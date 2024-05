Bisher wurde er nur für den Strandbesuch aus dem Schrank gekramt. Doch jetzt will der Flip Flop sein Talent auf der "The Masked Singer"-Bühne unter Beweis stellen. Wer steckt unter der Doppel-Maske?

Das Wichtigste in Kürze Am 6. April 2024 startete die 10. Staffel "The Masked Singer" auf ProSieben und Joyn.

Eine der neuen Masken ist der Flip Flop. Die wilden Spekulationen wurden bestätigt: Es stecken zwei Promis unter der Maske: Es gibt Flip und Flop.

Seit Show 3 sehen wir endlich beide zusammen auf der Bühne performen.

Im Finale wissen wir endlich: Der Flip Flop besteht aus Heiko und Roman Lochmann . Sie erreichen den zweiten Platz.

Alle Infos über ihn und seine Auftritte findest du hier.

+++ Update vom 18. Mai 2024 +++

Alles andere als ein Flop - der Flip Flop liefert ab

Der Flip Flop eröffnet das Finale mit "My Heart Skips A Beat" von Olly Murs und bringt das Publikum erneut zum Toben. Ein letztes Indiz hat er sogar auch noch parat: zwei Spielkarten - beides Buben. Sind es am Ende etwa doch Zwillinge? Nach dem letzten Auftritt und der letzten Abstimmung steht fest: Der Flip Flop landet auf dem sensationellen zweiten Platz der Staffel.

Kurz darauf wird die Maske endlich enthüllt: Darunter kommen die Internet-Stars und heiß gehandelten Tipps Heiko und Roman Lochmann zum Vorschein.

Im Clip: Der Flip Flop mit dem Mysterium auf der Bühne

Nachdem die Doppelmaske auch in die letzte Runde der Staffel gewählt wurde, gibt es eine weitere Premiere: Er singt ein Duett mit dem Mysterium. Zusammen performen sie noch einmal den ersten Song des Flip Flops aus der Staffel: "Mr. Brightsight" von The Killers.

Aller guten Dinge sind drei: Noch ein letztes Mal darf das Doppel performen. Für den letzten Song haben sich die beiden Energiebündel "Nothing Compares To You" von Sinéad O'Connor ausgesucht.

Was bisher geschah

In der Jubiläums-Staffel sorgte der Flip Flop für eine nie dagewesene Überraschung bei "The Masked Singer": Gleich zwei Sänger:innen stecken unter der Maske. Das Rateteam und auch die Fans fokussieren sich auf Geschwister-Paare und tippen auf berühmte Duos wie die Lochmann-Zwillinge und die Ehrlich-Brothers. Mit seinen ausgeflippten Performances hat es die Doppel-Maske bis ins große Finale geschafft. Wer wird in der letzten großen Lifeshow enthüllt und werden die Zuschauer:innen Recht behalten?

+++ Update vom 4. Mai 2024 +++

Im Clip: Die Indizien des Flip Flops aus dem Halbfinale

Der Flip Flop wagt sich an den King of Pop

Im Halbfinale legt der Flip Flop mal wieder einen drauf: Mit "Billie Jean" von Michael Jackson legen sie einen halbfinalwürdigen Auftritt hin.

Auch die Indizien wachsen um zwei weitere an: Eine Zehn und ein Bild eines Stiers.

Palina ist sich sicher, dass sich unter der Maske nicht die Fantastischen Vier-Mitglieder Michi und Smudo verbergen. Stattdessen tippt sie auf die Freunde und Spanier (wozu der Stier als Indiz passt) Alvaro Soler und Nico Santos.



Jan Delay ist dagegen bei den Zwillingen Heiko und Roman Lochmann, wohingegen Rick Kavanian weiter bei den Ehrlich Brothers ist.

Was bisher geschah

Der Flip Flop bringt nicht nur ordentlich Beachvibes und Sommergefühle ins "The Masked Singer"-Studio - er überzeugt auch jede Woche mit seiner Stimme und Performance. Besonders Geschwister-Pärchen sind im Fokus der Ratetipps, sowohl aus dem Netz, als auch dem Rateteam. Heiko und Roman Lochmann sind ganz vorn mit dabei, gefolgt von den Ehrlich Brothers Chris und Andreas Ehrlich. Bisher gab es folgende Indizien mit auf den Rätsel-Weg: Der Monstronaut, ein Kirschkernkissen, Milch, Kirschmarmelade, eine Filmklappe, eine Hafenstadt am Meer und zuletzt eine Goldene Henne und ein Smiley, oder auch "LOL".

