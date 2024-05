"The Masked Singer" 2024 - Zwei Brüder im Bademantel: Der Flip Flop wird enthüllt!

Es ist zum Ausflippen! Das Flip-Flop-Duo hat es bis ins Finale der Jubiläums-Staffel geschafft. In der letzten großen Liveshow zeigt das Team noch einmal, was in ihm steckt. Und endlich ist es Gewissheit: Die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann werden enthüllt.

Der Flip Flop ist eine der Überraschungsmasken der 10. Staffel.

Im großen Staffelfinale tritt die Maske gegen den Floh und das Krokodil an. Gemeinsam wollen sich Flip und Flop den Sieg bei "The Masked Singer" 2024 sichern.

Endlich sind sie enthüllt: Heiko und Roman Lochmann verbargen sich unter dem Flip Flop.

Die Beachvibes landen auf dem 2. Platz!

Es wird ernst - die letzte Entscheidung dieser Staffel steht an: Wer wird den Pokal mit nach Hause nehmen und "The Masked Singer" Staffel 10 gewinnen?

Der Floh bekommt den Pokal, womit der Flip Flop die Silbermedaille gewinnt. Kurz vor der Enthüllung der Maske tippen Rick und Palina final auf Heiko und Roman Lochmann. Chris Tall dagegen auf Justin Bieber und Maik Krüger. Wenn dieser Tipp übrigens stimmen sollte, verspricht Chris, sich nackt auszuziehen und mit Matthias ein Duett zu singen.

Doch wer sind sie nun wirklich - die zwei Energiebündel voller guter Laune? Es sind tatsächlich die lang vermuteten Zwillinge Heiko und Roman Lochmann!

Wahnsinn, was für ein Abenteuer! Heiko und Roman Lochmann

Zum Abschluss gibt es noch eine letzte Sandwich-Umarmung mit Matthias.

Der Flip Flop performt im Finale

Flip und Flop können es selbst nicht fassen, dass sie es bis ins Finale geschafft haben, und wollen sich für ihren großen Auftritt noch einmal richtig rausputzen. Mit "My Heart Skips A Beat" von Olly Murs treffen sie mal wieder genau den Entertainment-Nerv des Publikums. Mit einer überraschenden Rap-Einlage zeigt der Flip Flop sogar im Finale noch einmal eine neue Seite von sich. Das Publikum flippt aus, niemanden hält es auf den Sitzen.

Bei dem Flip Flop weiß man sowieso, dass es kein Flop wird! Palina Rojinski

Palina ist absolut begeistert von dem Flip Flop: Eine Zeh(e)n von Zeh(e)n.

Chris Tall sitzt direkt vor dem Fanblock "Flip Flop Ultras" - die wohl so laut waren, dass er kaum etwas gehört habe. Doch auch er bemerkt die unglaubliche Energie der beiden Stars - er stellt fest: Die beiden machen das nicht einfach nur so, sie haben wirklich Bock auf die Sendung.

Die beiden kennen sich schon ihr Leben lang! Chris Tall

Aufgrund des Milchglases als Indiz bringt Rick Kavanian noch ein ganz anderes Duo ins Spiel: Milky Chance. Wegen der naheliegenden Vermutung, dass es sich um Geschwister handelt, denkt er zudem über die Ochsenknecht-Brüder Wilson Gonzalez und Jimi Blue Ochsenknecht nach.

Der Flip Flop duelliert sich mit dem Floh

Nach dem ersten Voting ist klar: Der Flip Flop gehört zu den letzten beiden, die auf den Sieg bei "The Masked Singer" Staffel hoffen dürfen. Dabei tritt er gegen den Floh an.

Zusammen mit dem Mysterium steht als Nächstes ein Duett an. In Erinnerung an die erste Show performen sie zusammen noch einmal "Mr. Brightsight" von the Killers.

Im Clip: Der Flip Flop steht im Finale mit dem Mysterium auf der Bühne

Zum Abschluss die erste Ballade

Einen Auftritt bekommt der Flip Flop noch. Mit "Nothing Compares To You" von Sinéad O'Connor verabschiedet sich der Flip Flop mit großen Gefühlen und schließt damit Hand in Hand eine fantastische 10. Staffel von "The Masked Singer".

Palina ist zu Tränen gerührt - es folgen Standing Ovations. Moderator Matthias Opdenhövel gibt zu, bei so vielen Emotionen die ein oder andere Träne verdrückt zu haben.

Mit diesem Song hat der Flip Flop Palina noch einmal bewiesen, wie gut beide Schlappen singen können. Sie ist hin und weg. Rick ist berührt.

You saved the best for last. Rick Kavanian

Chris wird emotional - er erzählt von seinem Adoptiv-Bruder, zu dem er eine sehr enge Bindung aufgebaut hat. Der Flip Flop erinnere ihn an diese Verbindung. Beim Gesang spüre er immer Justin-Bieber-Vibes, weswegen er auf die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann tippt.

Palina vermutet ebenfalls die Brüder unter der Maske, denn in Bezug auf ein Indiz der vorherigen Folge - den Stier - merkt sie noch an, dass die beiden vom Sternzeichen Stier sind.

Ich danke euch von Herzen für diesen Moment. Palina Rojinski

Mit diesem Auftritt bleiben die beiden sicherlich noch lang in Erinnerung. Am Ende erreicht das Duo den zweiten Platz und die Youtube-Stars und Musiker Heiko und Roman Lochmann werden enthüllt.

Die finalen Indizien vom Flip Flop

Zweimal die Spielkarte des Buben - ein Hinweis auf Zwillinge?

Ein Super-Indiz gönnt uns der Flip Flop noch: Zwei kleine grüne Dinos werden enthüllt.

Das sind die Top-Tipps aus der Joyn App

Welches Power-Paar verbirgt sich unter der Maske? Das Rateteam und die Fans in der Joyn App tippen auf verschiedene berühmte Duos. Allen voran die Lochmann-Brüder. Das sind die aktuell heißesten Tipps (Stand 18. Mai):

Heiko und Roman Lochmann ( 64 % und 54 %)

Christian und Andreas Ehrlich (7 % und 10 %)

Nico Santos und Alvaro Soler ( 4 % und 3 %)

Was bisher geschah

In der Jubiläums-Staffel sorgte der Flip Flop für eine nie dagewesene Überraschung bei "The Masked Singer": Gleich zwei Sänger stecken unter der Maske. Das Rateteam und auch die Fans fokussieren sich auf Geschwister-Paare und tippen zum Beispiel auf die Lochmann-Zwillinge und die Ehrlich Brothers. Mit ausgeflippten Performances hat es die Doppel-Maske bis ins große Finale geschafft. Liegen die Rätselfans wirklich richtig mit ihren Tipps? Wer wird in der letzten großen Liveshow enthüllt?

