Die 9. Staffel von "The Masked Singer" ist vorbei. Welche Promis in dieser Staffel dabei waren, kannst du hier noch einmal nachlesen. Alle Enthüllungen im Überblick.

+++ Update, 24. Dezember 2023, 00:00 Uhr +++

Dieser Promi ist die Eisprinzessin und gewinnt "The Masked Singer" 2023

Sie hat es allen gezeigt und trotz ihrer eisigen Herkunft die Herzen des Publikums erwärmt, wie keine andere Maske in diesem Herbst. Rechtzeitig zu Weihnachten beschenkt sich sich Eisprinzessin nun mit dem Sieg der 9. Staffel "The Masked Singer". Am Ende konnte sie sich in einem Kopf-an-Kopfrennen gegen den Lulatsch durchsetzen.

Unter der Maske kam am Ende Jennifer Weist, Frontfrau von Jennifer Rostock, zum Vorschein.

Alle Demaskierungen & Platzierungen der 9. Staffel

Alle demaskierten Stars in der Galerieübersicht

+++ Update, 23. Dezember 2023, 23:40 Uhr +++

Der Lulatsch belegt den zweiten Platz und dieser Schweizer Schauspieler war unter dem Kostüm

Auf seiner Augenhöhe war keine andere Maske. Die größte Maske, die "The Masked Singer" jemals zu bieten hatte, belegt den zweiten Platz. Unter dem Kostüm wurde der Schweizer Schauspieler Pasquale Aleardi enttarnt.

+++ Update, 23. Dezember 2023, 22:50 Uhr +++

Ein Tatort-Schauspieler steckt unter dem Mustang und belegt Platz 3

Mit Vollgas aufs Treppchen! Ehrgeiziger als er war kaum eine Maske. Der Mustang strotzte die gesamte Staffel über nur so vor Energie, schafft es zu Recht aufs Treppchen und belohnt sich mit einem tollen dritten Platz.

Unter der Maske steckte Tatort-Schauspieler Hendrik Duryn.

+++ Update, 23. Dezember 2023 +++

Der Troll belegt Platz 4 und dieser Star steckt unter der Maske

Der Troll belegt Platz 4 im "The Masked Singer"-Finale und dieser Promi steckt unter der Maske. © ProSieben / Willi Weber

Für den Troll ist der Traum vom weihnachtlichen Sieg bei "The Masked Singer" verfrüht zu Ende gegangen. Mit einem tollen vierten Platz verabschiedet er sich in den verdienten Weihnachtsurlaub.

Unter der Maske steckte Mieze Katz, die Sängerin der Berliner Elektro-Pop-Band Mia.

+++ Update, 16. Dezember 2023 +++

Unter Klaus Claus steckte Tim Bendzko

Sänger Tim Bendzko hauchte Santas Halbbruder Klaus Claus Leben ein. © ProSieben / Willi Weber

Kurz vor dem Einzug ins große "The Masked Singer"-Finale war für Klaus Claus Schluss. Der Star darunter musste sich zu erkennen geben: Kein Geringerer als Singer-Songwriter Tim Bendzko kam zum Vorschein.

+++ Update, 9. Dezember 2023 +++

Dieser Schauspieler war der Kiwi

Uwe Ochsenknecht wurde als der Kiwi enthüllt. © ProSieben

Nach einem stürmischen Auftritt in Folge 2 waren sich viele Fans von "The Masked Singer" absolut sicher: Der Kiwi ist Uwe Ochsenknecht. In Folge 4 gab es nun die Bestätigung. Der Kiwi wurde enthüllt und unter der Maske befand sich der bekannte deutsche Schauspieler.

+++ Update, 2. Dezember 2023 +++

Dieser Promi steckt unter der Marsmaus

In Folge 3 von "The Masked Singer" liefert die Marsmaus eine spektakuläre Show ab. Für die Gunst der Zuschauer:innen reicht es jedoch nicht. Die Maske sammelt die wenigsten Stimmen und muss sich enthüllen. © ProSieben / Willi Weber

Die Zuschauer:innen haben wieder entschieden und für ihre Favorit:innen abgestimmt. Diese Maske muss fallen: die Marsmaus. Die Performance hat die wenigsten Stimmen sammeln können, weshalb sie ihren Helm hat schweben lassen. Damit ist das Rätselraten der 3. Folge beendet. Unter der Maske befand sich kein Geringerer als Jenke von Wilmsdorff!

+++ Update, 26. November 2023 +++

Für den Feuerlöscher ist in Show 2 Schluss

Der Feuerlöscher wurde in Folge 2 von "The Masked Singer" demaskiert. Unter dem Kostüm war Model und Schauspielerin Eva Padberg. © ProSieben / Willi Weber

Am Ende der 2. Folge hat der Feuerlöscher die wenigsten Stimmen von den Fans erhalten. Damit muss der rote Held gehen und seine Identität preisgeben. Das zweite Rätsel der Herbststaffel ist gelöst: Unter dem Feuerlöscher verbarg sich Supermodel Eva Padberg.

+++ Update, 18. November 2023 +++

Das Okapi geht in Folge 1

Wunder gibt es immer wieder! Für ein weiteres sorgte keine Geringere als ESC-Legende Katja Ebstein. Die Sängerin und Schauspielerin steckte unter dem Okapi. © ProSieben / Willi Weber

Das Okapi muss sich in Folge 1 geschlagen geben. Bei der Enthüllung kam die bekannte Sängerin und Schauspielerin Katja Ebstein zum Vorschein. Wie sie ihre Reise bei "The Masked Singer" 2023 erlebt hat, siehst du im Clip.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

