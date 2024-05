Es sieht vielleicht furchteinflößend aus, doch es will nur spielen. Das Krokodil ist ein Vollblut-Gamer und leidenschaftlicher Zocker. Sein nächster Endgegner: das Rateteam von "The Masked Singer".

Du hast die Folge verpasst? Sieh sie dir auf Joyn noch einmal kostenlos und in voller Länge an.

Nach ihrer Enthüllung ist Uschi Glas in der "ProSieben Aftershow" zu Gast, für ihr erstes Interview nach ihrem Ausscheiden.

Dabei erzählt sie uns, wie sie zu TMS kam, wie sie die Zeit unter der Maske erlebt hat und was ihre Indizien zu bedeuten haben.

Das Wichtigste in Kürze Am 6. April 2024 startete die 10. Staffel "The Masked Singer" auf ProSieben und Joyn.

Eine der neuen Masken ist das Krokodil.

Alle Infos über das Krokodil und seine Auftritte findest du hier.

+++ Update vom 18. Mai 2024 +++

Enthüllt: Hinter dem Krokodil steckt ein Sänger!

Als erste Maske muss sich das Krokodil im Finale zu erkennen geben. Palina Rojinski und Rick Kavanian haben richtig getippt: Es ist Sebastian Krumbiegel. Der Sänger von den Prinzen konnte auch die Fans in der Joyn App nicht täuschen, 79 Prozent hatten auf ihn getippt. Damit belegt er den dritten Platz in der Jubiläums-Staffel von "The Masked Singer".

Das Krokodil singt eine Ballade für Palina Rojinski

Im Finale setzt das Krokodil auf eine Rock-Ballade von Guns 'N Roses. Mit "November Rain" begeistert es das Rateteam und natürlich auch Palina Rojinski mit seiner tiefen Stimme.

Doch hilft der Final-Song ihnen dabei, das Krokodil zu enttarnen? Palina Rojinski ist weiterhin überzeugt davon, dass es sich um Sebastian Krumbiegel handelt. Rick Kavanian und Rategast Chris Tall einigen sich darauf, das Krokodil könnte ein Comedy-Kollege sein. Doch welcher?

Was bisher geschah

Das Krokodil ist nicht zu stoppen! Über die gesamte Staffel hinweg hat die Maske bewiesen, wie facettenreich sie ist. Die User:innen in der Joyn App haben sich bereits seit Wochen auf zwei Favoriten eingeschworen: Sänger Sebastian Krumbiegel und Schauspieler Ben Becker. Zuletzt wurden eine Biotonne und ein Verdienstkreuz als Indizien des Krokodils aufgedeckt. Welcher Star steckt in dem Kostüm und wie wird er sich im großen Staffelfinale schlagen?

"The Masked Singer" - die 10. Staffel verpasst? Alle Folgen zum Nachschauen auf Joyn.

+++ Update vom 4. Mai 2024 +++

Das Krokodil zeigt im Halbfinale eine sanftere Seite

Mit dem 1980er-Hit "The Final Countdown" von Europa als Sinfonie-Version zeigt das Krokodil im Halbfinale eine ganz neue Facette. Palina Rojinski bringt es dabei von ihrer bisherigen Vermutung ab, es könnte sich um Ralf Moeller handeln. Stattdessen einigt sie sich mit Rategast Jan Delay auf den Fernsehkoch Tim Mälzer.

Offenbar muss es sich um einen Promi handeln, der bereits ein Verdienstkreuz verliehen bekommen hat. Denn gemeinsam mit einer Biotonne ist die Auszeichnung eines der neuen Indizien. In der Joyn App sind viele Zuschauer:innen nach wie vor der Meinung, es könnte Sebastian Krumbiegel sein.

Auf ins Finale!

Nach dem ersten Voting steht leider fest: Das Krokodil wackelt. Zusammen mit den anderen Wackler:innen Floh und Elgonia muss er noch ein zweites Mal performen. Beim letzten Voting der Sendung ist jedoch schnell klar: Das Krokodil steht im Finale von "The Masked Singer" 2024.

Was bisher geschah

Das Krokodil rennt von Show zu Show, von Level zu Level. Im Halbfinale angekommen, sind es vor allem zwei Promis, auf die die Community in der App tippen: der Sänger Sebastian Krumbiegel und der Schauspieler Ben Becker. Besonders zu dem Frontmann der Prinzen passen viele der gezeigten Indizien. Dazu gehören eine Statue von Johann Sebastian Bach und die Glückszahl sieben aus Sendung eins. Die Zahlenkombination 14/6 und ein schwarzer Hut gibt es in der zweiten Folge. Ein Bambi, ein goldener Becher Popcorn, sowie die Informationen, dass das Krokodil schon einmal im Reichstag war und einen Doppelgänger hat, folgen in den letzten beiden Ausgaben.

