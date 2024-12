"The Masked Singer" 2024: Alle Infos zu Staffel 11 und den Demaskierungen

Staffel 11 ist vorbei: Mit einem neuen Spielmodus, neuen Rategästen und natürlich vielen demaskierten Promis. Alles, was du wissen musst, erfährst du hier.

Folge verpasst? Hier alle Folgen kostenlos auf Joyn streamen

Das Wichtigste in Kürze Die 11. Staffel "The Masked Singer" ist zu Ende.

Im festen Rate-Panel saßen Palina Rojinski und Rea Garvey. In dieser Staffel gabt es einen völlig neuen Spielmodus.

Selbstverständlich sind auch die Masken in dieser Staffel wieder ganz besondere Exemplare.

Finale: Vier Enthüllungen und ein Gewinner

Die letzten vier Masken sangen im Finale um den Sieg. Dabei setzte sich der Panda durch unter dem die Sängerin Loi steckte. Auf Platz 2 landete der Pirat alias Joris, dahinter Mandy Capristo als Qualle und Eko Fresh als Willi W.

Enthüllung: Diese Sängerin gewinnt als Panda die 11. Staffel

Nach Folge 5: Aus für den Feuersalamander und die Lokomotive

Sie kämpften um den Einzug ins große Finale der 11. Staffel von "The Masked Singer", doch am Ende reichte es knapp nicht: Für den Feuersalamander und die Lokomotive war Endstation in Folge 5. Die Enthüllungen dafür waren umso spektakulärer: Unter den beiden Masken verbarg sich jeweils eine deutsche Schauspielerin. Jessica Schwarz entpuppte sich als der Feuersalamander, Mimi Fiedler war die Lokomotive.

Nach Folge 4: Der Schneemann war nicht cool genug

Das Tauwetter setzte dieses Jahr fürher als erwartete ein. In Folge 4 treten der Feuersalamander, Willi W. und der Schneemann im entscheidenden Duell gegeneinander an. Am Ende schmilzt das Publikum zu sehr dahin und für den Schneemann heißt es: Runter mit der Maske! Zum Vorschein kam der "Mambo Nr. 5"-Weltstar Lou Bega!

Nach Folge 3: Das Nashorn, der Lauch und Lady Ananas sind raus

Bitteres Ende für das Nashorn, den Lauch und Lady Ananas. Während die ersten beiden Masken bereits nach dem Eröffnungs-Wochenende ausgeschieden waren, musste sich die Ananas in der Woche darauf verabschieden.

"The Masked Singer" ist zurück!

Aufgepasst, Rätsel- und Musik-Freunde da draußen, es gibt Neuigkeiten. Kaum werden die Tage kürzer und die Sofas gemütlicher, wird es wieder Zeit für "The Masked Singer"!

"The Masked Singer" siehst du wie gewohnt immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Alle Sendetage und Sendezeiten kannst du im Detail hier nachlesen.

Das sind die neuen Masken

Mit diesen Masken ist ein heißer Winter garantiert. Denn nicht nur der Feuersalamander kommt mit Wild-Wild-West-Groove, auch Lady Ananas weiß, wie man die Hüften zum Takt schwingt! Alle Masken auf einen Blick gibt es hier.

Neues Rate-Panel, neuer Rätsel-Mode

In diesem Herbst zerbrechen sich Palina Rojinski und Rea Garvey die Köpfe darüber, welche Identitäten wohl unter welcher Maske stecken.

Brandneu: In den sechs Live-Shows agieren Palina und Rea als eingefleischtes Team. Herausgefordert werden sie von wöchentlich wechselnden Rate-Duos, die ebenfalls versuchen, die maskierten Sängerinnen und Sänger zu enttarnen. Wer löst das größte TV-Rätsel Deutschlands und enttarnt die Stars unter den Masken?

Ein Moderator mit Prinzipien

Er bleibt sich und "The Masked Singer" treu. Matthias Opdenhövel moderiert auch die 11. Staffel der Erfolgs-Show und feiert mit den neuen Masken die erste Schnapszahl. Abnutzungs-Erscheinungen? Fehlanzeige! Der Traditions-Moderator hat die gleiche Euphorie wie eh und je.

Palina und Rea sind natürlich geballte Rate-Power, aber auch unsere Gästeteams sind alle sehr ehrgeizig. Das wird ein schöner Fight um die meisten Enttarnungs-Points. Ich freue mich drauf!“ Matthias Opdenhövel

Der offizielle Adventskalender ist da

Es ist angerichtet. In diesem Winter könnt ihr beim offiziellen "The Masked Singer"-Adventskalender mitmachen und ordentlich absahnen.

Die Demaskierungen aller Staffeln

Mittlerweile ist "The Masked Singer" in der 11. Staffel angekommen. Ganz schön viel Holz! Wer wurde genau noch mal wann enttarnt und welche Promis waren eigentlich dabei? Wir haben die Demaskierungen aller Staffeln zusammengetragen und hier für dich aufbereitet.

Doppelfolge zum Auftakt-Wochenende

Gute Nachrichten für alle "The Masked Singer"-Fans. Zum Auftakt-Wochenende gibt nicht eine, sondern direkt zwei Shows. Jeweils um 20:15 Uhr siehst du Folge 1 und 2 am Samstag und Sonntag auf ProSieben und Joyn.

Die 11. Staffel von "The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.