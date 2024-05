Er ist klein, aufgedreht und einer der Finalist:innen bei "The Masked Singer" 2024! Der Floh hat sich in die Herzen der Zuschauer:innen gesungen. Damit konnte er sich den Sieg holen! Wer steckt unter der Maske?

Das Wichtigste in Kürze Du hast die Folge verpasst? Sieh sie dir auf Joyn noch einmal kostenlos und in voller Länge an.

Der Floh hat es bis ins Finale geschafft. Gegen ihn treten das Krokodil und der Flip Flop an.

Holt sich der Floh gemeinsam mit Schnecki den Sieg? Wer steckt unter der Maske? Das wird garantiert im großen Finale enthüllt.

Der Floh gewinnt die 10. Staffel

Mit den Flip Flops bangt der Floh im Finale um den Sieg. Mit seiner fröhlichen Art und tollen Auftritten hat sich die Maske bis zur letzten Entscheidung gesungen.

Und die Zuschauer:innen haben sich entschieden: Der Floh ist der neue Sieger von "The Masked Singer"! Die Gewinnerin der letzten Staffel überreicht ihm seinen Pokal. Von Jennifer Weist als Eisprinzessin nimmt der überglückliche Gewinner seine Trophäe in Empfang. Doch wer verbirgt sich hinter dem Floh?

"War das geil!": Mirja Boes ist der Floh

Ist der Floh wirklich Mirja Boes, wie das Rateteam es vermutet? Richtig geraten! Die Comedian ist die 100. Enthüllung der Show und die große Gewinnerin der Jubiläums-Staffel von "The Masked Singer".

Der Floh singt im großen Finale

Mit "Thank You For The Music" will der Floh im Finale ein weiteres Mal beweisen, dass er und Schnecki definitiv ins Finale von "The Masked Singer" gehören! Und für den ersten Auftritt spannt er sogar das Publikum ein - mit leuchtenden Knicklichtern. Mit "Thank you for the Show!" beendet der Floh seine Dankeshymne an "The Masked Singer".

Rick ist immer wieder begeistert, wie sehr der Star unter dem Floh mit seiner Maske verschmilzt und jede Woche mit so viel Begeisterung und Entertainment-Faktor dabei ist.

Das ist unsere wunderbare Kollegin Mirja Boes - eindeutig! Rick Kavanian

Nach diesem Auftritt ist sich Rick absolut sicher: Mit dem Star unter der Maske war er vor 15 Jahren schon einmal essen. Er ist der Überzeugung Mirja Boes verberge sich unter dem Floh-Schnecki-Team.

Chris verliert vor lauter Begeisterung fast sein Mikro. Darauf kontert der Floh direkt: "Du bist auch noch nicht so lange dabei". Der Gag saß, sodass auch der Comedian bei Ricks Tipp dabei ist.

Palina nutzt die Gelegenheit auch dem ganzen Team rund um Floh und Schnecki zu danken - sie machen einen ganz tollen Job.

Das erste Voting - so geht es aus

Der Floh hat es geschafft! Er wird als erstes als eine der beiden letzten Masken weiter gewählt. Wie üblich, kann er sich vor Freude schier nicht halten. Mit lauten Jubelrufen verabschiedet er sich bis zum nächsten Auftritt.

Im Duett mit dem Mysterium

Nach der großen Freude über den Einzug in das finale Duell gegen die Flip Flops, steht für den Floh zunächst einmal ein Duett mit dem Mysterium an. Mit einem Medley aus "There's No Business Like Showbusiness" von Irving Berlin und Ethel Merman & "When Will I Be Famous" von Bros sorgen sie für Broadway-Stimmung.

Der Floh duelliert sich mit dem Flip Flop um den Sieg

Ein letztes Mal steht der Floh auf der Bühne der Jubiläums-Staffel von "The Masked Singer". Mit "Everlasting Love" von Love Affair sorgt er noch einmal für Wahnsinns-Stimmung und erntet tosenden Applaus.

Danach gibt es auch noch Geschenke für das Rateteam. Ob es sie davon ablenkt, den Floh zu enthüllen? Doch die lassen sich nicht von ihrem großen Tipp abbringen: Sie sind überzeugt davon, Mirja Boes könnte der Floh sein.

Die finalen Indizien vom Floh

Das Bild einer klassischen Grillzange gibt den letzten Hinweis.

Sein Super-Indiz ist der ehemalige Fußballspieler Toni Polster.

09:46 Uhr

Das waren die Top-Tipps aus der Joyn App

Wer steckt in dem kleinen Energiebündel? Der Floh ist inzwischen einer der absoluten Lieblinge unter den Fans. Aber welcher Star verbirgt sich unter der Maske? Die User:innen in der Joyn App raten seit Beginn der Staffel fleißig mit und haben eine eindeutige Favoritin (Stand 18. Mai):

Mirja Boes (78 %)

Christina Urspruch (7 %)

Ruth Moschner (5 %)

Was bisher geschah

Gemeinsam mit seiner guten Freundin Schnecki hat es der Floh geschafft, ganz groß rauszukommen! Er singt im spannenden Staffelfinale von "The Masked Singer" 2024. Zuletzt waren ein Aufnahme-Mikrofon und ein paar Skier als Indizien zu sehen. Die Fans sind sich sicher: Es muss Comedienne Mirja Boes unter der Maske stecken! Werden die Zuschauer:innen Recht behalten? Und was tippt das Rateteam nach dem großen Finalauftritt?

"The Masked Singer" - die 10. Staffel verpasst? Alle Folgen zum Nachschauen auf Joyn.