+++ Update vom 27. April 2024 +++

Das Krokodil singt "Wild Boys"

Folge 4: Außer Rand und Band! Standesgemäß performt das Krokodil in Folge 4 "Wild Boys" von Duran Duran. Diese wilde Seite der Maske kommt sowohl beim Rateteam als auch im Publikum super an. Doch wer steckt unter der Maske? So wirklich einen Reim kann sich das Rateteam nicht machen. Palina Rojinski ist ratlos, könnte es Ralf Moeller sein? Rick Kavanian winkt ab. Aufgrund der Info, dass das Krokodil schon mal im Reichstag gewesen sei, denkt er eher an einen "gut gebauten Politiker". Viviane Geppert denkt in eine ganz andere Richtung: Sie spekuliert über Thomas Gottschalk und Mike Krüger.

Was bisher geschah

In der letzten Liveshow hat sich das Krokodil wie ein Radio-Star mit "Poison" von Alice Cooper und "Barbie Girl" im Duell mit der Zuckerwatte in die nächste Runde gesungen. Die Spekulationen im Ratepanel schwankten von Ben Becker bis hin zu Udo Lindenberg. Die Community vermutet eher einen Sänger der Prinzen unter der Maske. Wer steckt wirklich unter dem Krokodil?

+++ Update vom 20. April 2024 +++

Hat sich das Krokodil nach seinem Auftritt verraten?

Folge 3: Das Krokodil lässt es richtig rocken: Der Klassiker "Poison" von Alice Cooper bringt die "The Masked Singer"-Bühne zum Beben. Ob er damit Palina Rojinski beeindrucken kann? Die hatte in Folge 2 gedroht, eine Handtasche aus dem Krokodil zu machen, wenn es sie noch einmal anknurrt. Dabei sei es doch Vegetarier, beteuert es.

Außerdem bringt das Krokodil ihr ein Geschenk mit. Es kennt sie "noch vom Strand", erklärt es ihr geheimnisvoll. Da fällt Palina Rojinski direkt an zu spekulieren: Ben Becker ist ihr erster Tipp. Auch das goldene Popcorn aus den Indizien könnte ein Filmpreis sein. Deshalb ist Palina Rojinskis zweiter Vorschlag Ralf Moeller.

Rick Kavanian tippt wegen des schwarzen Hutes der Indizien aus Folge 2 auf Udo Lindenberg "ohne Likörchen". Max Herre könnte ebenfalls unter der Maske stecken. Wotan Wilke Möhring konzentriert sich auf den Kommentar mit dem Strand und tippt ebenfalls auf Ben Becker.

Im Duell mit der Zuckerwatte

Im ersten Duell bei "The Masked Singer" 2024 tritt die süße Zuckerwatte ausgerechnet gegen das schroffe Krokodil an. Mit dem Radio-Hit "Barbie Girl" von Aqua rocken sie gemeinsam die Bühne. Unterschiedlicher könnten die zwei Masken nicht sein. Das Rateteam ist begeistert.

Als zusätzliche Indizien werden ein großes und ein kleines Herz für die Zuckerwatte gezeigt. Wotan Wilke Möhring vermutet dahinter den Hinweis auf ein Kind.

Ein Foto von Samuel Koch in seinem Kostüm als Phönix bei "The Masked Singer" 2021 ist ein Extra-Indiz für das Krokodil. Hat der Star unter der Maske vielleicht mal "Wetten, dass...?" moderiert?

Die Zuschauer:innen haben in der Joyn App entschieden: Das Krokodil ist sicher in der nächsten Show dabei. Die Zuckerwatte muss leider zittern und wird am Ende von Show 3 enthüllt.

Indizien des Krokodils aus Folge 3

Das Krokodil hat auf seinen Bildschirmen ein Foto von dem Medien- und Fernsehpreis Bambi .

Mit einem goldenen Becher Popcorn überlegt das Krokodil Palina Rojinski zu erobern.

