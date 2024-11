Plüsch, Kitsch - und ugly Christmas-Sweater! Das sind die Vorlieben von Willi W. Und seine Weihnachts-Stimmung zelebriert der blaue Gefährte natürlich direkt auf der "The Masked Singer"-Bühne.

Das ist Willi W.

Besonders traditionsbewusst ist Willi W. in der schönsten Zeit des Jahres: Weihnachten! Er kann es kaum erwarten, seine ugly Weihnachtspullis aus dem Schrank zu kramen. Mit seiner Leidenschaft für das Fest infiziert er alle um sich herum mit dem Weihnachtsfieber - und koste es seinen letzten Fussel!

Das denkt das Rateteam

Folge 3: Nach seinem letzten Auftritt musste Willi W. erstmal wackeln und kam nur knapp weiter. Das soll nicht nochmal passieren. Mit "It’s Not Unusual" von Tom Jones möchte Willi das Ruder rumreißen. Die Rate-Teams fühlen sich zumindest schon mal bestens unterhalten vom Auftritt des Plüsch-Liebhabers - doch wissen sie auch, wer sich hinter der wuscheligen Maske verbirgt?

Beide Rate-Teams könnten sich aufgrund der Indizien unter anderem Komiker-Legende Otto Waalkes vorstellen. Alec Völkel von The BossHoss fällt aber noch ein anderes Comedy-Urgestein ein: Paul Panzer. Band-Kollege Sascha Vollmer wirft noch Olaf Schubert und Influencer Riccardo Simonetti in den Ring. Rea Garvey kann sich aufgrund einer Namens-Ähnlichkeit auch Milli Vanilli unter der plüschigen Maske vorstellen.

Folge 1: Willi W. betritt in Folge 1 als letzte Maske die Bühne. Mit „Nothing's Gonna Change My Love For You“ von Glenn Medeiros will er Publikum und Rateteams noch auf den letzten Metern überzeugen. Wer sich wohl hinter dem Plüsch-Fanatiker verbirgt?

Palina Rojinski meint, die markante Stimme von Willi W. zu kennen - nur woher? Sie ist sich zumindest sicher: Die Person unter der Maske liebt es, Leute zum Lachen zu bringen. Vielleicht ist Willi ja ein Comedian? Da kommt Palina auf Atze Schröder. Ihr Rate-Partner Rea Garvey glaubt, dass Willi seine Stimme etwas verstellt - und bringt Joko Winterscheidt ins Spiel. Palina hingegen kommt aufgrund des Namens noch auf Wilson Gonzalez Ochsenknecht.

Kamrad kommt auf das Indiz der Brille aus dem Hinweis-Clip zu sprechen. Zunächst war sein Tipp Mark Forster, er tendiert jedoch auch zu Joko Winterscheidt. Rate-Partnerin Yvonne Catterfeld tippt auf Hape Kerkeling. Auch der Name Bernhard Hoëcker wird während des Rätselns in den Ring geworfen.

Die Tipps der Zuschauer:innen

Paul Panzer - 40 Prozent Joko Winterscheidt - 22 Prozent Helge Schneider - 5 Prozent

Stand: 24. November 2024, 1 Uhr