"The Masked Singer" 2023: Wer ist raus nach Folge 5? Alle Enthüllungen in der Zusammenfassung

Klaus Claus sorgt mit "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" für Weihnachtsstimmung

Klaus Claus singt ein zweites Mal und sorgt mit seiner Performance des Songs "Let it snow" für Weihnachtsstimmung im Studio. Rea Garvey ist auch nach diesem Auftritt sicher, dass sich sein Freund Tim Bendzko unter der Maske verbirgt. Ob er richtig liegt?