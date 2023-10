Das Wichtigste in Kürze Am 18. November 2023 startet die 9. Staffel "The Masked Singer" auf ProSieben und Joyn. Alle aktuellen Geschehnisse findest du hier im Newsblog.

Alle Hintergründe zu "The Masked Singer" haben wir in unserer Übersichtsnews für dich gesammelt. Außerdem gibt es erste Spekulationen, wer im Rateteam sitzen könnte und welche Masken wohl in der Herbststaffel zu sehen sein werden.

+++ Update, 11. Oktober 2023 +++

Joko & Klaas spielen "The Masked Stuntman"

Bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" ging es gestern Abend sehr geheimnisvoll zu! In Spiel 4, "The Masked Stuntman", mussten die beiden Entertainer erraten, unter welchem der fünf Kostüme sich ein echter Stuntman versteckt, während sich unter den restlichen vier Masken diverse Promis befanden.

Ex-"The Masked Singer"-Teilnehmer:innen bei Joko und Klaas

Und zwar nicht irgendwelche Promis ... so viel sei verraten: Unter einigen der Masken versteckten sich doch tatsächlich ehemalige Teilnehmer:innen von "The Masked Singer".

Stunts wie in Hollywood

Um Joko und Klaas das Raten zu erleichtern, mussten alle fünf Masken ihre Stunt-Tauglichkeit beweisen. Wie im Film wurden Stühle auf Körpern zertrümmert, Fahrrad-Crashes inszeniert, mit Feuer gespielt und der berühmt-berüchtigte Fenstersturz nachgespielt.

Welche Stars und Sternchen sich unter den Masken verbargen, siehst du im Clip oben.

+++ Update, 9. Oktober 2023 +++

Welche Masken könnten in Staffel 9 dabei sein?

"The Masked Singer" 2023 auf ProSieben. © ProSieben / Willi Weber

Am 18. November startet die Herbststaffel von "The Masked Singer". Schon jetzt brodelt die Gerüchteküche, welche Masken euch den Herbst versüßen könnten.

Hat der Toast seine Schulfreunde Baguette und Croissant anfixen können, endlich selbst auf der großen "The Masked Singer"-Bühne zu performen? Bekommt die Heldin endlich einen Held an ihre Seite gestellt? Und wird die Katze endlich von einem Kater beehrt? Alle Gerüchte im Überblick findet ihr hier.

+++ Update, 6. Oktober 2023 +++

Wer beehrt das Rateteam in der Herbststaffel?

Ruth Moschner (l.); Rea Garvey (r.) © Willi Weber ProSieben / Willi Weber

Noch nie war eine Staffel von "The Masked Singer" geheimnisvoller als in diesem Jahr. Nicht mal das Rateteam ist für die nahende Staffel bekannt. Doch wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr von Ruth Moschner, Rea Garvey und Co.? Wir haben uns auf die Spurensuche begeben.

+++ Update, 2. Oktober 2023 +++

Der Start von Staffel 9 ist bekannt!

Gar nicht mehr geheim! Die 9. Staffel von "The Masked Singer" startet im November © ProSieben / Nadine Rupp

Die ersten Infos zur Herbststaffel von "The Masked Singer" sind bekannt! Deutschlands größte Rätselshow startet am 18. Oktober 2023 auf ProSieben und Joyn. Alle Infos auf einen Blick findest du hier.