+++ Update vom 27. April 2024 +++

Die Flip-Flops grooven zu "Beggin'" von Maneskin

Folge 4: In dieser Woche grooven sich die Flip Flops auf der Bühne von "The Masked Singer" 2024 so richtig einen ab. Unser aller Lieblingsschlappen performen "Beggin'" von Maneskin. Publikum und Rateteam sind begeistert. Palina spekuliert weiterhin, dass sich Zwillinge hinter der Doppelmaske verbergen könnten. Sind es etwa "Die Lochis" oder die Wolter-Zwillinge Benni und Dennis? Vivi Geppert, in dieser Woche Gast im Rateteam, vermutet die "The Voice"-Coaches Nico Santos und Alvaro Soler.

Was bisher geschah

Der Flip Flop ist endlich komplett! Nachdem in Show eins erst der eine Teil, in Show zwei dann der zweite Teil der Doppelmaske auftrat, wissen wir seit letzter Woche: Es sind zwei! Die Vermutungen gehen seitdem vor allem in die Richtung, dass die beiden Promis Verwandte sein müssen. Geschwister oder sogar Zwillinge. Anhand der Indizien und der Stimmen sind vor allem die Lochmann Zwillinge Heiko und Roman, sowie die Ehrlich Brothers Chris und Andreas hoch im Kurs. Bei Bill und Tom Kaulitz scheint sich das Rateteam noch nicht ganz einig.

+++ Update vom 20. April 2024 +++

Das Rateteam wird vom Flip Flop komplett überrumpelt

Folge 3: Riesen-Überraschung auf der Bühne von "The Masked Singer"! Bei der Performance von "Club Tropicana" von Wham! herrscht Disco-Fieber. Und es stellt sich heraus: Tatsächlich handelt es sich bei Flip und Flop um zwei verschiedene Promis. Das gab es noch nie! Ab Show drei sind treten sie also als Team auf.

Flip und Flop stellen das fassungslose Rateteam endlich vollzählig vor ein ganz neues Rätsel: Welche Maske könnte wen verbergen?

Rick Kavanian versucht verschiedene Möglichkeiten zu betrachten. Sind es die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz? Allerdings könnten es auch Kollegen sein, wie Özcan Cosar mit Sebastian Bielendorfer.

Palina Rojinski hält sich an die Theorie der Brüder. Ist der Flip Flop "Die Lochis" Heiko und Roman Lochmann? Wotan Wilke Möhring bringt an dieser Stelle auch die Ehrlich Brothers ins Spiel.

Im Duell mit dem Floh

Als letztes Duell sorgen der Flip Flop und der Floh mit "Murder On The Dancefloor" von Sophie Ellis Bextor für Disco-Fieber. Das "Diskosandwich" beschert dem Rateteam als finalen Auftritt noch einmal richtige Party-Stimmung.

Der Fußball-Schal von Eintracht Frankfurt bringt Rick Kavanian als zusätzliches Indiz während des Duetts auf eine neue Idee: Die Flip Flops könnten Christian Ulmen und Fahri Yardim sein.

Außerdem wird eine flauschige Katze gezeigt. Hat der Floh eine Katzen-Allergie? Ist Ruth Moschner in dieser Staffel als Maske bei "The Masked Singer"?

Indizien der Flip Flops aus Folge 3

Im Keller des Flip Flops ist eine Filmklappe mit einer "Mega-Überraschung".

Außerdem lässt er ein Bild von einer Hafenstadt am Meer fallen.

