Überraschendes Gesangstalent

Wer ist raus in Folge 4? Beliebte Moderatorin als Robodog enthüllt

Leider muss am Ende jeder Folge von "The Masked Singer" 2024 eine Maske die Show verlassen. In Folge 4 wurde der Robodog enthüllt. Hinter dem pelzigen Kostüm versteckte sich eine bekannte TV-Moderatorin.