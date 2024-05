Nach sechs Liveshows, unzähligen Auftritten und jeder Menge Indizien hat sich eine Maske gegen ihre sieben Konkurrent:innen durchgesetzt. Der Floh hat das Finale von "The Masked Singer" Staffel 10 gewonnen - und wird ganz zum Schluss enthüllt.

Das Wichtigste in Kürze Du hast die Folge verpasst? Sieh sie dir auf Joyn noch einmal kostenlos und in voller Länge an.

Am Samstag, 18. Mai, findet das zehnte Finale von "The Masked Singer" wie immer live auf ProSieben und Joyn statt.

Bis hierhin haben es drei Finalist:innen geschafft: der Floh, das Krokodil und der Flip Flop.

Nach der Finalshow steht es endlich fest: Der Floh hat gewonnen und bekommt den Wanderpokal von Vorstaffel-Siegerin Jennifer Weist aka. die Eisprinzessin überreicht.

Spannender konnte es nicht sein

Der quirlige Floh oder doch die Stimme im Doppelpack beim Flip Flop? Kurz vor der großen Entscheidung ist das Rennen nicht nur beim Rateteam, sondern auch in der Joyn App unglaublich knapp.

Doch die Entscheidung ist gefallen: Der Floh hat gewonnen! Hat er in den ersten Shows noch gewackelt, mauserte er sich von Folge zu Folge zum wahren Publikums-Liebling. Er selbst kann es gar nicht fassen, freut sich unfassbar.

Damit landet der Flip Flop auf dem zweiten Platz der 10. Staffel. Mit viel Sportsgeist feiern die Masken gemeinsam ihren Erfolg.

Im Clip: Schneckis finaler Auftritt

Zeremonielle Pokalübergabe

Mit ihrem Gewinnerinnen-Song übergibt die Vorstaffel-Siegerin die Eisprinzessin aka Jennifer Weist feierlich den TMS-Pokal an den Floh. Dieser will ihn gar nicht mehr hergeben. Doch einmal muss er ihn noch aus der Hand legen, für die letzte - finale - Enthüllung. Wir wollen es endlich wissen!

Eine großartige Entertainerin

Es ist Mirja Boes! Mit einer Clowns-Nase auf der Nasenspitze lüftet sie endlich ihr Geheimnis. Sie hat uns über sechs fantastische Shows hinweg wunderbar unterhalten und sich zum wahren Publikums-Liebling entwickelt.

Leck mich am Ar***, war das geil! Mirja Boes

Noch in den ersten Sendungen wackelte der Floh regelmäßig und musste um seinen Verbleib in der Show bangen. Jetzt steht er beziehungsweise Mirja Boes als Siegerin der 10. Staffel auf der Bühne. Das gibt es nur bei "The Masked Singer".

Im Clip: Der Floh wird enthüllt

Das war das Finale

Floh, Krokodil und Flip Flop starteten in das 10. Finale in der Geschichte von "The Masked Singer" mit einem Solo-Auftritt. Danach folgte schon das erste Voting, bei dem das Krokodil auf dem dritten Platz landete.

Im Finale gab es ein weiteres Mysterium, das dieses Mal neben seinem Einzel-Auftritt sogar mit den beiden verbliebenen Masken jeweils ein Duett auf die Bühne brachte.

Zum Abschluss begeisterten der Floh und der Flip Flop noch ein weiteres Mal mit ihren letzten emotionalen Auftritten. Das Rateteam konnte von da an kaum noch an sich halten - mehr als nur eine Träne kullerten bei Palina, Rick und Matthias. Und der Rest ist Geschichte.