Die heißesten Tipps aus der Joyn App

Die Zuschauer:innen rätseln in der App nach der großen Überraschung über die Promis unter den Flip Flops. Das sind die aktuellen Vermutungen aus der Community (Stand 20. April):

Roman Lochmann (58 %)

Heiko Lochmann (20 %)

Andreas Ehrlich (8 %)

Tom Kaulitz (4 %)

Christian Ehrlich (4 %)

Bill Kaulitz (2 %)

+++ Update vom 19. April +++

Was bisher geschah

Was ist hier los? Von allen Masken wirft der Flip Flop die meisten Fragen auf. Denn während er in Show eins noch mit "Livin La Vida Loca" die Bühne rockte, zeigte er in Folge zwei eine völlig neue Seite von sich. Und zwar nicht nur mit seiner Songauswahl, sondern auch mit einer völlig veränderten Stimme. Manche munkeln sogar, dass zwei Personen unter der Maske stecken.

Die Guessings zum Flip Flop gehen dementsprechend weit auseinander. Nach seinem ersten Auftritt tippt das Rateteam auf Oli P. und Pietro Lomardi. Nach Show zwei stehen Joey Heindle und Nick Howard ganz oben auf der Rateliste. Was für ein Spiel wird hier gespielt?

+++ Update vom 18. April 2024 +++

Das doppelte Flipflopchen? Wilde Spekulationen und große Verwirrung

Während der Flip Flop in der Auftaktshow der Jubiläums-Staffel von "The Masked Singer" noch orangefarbene Arme hatte, steht er vergangenen Samstag plötzlich mit blauen Armen und einem veränderten Gesicht auf der Bühne.

Was ist hier los? Das fragen sich nicht nur die Zuschauer:innen, sondern auch das Ratepanel. Stecken hier etwa zwei Stars unter dem Flip Flop? Denn nicht nur die Maske, auch die Stimme hat sich sehr verändert. Ist hier ein Chamäleon am Werk?

Führt Joey Heindle alle an der Nase herum?

In der Joyn-App stimmen die Zuschauer:innen fleißig ab und tippen auf den deutschen Pop-Sänger Joey Heindle. Aber kann er seine Stimme bei zwei Auftritten wirklich so unterschiedlich klingen lassen? Auch Nico Santos wird weiterhin verdächtigt, unter der Maske zu stecken. Das Rateteam um Palina Rojinski und Rick Kavanian bringt noch Olli P., Pietro Lombardi und Nick Howard ins Spiel.

Eins ist sicher: Wotan Wilke Möhring ist am kommenden Samstag in der dritten "The Masked Singer"-Liveshow im Rateteam zu Gast und steckt somit sicher nicht unter dem Flip Flop. Oder?

Was wirklich vor sich geht und welche Maske als Nächstes enttarnt wird, siehst du am Samstag, 20. April um 20:15 Uhr auf ProSieben und bei Joyn.

+++ Update vom 13. April 2024 +++

Der Flip Flop sorgt auch in Show 2 für Stimmung

Der Flip Flop hat sich dieses Mal für den Song "Mr. Brightside" von The Killers entschieden. Damit trifft er wieder ganz den Geschmack des Rateteams und des Publikums: Er bekommt tosenden Applaus.

Hat das Rateteam hat durch den Auftritt neue Ideen zur Identität des Flip Flops bekommen?

Rick setzt auf Sänger Joey Heindle. Linda sieht Nick Howard unter dem Kostüm, unter anderem, weil sie einen englischen Akzent beim Flip Flop heraushört.

Palina hingegen vermutetet einen Kinder- oder Jugendstar unter der Maske. Sie hat einen Verdacht: Stecken etwa die Internet-Stars Die Lochis oder die Elevator Boys unter dem Kostüm?

Aufgelöst wird das Rätsel aber noch nicht: Der Flip Flop ist nach dem Voting weiter und bleibt somit erst mal maskiert.

Indizien des Flip Flops aus Folge 2

Im Indizien-Clip hört der Flip Flop Radio und macht sich einen Toast .

Dabei erzählt er, dass er bei "The Masked Singer" seine Jugend nachholen und Party machen kann.

Zum Toast trinkt er Milch und isst Kirschmarmelade .

"Fall doch mal auf die zweite Seite", ärgert er sich, als ihm der Toast entgleitet und auf die Marmeladen-Seite fällt. Was das wohl zu bedeuten hat?

