"The Masked Singer" 2023 - Weltpremiere: Kann der Kiwi mit "Love Is In The Air" die Lüfte erobern?

Der Kiwi macht sich bereit: Er ist der erste neuseeländische Vogel seiner Art, der hoch fliegen will. Ob ihm das auf der großen "The Masked Singer"-Bühne gelingt?

Wer ist der Kiwi? Tipps und Spekulationen

Das Rateteam ist nach dem Auftritt von dem Kiwi völlig hin und weg. Für Alvaro Soler ist klar: Unter dem Kiwi muss ein Sänger stecken. Ruth Moschner wirft zunächst Campino von den Toten Hosen in den Raum. Aber auch Felix Lobrecht und Atze Schröder sind für das "The Masked Singer"-Urgstein heiße Kandidaten. Rategast Jenke von Wilmsdorff hat einige Ideen, wer der Kiwi sein könnte: Neben Barry Gibb nennt er auch Mark Keller. Ist der Schauspieler und Musiker erneut bei "The Masked Singer" dabei?

Mögliche Indizien zum Kiwi

Der Kiwi ist keine Frucht und moderiert auch nicht den Fernsehgarten.

Er will der erste fliegende Kiwi der Welt sein.

Der Kiwi präsentiert sein Bord-Menü auf seinem Jungfernflug: Kiwi-Air-Sandwich und Currywurst.

Der Kiwi bei "The Masked Singer" 2023

Bei "The Masked Singer" will der Kiwi so richtig abheben. Mit Stolz, Mut und Selbstbewusstsein steht der Propeller-Vogel für seine Art. Die ganze Welt soll wissen, wozu er im Stande ist. Wird dem furchtlosen Pionier eine Weltpremiere gelingen - und auf der Bühne von atemberaubenden Himmelsabenteuern erzählen?

Brille auf, Kompass ausrichten - und auf geht's!

Dass der Kiwi eine besondere Maske ist, steht außer Frage. Für ihn wurde eine aufwändige Propeller-Konstruktion gebaut, dass ihn in die Lüfte katapultieren soll. Außerdem hat der Kiwi eine besondere Körperfülle, die es so in dieser Form noch nie bei "The Masked Singer" gab.

