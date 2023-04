Das Wichtigste in Kürze "The Masked Singer" startet am 1. April in die 8. Staffel. Infos zu Sendezeiten und Rateteam.

Tattoos, Sonnenbrille und Smartwatch: Diese Maske überzeugt durch Coolness. Außerdem ist das Känguru morgen nicht nur in der TV-Sendung von "The Masked Singer", sondern hat auch einen eigenen Videopodcast. Hier erfährst du alles Wichtige zum Känguru.

Das Känguru scheidet in Folge 1 aus

Voller Elan hat das Känguru Staffel 8 von den "The Masked Singer" eröffnet. Zur großen Überraschung des Rateteams ist es aber auch die erste Maske, welche die Show verlassen musste. Somit wurde die Identität des Kängurus enthüllt: Hinter der Maske steckte der Schauspieler Jan Josef Liefers.

Wer ist das Känguru? Tipps und Spekulationen

Das Rateteam ist nach dem ersten Auftritt des Kängurus begeistert. Sänger Wincent Weiss, in dieser Woche Gast im Rateteam, könnte sich Klaas Heufer-Umlaufs allseits beliebten Sidekick Jakob Lundt vorstellen. Die "The Masked Singer"-Urgesteine Ruth Moschner und Rea Garvey denken bei dem coolen Surferboy in eine ganz andere Richtung. Während Ruth den Musiker Götz Alsmann unter der Maske vermutet, spekuliert Rea, dass niemand Geringeres als die Rap-Legende Kool Savas sich hinter der Maske verbergen könnte.

Du musst dich noch etwas gedulden, bis du erfährst, wer das Känguru ist, aber bald gibt es mehr Hinweise auf den Promi hinter der Maske. Bis dahin kannst du hier mehr über das Känguru nachlesen.

Das sind mögliche Indizien zum Känguru

Hat seinen eigenen Podcast "Nice Time".

Es hat eine Transformation hinter sich.

Trägt seine Smart Watch "Sheila".

Hat viele coole Tattoos.

Trinkt Kaffee aus Brasilien.

Das sind die Tipps der Fans aus der JoynMe App

Auch die Zuschauer:innen spekulieren bereits fleißig. Im Ratespiel in der JoyMe-App glauben nach dem ersten Auftritt des Kängurus 19 Prozent an den Schauspieler Jan Josef Liefers. Weitere Favoriten sind die Basketball-Legende Dirk Nowitzki und der Comedy-Star Michael Bully Herbig.

Jan Josef Liefers (19%) Dirk Nowitzki (7%) Michael Bully Herbig (7%) Elyas M'Barek (4%) Joko Winterscheidt (4%)

(Stand: 1. April)

Das Känguru bei "The Masked Singer"

Frisch vom Tätowierer kommt das Känguru zu "The Masked Singer" gehüpft. In Staffel 8 will es mit seiner lässigen Art für gute Stimmung sorgen. Das macht das Känguru auch in seinem eigenen Videopodcast "Nice-Time". In beratender Funktion immer dabei: seine Smartwatch Sheila.

Aufwendige Tätowierungen im Fell

Die Maske des Kängurus wurde in etwa 600 Arbeitsstunden hergestellt. Mit ungefähr vier Kilogramm Gewicht ist es eine der leichtesten Masken von Staffel 8. Was nicht so leicht war, war die Erstellung des Tattoos, wie die Gewandmeisterin berichten kann.

Das Besondere am Känguru ist das tätowierte Fell. Für die Tätowierung haben wir mit kleinen Stiften Haar für Haar bemalt. Gewandmeisterin Alexandra Brandner

Überprüfe dein Wissen zu den Masken von "The Masked Singer"!

Noch mehr vom Känguru gibt es dann ab 1. April 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn zu sehen.

