"The Masked Singer" 2024: Gleis frei für die rasende Lokomotive!

Achtung, Achtung! Die Lokomotive rollt in den Bahnhof ein und hat mächtig gute Laune mitgebracht. Kein Wunder, sie ist jung, voller Energie - ein wahres Feuer lodert in ihr! Das erklärte Ziel: ein großes Comeback auf der "The Masked Singer"-Bühne.

Das ist die Lokomotive

Bahn frei! Die Lokomotive gibt so richtig Gas. Wenn sie anrollt, dampft und zischt es ordentlich. Ihre strahlenden Scheinwerfer leuchten den Weg, und wenn ihr jemand in die Quere kommt, ertönt sofort ein warnendes Bimmeln! Bei "The Masked Singer" will sie beweisen, dass sie noch lange nicht aufs Abstellgleis gehört.

Das denkt das Rateteam

Folge 1: Die Lokomotive setzt bei ihrem ersten Song auf einen Feel-good-Klassiker und gibt "Take A Chance On Me" von Abba zum Besten. Der Auftritt überzeugt - doch wer könnte sich hinter der Maske verbergen?

Kamrad ist überzeugt: Bühnenerfahrung hat die Lokomotive auf jeden Fall. Er und Rate-Kollegin Yvonne Catterfeld denken da an Anke Engelke. Alternativ hat Yvonne noch einen anderen Vorschlag parat: Ute Lemper.

Rate-Gegner Rea Garvey und Palina Rojinski sind empört - an Lemper haben sie auch bereits gedacht. Aufgrund des Indizes "Musical" aus dem Hinweis-Clip bringt Palina auch Juliette Schoppmann oder deren Frau Tahnee ins Spiel.

