Das Wichtigste in Kürze Überraschung im großen "The Masked Singer"-Finale 2023: Eine bekannte Unternehmerin kehrt als Rategästin zurück.

Das Finale von "The Masked Singer" am Samstag auf ProSieben und Joyn: Alle aktuellen Geschehnisse findest du hier Finalticker. Alle weiteren wichtigen Infos gibt es hier.

In dieser Staffel wurde sie mehrmals unter dem Troll vermutet. Jetzt rätselt sie im großen Finale von "The Masked Singer" 2023 mit - und feuert damit die Gerüchteküche weiter an. Welche Rategäst:innen sich in dieser Staffel außerdem die Klinke in die Hand gegeben haben, erfährst du hier.

+++ Update, 20. Dezember 2023 +++

Wer rätselt in der letzten Liveshow der 9. Staffel mit?

Die Final-Masken der Herbststaffel "The Masked Singer" 2023: die Eisprinzessin, der Lulatsch, der Mustang und der Troll. © ProSieben / Willi Weber

Finaler Weihnachtszauber am Vorweihnachtsabend: Am Samstag, 23. Dezember 2023, steigt das große Finale der Herbststaffel "The Masked Singer" ab 20:15 Uhr auf ProSieben. Nachdem in der vergangenen Woche Tim Bendzko als Klaus Claus enttarnt wurde, sind noch vier Masken im Rennen um den Titel: die Eisprinzessin, der Troll, der Lulatsch und der Mustang. Welche Stars stecken unter den vier Final-Masken?

Um die letzten Geheimnisse zu lüften, gibt das Rateteam alles. Unterstützung bekommt es in der letzten Liveshow der Staffel von einer Unternehmerin, die schon als heiße Kandidatin unter einer Maske gehandelt wurde.

Sensation! Judith Williams feiert Rate-Comeback

Judith Williams unterstützt Ruth Moschner und Rick Kavanian als Rategästin im Finale der Herbststaffel. © ProSieben / Willi Weber

Damit steht (wahrscheinlich) fest: Judith Williams ist nicht der Troll. Die Unternehmerin und Fernsehmoderatorin unterstützt erneut als Rategästin in einem "The Masked Singer"-Finale. Mit ihrer Expertise glänzte sie erstmals in der Abschluss-Show der letzten Herbststaffel. Ein Jahr später will sie ein weiteres Mal versuchen, den letzten vier Masken auf die Spur zu kommen und zu erkennen, welche Promis sich unter den verbliebenen Kostümen verbergen.

Luca Hänni alias der Schuhschnabel kehrt zurück

Pulsierende Augen und riesige Flügel: Der Schuhschnabel gewann die 8. Staffel von "The Masked Singer". © ProSieben / Willi Weber

Als besonderes Geschenk für die Fans kehrt der Schuhschnabel, Vorstaffelgewinner Luca Hänni, auf die große "The Masked Singer"-Bühne zurück. Und natürlich lassen sich der Feuerlöscher (Eva Padberg), der Kiwi (Uwe Ochsenknecht), Klaus Claus (Tim Bendzko), die Marsmaus (Jenke von Wilmsdorff) und das Okapi (Katja Ebstein) die vorgezogene Bescherung nicht entgehen und feiern mit den vier verbliebenen Masken das "The Masked Singer"-Finale 2023.

Wer der neue Masked Singer wird, stellt sich im Finale am Samstag, 23. Dezember, live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn heraus. Übrigens: In der Joyn-App kannst du weiterhin miträtseln, welche wahren Identitäten sich hinter den Masken verbergen könnten, und während der Final-Show den oder die Sieger:in bestimmen.

+++ Update, 13. Dezember 2023 +++

Kein "The Masked Singer" ohne Rea Garvey!