Die heißesten Tipps aus der Joyn App

Die Community rätselt fieberhaft mit. Das sind die aktuellen Vermutungen zum Krokodil (Stand 20. April):

Sebastian Krumbiegel (38 %)

Ben Becker (29 %)

Ralf Moeller (6 %)

+++ Update vom 19. April +++

Was bisher geschah

In Show 2 erntete das Krokodil tosenden Applaus für seine Performance von "The World Is Not Enough". Während das Rateteam auf Stars wie Ben Becker, Ralf Möller oder YouTuber Gronkh tippt, verhärtet sich der Verdacht bei den User:innen der Joyn App auf Sebastian Krumbiegel. Der Sänger der Band Die Prinzen.

Der ist nicht nur für seine markante Stimmfarbe bekannt, auch weitere Indizien wie die Zahl Sieben lassen auf ihn schließen: Seine Band steht zu siebt auf der Bühne. Und auch der schwarze Hut - das nächste Indiz aus Show 2 - wäre durchaus in der Garderobe des Sängers zu finden.

+++ Update vom 13. April 2024 +++

Verschiedene Tipps: Wer ist das Krokodil?

Folge 2: Nach einem gelungenen Show-Auftakt letzte Woche will das Krokodil dieses Mal mit "The World Is Not Enough" von Garbage die "The Masked Singer"-Bühne zum Beben bringen. Und das gelingt ihm auf ganzer Linie. Nach seinem Auftritt erntet es tosenden Applaus, den es gewohnt selbstbewusst entgegennimmt.

Palina vermutet Schauspieler Ben Becker unter der Maske - sie meint, dessen Bewegungen unter dem Kostüm zu erkannt zu haben. Rick geht da nicht mit. Er tippt auf den Youtuber Gronkh, nicht zuletzt wegen des Gamer-Hintergrundes des Krokodils.

Rategast Linda Zervakis geht in eine ganz andere Richtung und tippt auf Body-Builder-Legende Ralf Möller.

Mit der Auflösung wird man sich noch gedulden müssen, denn nach dem ersten Gruppen-Voting steht fest: Das Krokodil ist weiter und darf auch in Show 3 singen.

Indizien des Krokodils aus Folge 2

Die geheimnisvolle Zahlenkombi 14/6 scheint eine tiefere Bedeutung für das Krokodil zu haben.

Ein schwarzer Hut - ist das etwa ein Markenzeichen des Krokodils?

Die heißesten Tipps aus der Joyn App

In der App rätseln die Zuschauer:innen fleißig mit. Das sind die aktuellen Vermutungen aus der Community (Stand 13. April):

Sebastian Krumbiegel (38 %)

Torsten Sträter (9 %)

Ben Becker (8 %)

Jens Knossalla (7 %)

(Stand: 13. April 2024)

Was bisher geschah

In Show 1 konnte das Krokodil mit seiner dunklen Stimme alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Während das Rateteam noch rätselte, waren sich die User:innen auf Social Media schon sicher zu wissen, wer unter der Maske steckt.

Ihr Tipp: Sebastian Krumbiegel. Der Sänger der Band Die Prinzen ist nicht nur für seine markante Stimmfarbe bekannt, auch weitere Indizien wie die Zahl Sieben lassen auf ihn schließen: Seine Band steht zu siebt auf der Bühne. Der Hinweis auf Johann Sebastian Bach könnte außerdem zu Krumbiegels Mutter und seiner Geburtsstadt führen.

+++ Update vom 10. April 2024 +++

Neue Indizien vom Krokodil

Auch nach der ersten Liveshow von "The Masked Singer" gibt es frische Indizien vom Krokodil. In der "ProSieben Aftershow" verrät der "Gamer" weitere Hinweise auf seine Identität.

In einem kurzen Clip begibt sich das Krokodil auf einen kleinen Ausflug in die reale Welt - natürlich direkt zu einer Gaming-Party. Dort feiert die Maske zusammen mit den Zockern ausgelassen und zeigt weitere Indizien.

Zum einen schweben in einer Ecke zwei zahlenförmige Luftballons, die zusammen eine 30 ergeben. "Dieser Luftballon ist cool! Und er verrät sogar etwas über mich", freut sich das Krokodil mit einem Getränk in der Pranke.

Das Reptil ist sich so sicher, nicht enttarnt zu werden, dass es überall seine Hinweise verteilt. Mit einer Art Pistole schießt es als Nächstes Geldscheine in die Luft. Ob das ein Hinweis auf das Vermögen des Stars ist?

