"The Masked Singer" 2023: Der Mustang zelebriert sein Comeback mit "Eye Of The Tiger"

Der Mustang präsentiert sich in einem beeindruckenden Fellkleid und mit wilder Mähne auf der großen "The Masked Singer"-Bühne. Wird er sein Publikum begeistern?

Wer ist der Mustang? Tipps und Spekulationen

Der Mustang macht zum Auftakt der neuen Staffel von "The Masked Singer" mit seiner imposanten Statur mächtig Eindruck auf Ruth Moschner, Alvaro Soler und Rategast Jenke von Wilmsdorff. Ein Name, der beim Rateteam fällt: Florian Silbereisen. Steckt der bekannte Schlagersänger unter dem Mustang? Bei "The Masked Singer" ist alles möglich.

Das sind mögliche Indizien zum Mustang

Er war lange von der Bildfläche verschwunden.

Der Mustang wurde von der jungen Generation überholt.

Sport hat beim Mustang einen hohen Stellenwert.

Der Mustang besitzt einen Kompass.

Er reitet wild in der Prärie umher.

Der Mustang bei "The Masked Singer" 2023

Lange galt er als verschollen, jetzt kehrt er furios zurück: Nach dem Ausbruch aus seiner erfolgreichen Rennpferd-Welt möchte der Mustang mit der Entschlossenheit eines Champions sein Publikum wieder begeistern. Wird ihm das bei "The Masked Singer" gelingen? Und wie! In Folge 1 zeigt er es allen mit einer spektakulären Performance zu "Eye Of The Tiger" von Survivor.

Kraftvoll und wild entschlossen

Ein glänzender Auftritt ist für den Mustang wichtig. Nicht ohne Grund sind der kraftvolle Kopf und der Körper handmodelliert und mit einem beeindruckenden Fellkleid überzogen. Seine Maske strahlt Freiheit, Energie und Abenteuerlust aus, während der Mustang sein Comeback auf der großen Bühne plant.

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