Rea Garvey kehrt als Rategast in der 5. Liveshow der neuen Herbststaffel "The Masked Singer" zurück. © ProSieben / Willi Weber

Er kennt sich im "The Masked Singer"-Kosmos bestens aus und ist ein gewiefter Rätsel-Detektiv: Rea Garvey war bereits fünfmal festes Mitglied und hatte drei Gastauftritte Jetzt kehrt der irische Sänger und Publikumsliebling zurück und steigt im Halbfinale der neuen Herbststaffel als Rategast ins große Maskenrätsel ein. "Ich habe die Show schon sehr vermisst!", offenbart der 50-Jährige im Vorfeld. Für die Stars unter den fünf verbliebenen Kostümen heißt das aber auch: Bei Reas detektivischem Gespür müssen sie sich warm anziehen!

Ich liebe es einfach, mit Ruth im Rateteam zu sitzen. Wir führen eine richtige Sherlock-Holmes-Freundschaft und haben sehr viel Spaß zusammen. Rea Garvey

Pulli-Parade im Halbfinale: Mit welchem Statement-Oberteil überrascht Rea?

Rea Garvey ist allerdings nicht nur dafür bekannt, Rätsel zu lösen, sondern auch dafür, diese aufzugeben: Schriller Hoodie, kuscheliges Fell, Diss-Botschaft, Liebeserklärung - mit welchem Statement-Pulli wird er seine Fans diesmal überraschen? "Das habe ich noch nicht entschieden", macht es der sympathische Ire spannend.

Momentan bemüht sich der langjährige "The Voice"-Coach um die richtige Connection zu den Masken. Hier gibt es offensichtlich noch etwas Nachholbedarf: "Es ist einfacher, eine Bindung zu den Masken und ihren Charakteren aufzubauen, wenn man von der ersten bis zur letzten Show Teil des Rateteams ist."

Von floral bis XXL-Print: Reas Pulli-Parade bei "The Masked Singer" Ho Ho Ho! In der 5. Staffel "The Masked Singer - Die rätselhafte Weihnachtsshow" begeisterte Rea mit einem roten Santa-Hoodie. © ProSieben / Willi Weber In Staffel 6 wurde es floral: Dieses Statement-Shirt sorgte für "good vibes only". © ProSieben / Willi Weber Rawr! In diesem schwarzen Tiger-Sweatshirt zog der sympathische Sänger alle Blicke auf sich. © ProSieben / Willi Weber In der 7. Staffel zeigte sich Rea mit buntem Oversize-Hoodie im stylishen Camouflage-Print. © ProSieben / Willi Weber Der Pulli passend zur Show! Die große Frage, die sich bei "The Masked Singer" stellt: Welche Stars stecken unter den Masken? © ProSieben / Willi Weber In Staffel 8 überzeugte der Ire mit ausgefallenen Outfits - wie hier im schwarzen Jeanshemd mit farbigem XXL-Print. © ProSieben / Willi Weber Ebenfalls in der 8. Staffel "The Masked Singer": Rea im farbigen Allover-Muster. © ProSieben / Willi Weber Applaus für die Masken! Im großen Finale der letzten Staffel trug Rea ein schwarzes Langarm-Sweatshirt mit bunten Formen und Smileys. © ProSieben / Willi Weber

Reas heimlicher Favorit?

Ein Kostüm hat es Rea allerdings besonders angetan. Wie der Sänger verrät, freue er sich vor allem auf den Troll: "Er ist ein Rockstar!" Und wer weiß: Vielleicht dient der sensible Troll mit der beeindruckenden Stimme als Inspiration für Reas Outfit im Halbfinale am Samstag. Wir sind gespannt!

Welche Promis unterstützten in dieser Staffel das Rateteam?