Top-Tipp der Community ist weiterhin der Musiker Sebastian Krumbiegel. Schauen wir mal, ob die neuen Indizien auch zu dem Star passen:

Der Sänger der Prinzen Sebastian Krumbiegel gehört zu den vermuteten Stars unter dem Krokodil. © picture alliance / Jens Niering

Geld sprichwörtlich zum Fenster rausschmeißen, das könnten Millionär:innen - ist das also vielleicht eine Anspielung auf den Prinzen-Hit "Millionär"?



Zudem ist der Musiker seit 1998 Mit-Organisator des Festivals "Leipzig - Courage zeigen", das sich gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ausspricht. Das findet jedes Jahr am - Achtung - 30. April statt. Ob das nur ein Zufall ist?

+++ Update vom 9. April 2024 +++

Heißer Tipp aus dem Netz: Singt hier Sebastian Krumbiegel?

Die User:innen auf Social Media sind sich sicher: Bei dem Krokodil handelt es sich um den deutschen Sänger Sebastian Krumbiegel. Der Frontmann der Band Die Prinzen soll einige Gemeinsamkeiten mit dem maskierten Sänger bei "The Masked Singer" 2024 haben.

Neben der offensichtlich dunklen Stimme, für die er seit den 1990er Jahren bekannt ist, passen außerdem auch ein paar der genannten Indizien zu Sebastian Krumbiegel:

In der ersten Folge der Jubiläums-Staffel wird eine Statue von Johann Sebastian Bach gezeigt. Eben jenes Denkmal ist vor der Thomaskirche in Leipzig zu finden - der Geburtsstadt des Sängers.

Aber nicht nur das: Krumbiegels Mutter arbeitete zeitweise als Direktorin des Bach-Museums und benannte ihren Sohn Sebastian nach dem weltbekannten Komponisten.

Ein weiteres Indiz des Krokodils ist die Zahl Sieben. Auch das würde zu dem Gründer der erfolgreichsten deutschen Band der 90er Jahre passen. Die Prinzen stehen nämlich heute noch zu siebt auf der Bühne.

Ob die User:innen das Rätsel um das Krokodil damit schon gelöst haben? Das siehst du vielleicht schon nächsten Samstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

+++ ursprüngliche Meldung +++

Wer ist das Krokodil? Tipps und Spekulationen

Folge 1: Siegessicher betritt das Krokodil die Bühne - groß, unerschütterlich und stark präsentiert sich das furchteinflößende Reptil. "With the beast inside, there is nowhere we can hide", schmettert das Krokodil mit einer dunklen, festen Stimme. Der Song "Demons" von The Imagine Dragons scheint perfekt zum Charakter dieses geheimnisvollen Stars zu passen. Aber wer ist es?

"Ein hollywoodreifer Auftritt", lobt Rategast Max Giesinger. Rick Kavanian fällt besonders die dunkle Stimme des Krokodils auf. Palina Rojinski rätselt noch über die Indizien. Könnten die Gaming-Zone und der Hinweis "Ich springe von Level zu Level" ein Hinweis auf den Rapper Marteria sein? Diese Textzeile kommt nämlich auch in seinem Song "Endboss" vor. Doch wie passt die klassische Musik von Bach dazu?

Die Indizien zum Krokodil

Indizien Folge 1

Das Krokodil fühlt sich in der Game-Zone zu Hause, "springt von Level, zu Level" und "liebt es, zu gewinnen".

"Wild, kraftvoll, kämpferisch": Diese Eigenschaften passen zum Krokodil.

Die Statue von Johann Sebastian Bach wird als weiteres Indiz gezeigt.

Die Glückszahl des Krokodils ist die Sieben.

Das sind die Tipps der Fans aus der Joyn App

Wer versteckt sich hinter der aufwendigen Krokodil-Maske? Die Zuschauer:innen stimmen beim Ratespiel auf der Joyn App für diese Favorit:innen nach der ersten Liveshow (Stand 6. April):

(Stand: 6. April 2024)

Das Spiel hat begonnen!

Egal, welches Spiel du schon gespielt hast - das Krokodil hat es bereits durchgezockt. Jetzt will es seine nächste Herausforderung annehmen: "The Masked Singer" 2024 gewinnen. Es ist sich sogar so sicher, dass es niemand enttarnen wird, dass es selbst einige Indizien streut. Ob das nur falsche Fährten sind?

Wer kann es in seinem Spiel schlagen?

Lern die Gegner und Gegnerinnen des Krokodils kennen:

Verfolge auch weiterhin, wie sich das Krokodil schlägt. Immer samstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.