2 zurück?

Marsmaus verschwunden! In der 1. Folge der Herbststaffel "The Masked Singer" war sie nur kurz zu sehen. Kommt die Marsmaus in Folge 2 zurück? Das siehst du am Sonntag, 26. November 2023, um 20:15 Uhr live auf ProSieben.

Das sind mögliche Indizien zur Marsmaus

Die Marsmaus ist der beste und einzige Sänger auf dem Mars.

Sie hat eine eigene Show auf dem Mars namens "The Mars Singer". Jetzt kann die Marsmaus ihr Talent auf der Erde präsentieren.

Liebt die Marsmaus Selfies?

Die Tipps der Fans aus der Joyn-App

Noch ist nicht viel von der Marsmaus bekannt. Doch die Fans rätseln schon fleißig, wer sich unter der Maske verbergen könnte. Das sind die Tipps der Zuschauer:innen aus der Joyn-App:

Rea Garvey (49 %) Jenke von Wilmsdorff (13 %) Giovanni Zarrella (12 %) Rezo (7 %) Michelle (3 %)

(Stand: 20. November 2023)

Die Marsmaus bei "The Masked Singer" 2023

Die Marsmaus ist alles andere als gewöhnlich. Von einem Ort zum anderen in Lichtgeschwindigkeit? Für die Marsmaus kein Problem! Durch einen Laserstrahl teleportiert sie sich mühelos an jeden gewünschten Ort im Universum. Diese Fähigkeit beherrscht nur sie.

Ganz schön goldig

Mit ihrem gold-glitzernden Raumanzug strahlt sie nicht nur während ihrer Reisen durch das Weltall, auch auf der großen "The Masked Singer"-Bühne. Viel Lack und Glitzer sorgen für einen strahlenden 3-D-Effekt.

Die Marsmaus ist sehr groß, ihre Rüstungsteile sind handgemacht. Das Besondere: Acht Schichten Lack bringen die Marsmaus zum Glänzen. Gewandmeisterin Alexandra Brandner

Lern jetzt die anderen Masken kennen!

Neben der Marsmaus sind diese acht Masken auf der großen "The Masked Singer"-Bühne in der Herbststaffel zu sehen:

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.