Das dauerhafte Rateteam, bestehend aus Ruth Moschner, Alvaro Soler (bis Folge 3) und Rick Kavanian (ab Folge 4), darf sich wöchentlich über prominente Unterstützung freuen. Diese Gäste und Gäst:innen waren bisher dabei:

+++ Update, 6. Dezember 2023 +++

Geschwister-Ratepower: David und Carolin Kebekus sind in Folge 4 dabei

Carolin und David Kebekus bringen geballte Geschwister-Rate-Kompetenz ein. © ProSieben / Marvin Ruppert

Es bleibt kuschelig! Nach Alec und Sascha von The Bosshoss gastiert das nächste Rate-Duo im Rateteam. In Folge 4 bekommen "The Masked Singer"-Urgestein Ruth Moschner und Neu-Rateteam-Mitglied Rick Kavanian Unterstützung von einem prominenten Geschwisterpaar.

Die Kebekusse nehmen im Rateteam Platz

Carolin und David Kebekus wollen mit geballter Geschwister-Ratepower am Samstag die Rätsel um die Identitäten hinter den Masken lösen. Dass die beiden ein unschlagbares Team sind, haben sie mehrfach in ihrer eigenen und zugleich Deutschlands erster Spielshow für Geschwister "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show" auf ProSieben bewiesen. Doch werden sie auch den Stars unter den sechs verbliebenen Masken auf die Schliche kommen?

+++ Update, 2. Dezember 2023 +++

Rick Kavanian und Ruth Moscher bilden neues Rateteam der Herbststaffel

Rick Kavanian löst Alvaro Soler als festes Mitglied des Rateteams in der 9. Staffel von "The Masked Singer" ab. © ProSieben / Willi Weber

Er hat es bereits selbst unter einer Maske bis ins Finale geschafft und saß außerdem schon mal als Gast im Rateteam: Rick Kavanian. Der Comedian, Schauspieler und Synchronsprecher ist ein absoluter "The Masked Singer"-Profi.

Als Rosty eroberte er die Herzen der Zuschauer:innen und krönte seinen Erfolg mit Platz zwei der 7. Staffel. Als Rateteam-Gast in Staffel 2 hat er zudem auch die andere Seite des Ratepults kennenlernen dürfen. Nun unterstützt Rick Kavanian Ruth Moschner als dauerhaftes Rateteam-Mitglied. Wie er den Stars auf die Schliche kommen will? Das verrät das Multitalent exklusiv im "The Masked Singer"-Interview.

+++ Update, 29. November 2023 +++

Doppelstuhl im Rateteam? Alec und Sascha von The Bosshoss rätseln in Show 3

Alec Völkel und Sascha Vollmer verstärken das "The Masked Singer"-Rateteam in Folge 3. © Pascal Bünning

Die Stars unter den sieben verbliebenen Masken müssen sich auf etwas gefasst machen! Denn das Rateteam bekommt in der dritten Liveshow der neuen Herbststaffel doppelte Rate-Unterstützung. Alec Völkel und Sascha Vollmer von The Bosshoss wollen als Rategäste mit Ruth Moschner und Alvaro Soler den Undercover-Sänger:innen auf die Schliche kommen.

Vollblutmusiker mit feinem Gehör

Im Verlauf ihrer knapp 20-jährigen Bandgeschichte hatten die beiden Vollblutmusiker Alec und Sascha selbstredend genug Zeit, ihre Gehörgänge entsprechend zu schulen. Durch ihre zahlreichen Auftritte als Coaches bei "The Voice of Germany", "The Voice Kids" und "The Voice Senior" lernten die The Bosshoss-Gründer in etlichen Situationen, Stimmen und Stimmlagen zu analysieren und zu bewerten. Aber Alec Völkel hat noch ein besonderes Ass im Ärmel ...

Alec Völkel kehrt als Rategast zurück

Denn mit Boss Burns, so der Künstlername Alecs, nimmt ein Gast im Rateteam Platz, der schon selbst erfolgreich unter einer Maske steckte. Wir erinnern uns: In der 6. Staffel von "The Masked Singer" verhalf der Musiker dem Alien zu seinem ersten irdischen Auftritt und schaffte es im Finale auf den zweiten Platz. Ein Vorteil? "Ich denke schon, da ich mich sehr gut in die Situation hineinversetzen kann", erklärt das The Bosshoss-Mitglied im Voraus.