Das tippen die Zuschauer:innen in der Joyn App

Auch in der App wird mitgerätselt. Das sind die aktuellen Vermutungen aus der Community (Stand 13. April):

Nico Santos (34 %)

Heiko Lochmann (19 %)

Oli P. (13 %)

Joey Heindle (12 %)

Was bisher geschah

Mit "Livin La Vida Loca" brachte der Flip Flop in Folge eins das Studio zum Feiern. Das Rateteam warf direkt große Namen wie Pietro Lombardi oder Oli P. ein. Seine bisherigen Indizien bestehen aus dem Kuscheltier des Monstronauts und einem Kirschkernkissen. Ob wirklich ein großer Star unter der Maske steckt?

+++ Update vom 11. April 2024 +++

Steckt Nico Santos unter der Maske?

Über viele Staffeln von "The Masked Singer" hinweg wurde darüber spekuliert, ob sich Erfolgssänger Nico Santos unter einer der aufwendigen Masken versteckt. Und auch in der Jubiläums-Staffel sind sich viele Zuschauer:innen einig: Unter dem Flip Flop kann nur er stecken.

39 Prozent tippen beim Ratespiel in der Joyn App auf Nico Santos (Stand 11. April). Auf dem zweiten Platz mit 17 Porzent liegt der deutsche Schauspieler und Sänger Oliver Petszokat.

Das Ratepanel vermutet nach dem Auftritt des Flip Flops in Folge 1 einen männlichen Profi-Sänger unter der Maske. Das erste Indiz in Form eines Kuschel-Monstronauts könnte auf eine Verbindung zu früheren "The Masked Singer"-Staffeln hinweisen. In der Tat war Nico Santos bereits 2022 als Rategast dabei. Aber was bedeutet das Kirschkernkissen?

Du möchtest auch mitraten? Dann stimm jetzt ab in der Joyn App und achte auf neue Indizien in der nächsten Folge von "The Masked Singer" - immer samstags um 20:15 Uhr bei ProSieben und auf Joyn.

+++ ursprüngliche Meldung +++

Wer verbirgt sich hinter dem Flip Flop? Hinweise und Spekulationen

Folge 1: "Livin' La Vida Loca" - das ist nicht nur der mitreißende Hit in der ersten Performance des Flip Flops, sondern beschreibt wohl auch ziemlich passend den Charakter und den bisherigen Lebenslauf des verborgenen Stars. Palina Rojinski ist sich sicher: Sie kennt den flippigen Star unter der Maske - und zwar nicht nur aus dem Badeurlaub. Max Giesinger vermutet einen Profisänger. Vielleicht Pietro Lombardi? Oder doch der deutsche Schauspieler und Sänger Oli P.?

Egal, wer sich unter der Maske verbirgt - er wird noch weiter geheim bleiben. Denn das Publikum votet den Sunnyboy unter den Kostümen direkt weiter in die 2. Show.

Das sind mögliche Indizien zum Flip Flop

Indizien Folge 1

Der Flip Flop will bei "The Masked Singer" 2024 Facetten zeigen, die ihm "bisher keiner zugetraut hätte".

Bis jetzt hatte der Flip Flop eine "verrückte Karriere". Er möchte gern auf die Bühne.

Die "Masked Singer"-Maske "Der Monstronaut" als Kuscheltier stellt ein weiteres Indiz dar.

Ein Kirschkernkissen ist ein stetiger Begleiter des Flip Flops.

Ratespiel: Wen vermuten die Fans unter der Maske?

In der Joyn App rätseln die Zuschauer:innen bereits über die wahre Identität des Flip Flops. Diese Stars werden (Stand: 6. April) vermutet:

Nieder mit dem Flip-Flop-Shaming!

Der Sunnyboy hat eine ordentliche Portion gute Laune und Good Vibes im Gepäck, aber auch ein Anliegen: Er will, dass Flip Flops salonfähig werden. Und dafür gibt er alles. Dabei merkt er schnell: Das Publikum will verschiedene Seiten von ihm sehen - doch wie stellt er das am besten an? Zurück an den Beach will er auf keinen Fall - das ist schon mal klar!

Harte Konkurrenz auf der Bühne

Welche der anderen Masken wird wohl die/die größte Gegner:in sein?

Ob der Flip Flop noch mehr Überraschungen in petto hat? Finde es heraus, am Samstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.