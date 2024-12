"The Masked Singer" 2024 - Die Enthüllungen: Diese Stars wurden demaskiert!

In Staffel 11 gab es jede Menge Überraschungen und im Finale fiel die letzte Maske. Welche Stars sich unter den Masken verbargen, kannst du hier nachlesen.

Folge 6: Das sind die Demaskierungen des Finales

Im Finale von "The Masked Singer" 2024 standen sich Willi W., die Qualle, der Pirat und der Panda gegenüber. Sie alle kämpften um den Sieg der 11. Staffel, in der am Ende alle Masken fallen.

Alle Demaskierungen im Finale

In Folge 6 fallen alle verbleibenden Masken. Als erstes trifft es Willi W. Er landet auf Platz 4 und enthüllt sich im Finale als Erster. Zum Vorschein kommt Rapper Eko Fresh, den die Rateteams bereits vermutet hatten.

Als Zweites hieß es für die Qualle: runter mit den Tentakeln. Auch hier war das Publikum und das Rate-Team der Qualle auf der Spur und lag mit ihrer Vermutung richtig. Hinter der Quallen-Maske steckte Monrose-Sängerin Mandy Capristo.

Den zweiten Platz sicherte sich der Pirat. Unter der Maske hatte Rea Garvey von Anfang an seinen Kumpel und Musiker-Kollegen Joris vermutet. Damit Lag Rea goldrichtig. Unter dem Piratenhut kam der deutsche Singer-Songwriter Joris zum Vorschein.

Damit sicherte sich das Panda-Mädchen den Sieg. Und die Vermutungen, wer unter der Panda-Maske steckt, waren vielfältig und reichten von Maite Kelly bis hin zu Zoe Wees und Loi. Am Ende kam die "The Voice Kids" Teilnehmerin Loi unter der Maske hervor und ist damit die Siegerin von "The Masked Singer".

Folge 5: Diese beiden Schauspielerinnen wurden im Halbfinale demaskiert

"Heute werden zwei Masken fallen", hatte Rate-Gast Hugo Egon Balder direkt zu Beginn des Halbfinals von "The Masked Singer" 2024 angekündigt. Sie sind gefallen: Der Feuersalamander und die Lokomotive mussten ihre Identitäten preisgeben.

Und die sorgten jeweils für eine große Überraschung. Doch wer verbarg sich darunter? Vor den Enthüllungen konnte sich das Rate-Team zumindest beim Feuersalamander geschlossen auf Annete Frier verständigen. Und bei der Lokomotive? Während Palina Rojinski und Rea Garvey Comedienne Tahnee in den Ring warfen, setzten die Rate-Gäst:innen Inka Bause und Hugo Egon Balder auf Moderatorin Katrin Bauerfeind.

Doch beide Teams lagen komplett falsch: Unter dem Feuersalamander kam Jessica Schwarz zum Vorschein, Mimi Fiedler war die Lokomotive.

Folge 4: Das Rate-Team tappte im Dunkeln - Dieser Star steckte hinter dem Schneemann

Der "Disney"-Klassiker "When You Wish Upon A Star" von Mary-Poppins-Legende Julie Andrews brachte zwar das Rate-Team zum Schmelzen, doch am Ende lagen sie mit ihren Vermutungen daneben.

In Folge 4 traten der Feuersalamander, Willi W. und der Schneemann im entscheidenden Duell gegeneinander an. Jedoch setzt das Tauwetter dieses Jahr früher als erwartet ein und für den Schneemann wurde es zu heiß auf der "The Masked Singer"-Bühne.

Am Ende hieß es: Runter mit der Maske! Zum Vorschein kam der "Mambo Nr. 5"-Weltstar Lou Bega!

Folge 3: Schon wieder kein Rate-Erfolg - Wer war Lady Ananas?

Schnelle Beats und Party-Stimmung waren nicht genug: Für Lady Ananas hieß es in Folge 3, Abschied nehmen. Doch auch hier standen die Rate-Teams kurz vor der Enthüllung wieder vor einem Rätsel.

Während Palina Rojinski und Rea Garvey auf Susanne Daubner setzten, hatte ihre Rate-Konkurrenz The BossHoss bis zum Schluss keine Idee, wer sich unter der fruchtigen Ananas verbergen könnte. Aus Mangel an Optionen setzten sie - wohl wissend darüber, falsch zu legen - auf Jorge González.

Aber keiner der beiden Tipps war richtig. Lady Ananas war die doppelte Grimme-Preis-Trägerin Maren Kroymann.

Folge 2: Rate-Teams tappten im Dunkeln - sie war der Lauch

Er hat den Rate-Teams so viel Spaß bereitet - und doch ist die "The Masked Singer"-Reise vom Lauch nach seinem ersten Auftritt schon wieder vorbei. Und das bedeutet: Die Maske wird abgenommen und die Identität des Lauchs wird preisgegeben.

Vor der Enthüllung können sich die Rate-Teams zumindest auf eine Comedienne verständigen: Rea Garvey und Palina Rojinski vermuten Martina Hill unter der Maske, Roman und Heiko Lochmann setzen auf Hazel Brugger.

Doch beide Teams lagen komplett falsch! Unter dem Lauch steckte Moderatorin Madita van Hülsen.

Folge 1: Dieser Promi steckte unter dem Nashorn

Nach einem engen Rennen mit Willi W. musste letzten Endes das Nashorn direkt in Folge 1 seine Identität preisgeben. Bis zuletzt kam keines der beiden Rate-Teams auf die Person, die unter der Maske gesteckt hat: Ex-Handballspieler Pascal Hans. Den 44-Jährigen trifft sein frühes Aus zwar etwas, er zieht aber dennoch ein positives "The Masked Singer"-Fazit: "Es hat trotzdem riesigen Spaß gemacht."