Ich weiß, wie herausfordernd das Tragen der Maske sein kann und vor allen Dingen, welche Auswirkungen das auch auf die Stimme hat. Besonders dann, wenn man versucht, diese zu verstellen. Alec Völkel

Darauf will Sascha Vollmer besonders achten

Während sich Alec bei seiner Rückkehr darauf freue, als Alien "jetzt alle seine neuen Kostüm-Kumpels kennenzulernen", wolle sich Kollege Sascha von den Kostümen nicht ablenken lassen. "Ich werde tatsächlich versuchen, mich primär auf die jeweiligen Stimmen konzentrieren", offenbart der Musiker. Denn auf seine Ohren habe er sich bisher immer verlassen können. Eine Maske aus der neuen Staffel hat es Hoss Power, so der Künstlername Saschas, aber ziemlich angetan. "Der Mustang ist schon ziemlich perfekt! Der würde mir als Cowboy natürlich verdammt gut stehen!"

+++ Update, 23. November 2023 +++

Heiner Lauterbach verstärkt das Rateteam in Folge 2

Heiner Lauterbach unterstützt Ruth Moschner und Alvaro Soler in Folge 2. © picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

In der 2. Liveshow feiert eine echte Schauspiellegende ihre Premiere bei "The Masked Singer". Ruth Moschner hatte ihn bereits im vergangenen Frühjahr unter dem Gorilla vermutet - jetzt nimmt der vermeintliche Silberrücken Heiner Lauterbach neben ihr und Alvaro Soler als Gast im Rateteam Platz. Ob er das richtige Gespür hat, um die Undercover-Sänger:innen hinter den Masken ausfindig zu machen? Am Ende der Liveshow wird ein weiteres Geheimnis gelüftet: Welcher Star muss seine Identität als Nächstes preisgeben? War das Rateteam auf der richtigen Spur?

+++ Update, 11. November 2023 +++

Jenke von Wilmsdorff unterstützt Ruth Moschner und Alvaro Soler in Folge 1

Jenke von Wilmsdorff unterstützt Alvaro Soler und Ruth Moschner in Folge 1 der 9. Staffel "The Masked Singer". © ProSieben/Willi Weber

Kein Geringerer als Jenke von Wilmsdorff begibt sich in der Auftaktshow des größten TV-Rätsels Deutschlands zum ersten Mal auf Spurensuche. Der Journalist recherchiert als prominenter Rategast mit Ruth Moschner und Alvaro Soler, wer sich unter den Masken verstecken könnte. Das erste Rätsel wird bereits in der ersten Show gelöst und die erste Maske fällt. Welcher Star muss schon nach seinem ersten Auftritt seine Identität preisgeben?

+++ Update, 11. November 2023 +++

Alvaro Soler und Ruth Moschner im Rateteam

Alvaro Soler und Ruth Moschner sitzen im Rateteam von "The Masked Singer" 2023. © ProSieben / Willi Weber

Lange wurde gemunkelt und gemutmaßt, jetzt ist die Katze aus dem Sack. All-time-favorite-Rateteam-Mitglied Ruth Moschner wird uns auch in dieser Staffel mit ihrer charismatischen Art und ihrem fetten Telefonbuch beehren!

Unterstützung bekommt sie in Staffel 9 vom international bekannten Musiker Alvaro Soler. Nach seinem Gastauftritt in Staffel 5 darf sich Alvaro auf einen festen Platz im Rateteam freuen. Auf diesem Stuhl hatte zuletzt Rea Garvey gesessen.

Spanisches Temperament statt kühle irische Brise? Keineswegs, wie Ruth unlängst im Interview mit dem Sender erklärte. Vergleiche seien eh überbewertet, meint die temperamentvolle Expertin.

