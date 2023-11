"The Masked Singer" 2023: Vorsicht, heiß! Der Feuerlöscher betritt die riesige Bühne

Anzeige

Einsatz auf der großen "The Masked Singer"-Bühne: Der Feuerlöscher macht sich bereit für seinen großen Auftritt. Wird er die anderen Masken auslöschen?

Wer ist der Feuerlöscher? Tipps und Spekulationen

Die Hütte brennt! Das Rateteam ist nach dem Auftritt vom Feuerlöscher völlig aus dem Häuschen. Musiker Alvaro Soler muss sofort an Steffen Henßler denken. Für Ruth Moschner könnte unter dem Feuerlöscher auch Lena Gercke stecken. Jenke von Wilmsdorff wirft Sylvie Meis in den Raum.

Das sind mögliche Indizien zum Feuerlöscher

Ist der Feuerwehrlöscher ein Feuerwehrmann?

Der Feuerlöscher möchte ein Held sein! Sein größter Traum ist es, endlich ein Feuer zu löschen.

Der Feuerlöscher bei "The Masked Singer" 2023

Er kann es kaum erwarten, in Aktion zu treten. Nachdem der Feuerlöscher jahrelang vergeblich im Feuerwehrhaus auf seinen Einsatz gewartet hat, will er nun endlich auf der großen "The Masked Singer"-Bühne zeigen, wozu er in der Lage ist. Und er ist brandgefährlich! Wegen seines großen Selbstbewusstseins sollten ihn die anderen Masken nicht unterschätzen. In Folge 1 heizt der Feuerlöscher mit "The Heat Is On" von Glenn Frey so richtig ein.

Vorsicht, heiß!

Der Feuerlöscher sieht unverkennbar wie ein Feuerlöscher aus - allerdings mit großen roten Stiefeln. Das Besondere: Durch einen speziellen Thermo-Stoff kann der Feuerlöscher bei Körperwärme seine Farbe wechseln. Ganz schön heiß!

Lern jetzt die anderen Masken kennen!

Neben dem Feuerlöscher rocken diese acht Masken die große "The Masked Singer"-Bühne in der Herbststaffel:

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.