Alvaro Soler hat ebenfalls schon Erfahrung mit der besten, verrücktesten Show der Welt. Die Auftaktshow von Staffel 5 durfte er als Rategast erleben. Nun ist der Musiker gekommen, um zu bleiben. Warum er "The Masked Singer" so faszinierend findet und wie eine Maske für Kollegin Ruth Moschner aussehen würde, verrät er im Interview.

+++ Ursprüngliche News +++

Wer sitzt diesen Herbst im Rateteam von "The Masked Singer"?

In wenigen Wochen startet das große Rätselraten in eine neue Runde. Die 9. Staffel "The Masked Singer" läuft ab 18. November 2023 auf ProSieben und Joyn. Ab 20:15 Uhr kannst du jeweils munter mitraten, wenn es darum geht, welche Promis sich unter den aufwendig gestalteten Masken der Herbststaffel verstecken.

Sind Ruth Moschner und Rea Garvey dabei?

Doch wer ist eigentlich im Rateteam der Herbststaffel? Werden die Allstars rund um Ruth Moschner und Rea Garvey erneut am Ratepult sitzen, während wundervoll designte Masken extravagante Performances auf der Showbühne zeigen? Schließlich gehören sie irgendwie schon zum Inventar von "The Masked Singer" ...

Ruth Moschner begleitet die Show seit den ersten Tagen und bildet seit Staffel 2 ein Team mit dem irischen Sänger Rea Garvey. Lediglich in Staffel 3 gönnten sich die beiden eine wohlverdiente Pause. In Staffel 7 war Rea berufsbedingt verhindert. Abgesehen davon sind die beiden die mit Abstand etabliertesten Mitglieder im Rateteam des größten deutschen TV-Rätsels.

Das berühmteste Telefonbuch Deutschlands

Insbesondere Ruths sagenumwobenes Telefonbuch machte immer wieder Schlagzeilen. Denn die beliebte Moderatorin hat gefühlt halb Promi-Deutschland in ihrem Smartphone eingespeichert und konnte so bereits dem ein oder anderen Star auf den Zahn fühlen. Wo war Promi X während der Liveshow? Warum ist es seit Showstart verdächtig ruhig um Promi Y? Ruth hat ein wahrlich wachsames Auge, wenn es um rätselhaftes Verhalten der hiesigen Riege der Stars und Sternchen geht! Und so kommt es nicht von ungefähr, dass Ruths Trefferquote bei Demaskierungen ihresgleichen sucht.

Collien Ulmen-Fernandes? Max Giesinger? Wer kommt noch infrage?

Neben Ruth Moschner und Rea Garvey sind einige weitere heiße Kandidat:innen im Rennen. So gehörte beispielsweise Collien Ulmen-Fernandes in der 1. Staffel zum ständigen Rateteam der Show und war auch später ein gern gesehener Gast im Rateteam. Das Gleiche gilt für Max Giesinger. Der Sänger ist ebenfalls seit Staffel 1 dabei und war später erneut als Gast vertreten.

Wiederkehr von Sonja Zietlow und Bülent Ceylan?

In der 3. Staffel wurden Ruth und Rea von Sonja Zietlow und Bülent Ceylan mehr als würdig vertreten. Zudem versteckten sich beide bereits unter Masken innerhalb der Show! Während Bülent als "Der Engel" in Staffel 1 mit Metal-Einlagen rockte, verzauberte Sonja die Zuschauer:innen wenig später als "Der Hase" in Staffel 2. Können die charmante Moderatorin und der charismatische Comedian vielleicht eine Rolle für Staffel 9 spielen?

Bisher hüllt sich die Produktion von "The Masked Singer" in Schweigen. Alles bleibe vorerst geheim. Die wenigen Details, die bisher bekannt sind, kannst du in unserer Übersichts-News nachlesen.

"The Masked Singer" 2023 siehst du ab Samstag, 18. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.