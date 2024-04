Für "The Masked Singer" kam die kleine Löwin sogar aus ihrem geliebten Baumhaus heraus. So begann für Tapsi das erste richtig große Abenteuer, das nicht nur in ihrer Fantasie stattfand.

Das Wichtigste in Kürze Am 6. April startete die 10. Staffel "The Masked Singer" auf ProSieben und Joyn.

Eine der neuen Masken ist Tapsi, der Babylöwe.

In Folge 2 muss das süße Kostüm die Show schon verlassen. Darunter: Uschi Glas .

Alle Infos über sie und ihre Auftritte findest du hier.

+++ Update vom 13. April 2024 +++

Aus für Tapsi, den Babylöwen

Nach nur zwei Auftritten ist Tapsis Reise in die große weite Welt schon vorüber. Von dem Publikum in der Joyn App rausgewählt, muss das kuschlige Kostüm die Show verlassen. Und damit wird auch das Geheimnis um den Star darunter gelüftet.

Es ist die 80-jährige Schauspielerin Uschi Glas. Begeisterung pur, bei Moderator Matthias Opdenhövel und Respekt beim Rateteam.

In der "ProSieben Aftershow" werden im Anschluss die Indizien aufgelöst: Die drei gezeichneten Löwen stehen für ihre drei Geschwister, ihre drei Kinder, drei Enkelkinder und im März hat sie Geburtstag.

Die Mönchs-Kutte verweist auf ihren ersten Film, "Der unheimliche Mönch". Die Kuscheldecke mit Sonne, Mond und Sternen wiederum gibt einen Hinweis auf ihr eigenes Album, mit dem Namen "Sonne, Mond und Sterne".

Im Clip: Der zweite Auftritt vom Babylöwen

Tapsi ist und bleibt ein Babylöwe

Folge 2: Von Anfang an hat Tapsi, der Bablöwe klargemacht: Sie will nicht erwachsen werden! Trotzdem kann sie die Krallen ausfahren. Und nur weil sie für immer in ihrem Baumhaus wohnen möchte, heißt das noch lange nicht, dass sie nichts für Klassiker übrig hat. Mit "Baby Love" von The Supremes holt sie einen echten Oldie aus den 60ern hervor. Und das mit Erfolg - Standing Ovations und begeisterter Applaus folgen.

Rick glaubt anhand der Mönchs-Kutte Uschi Glas zu erkennen. Denn diese habe schon in diversen Filmen mitgespielt, in denen es um Mönche geht. Linda hört hingegen Michaela May heraus - die Indizien lässt sie bei ihrer Vermutung allerdings außen vor.

Palina lobt Tapsi für seine gesangliche Leistung: Sie habe viel besser gesungen, als in Show eins. Ihre Tipps: Ulrike Kriener und Senta Berger - doch auch Uschi Glas kann sie sich vorstellen.

Tapsis Hinweise aus Folge 2

Der Star unter Tapsi ist viel herumgekommen in ihrem Leben.

Liebt es, die unterschiedlichsten Geschichten in verschiedenen Sprachen nachzuspielen.

Sie deutet an, dass sie neben Deutsch auch Französisch , Italienisch und Niederländisch kann.

Sie hat eine Nonnen- bzw. Mönchs-Kutte bei sich im Baumhaus.

Eine Kinderzeichnung mit drei kleinen Löwen hängt außerdem an ihrer Wand.

Der letzte Auftritt von Tapsi - die Enthüllung

Tapsi muss nach dem ersten Voting in der App zittern und kurz danach ist es traurige Gewissheit: Tapsi, der Babylöwe, muss die Show verlassen.

Doch wer steckt darunter? Palina ist sich sicher: Es ist Uschi Glas. Auch Linda sieht das so und tippt ebenfalls auf die Schauspielerin. Rick macht die Runde komplett und vermutet die Bayerin im Kostüm.

Sogar die Zuschauer:innen tippen kurz vor der Enthüllung eindeutig auf Uschi Glas (74 %) - da scheint die Sache klar.

Und sie behalten alle recht: Die 80-jährige kommt unter Tapsi, dem Babylöwen zum Vorschein. Matthias ist begeistert: "Was für ein Geschenk, dass Sie mitgemacht haben."

Auch Palina bedankt sich bei der Schauspiel-Legende.

Verkleiden ist das Schönste, was es gibt. Uschi Glas

Nur, dass sie so früh erkannt wurde, gefällt Uschi Glas so gar nicht. Anlügen musste sie wohl aber kaum jemanden, über ihre Teilnahme bei "The Masked Singer". Denn die 80-Jährige habe laut eigener Aussage einfach mit niemandem geredet.

Das glaubt die Community in der Joyn App

Was denkst du, wer sich unter der süßen Maske verbirgt? Das hier sind die Tipps aus der App (Stand 13. April):

Was bisher geschah

Schon ihr Outfit verrät: Sie will vor allem Spiel, Spaß und Kuscheln. In einem weichen Onesie, performt die immer junge Tapsi, ihren ersten Song: "Big Big World" von Emilia. Sowohl mit ihrer Stimme als auch ihren Indizien gibt dieser Star dem Rateteam allerdings Rätsel auf. Rick Kavanian tippt auf seine Schauspiel-Kollegin Gisela Schneeberger. Die Indizien des Babylöwen bestehen aus einer Urkunde eines Golfturniers, von 2005 und einer Kuscheldecke, mit Sonne, Mond und Sternen darauf.

Die Community scheint sich ziemlich sicher zu sein: Für sie steckt unter Tapsi die Schauspielerin Uschi Glas. Sowohl die Stimme als auch die Indizien würden bisher passen.

+++ Update vom 10. April 2024 +++

Verbirgt sich wirklich Uschi Glas unter Tapsi?

Der absolute Top-Tipp der User:innen, was den Babylöwen Tapsi angeht, ist definitiv Uschi Glas. Sowohl in den Social-Media-Kommentaren als auch in der Joyn App scheint die Sache klar. Doch passen die Indizien des süßen Kostüms auch zu der Schauspielerin? Wir prüfen mal nach …

Ein Indiz der kleinen Leseratte ist eine Urkunde von einem Golfturnier, datiert auf 2005. Mal sehen, was bei Uschi Glas 2005 passierte: Sie heiratete ihren zweiten Ehemann Dieter Hermann. Die Liebe ihres Lebens und leidenschaftlicher Golfspieler, genau wie sie selbst.

Ein "langes Leben" hatte Uschi Glas mit ihren mittlerweile 80 Jahren. Damit würde sie Hugo Egon Balder sogar noch übertreffen, der als Erster enthüllt wurde und stolze 74 Jahre alt ist.

Zudem würde der bayrische Dialekt ebenfalls zu Glas passen, ist sie doch in Landau an der Isar geboren, wohnt in München und ist damit eine waschechte Bayerin. Auch in Interviews mit ihr sind ihre bayrischen Wurzeln immer mal wieder leicht herauszuhören.

Und zu guter Letzt versuchte sich die Schauspielerin auch schon am Singen. 2003 brachte sie ein Album heraus. Der Titel: "Sonne, Mond und Sterne".

Diese Indizien sprechen augenscheinlich sehr dafür, dass sich Uschi Glas unter Tapsi verbirgt. Auf Instagram ist jedoch zu sehen, dass die 80-Jährige sich am Sonntag an einem Schweigemarsch in der Münchner Innenstadt beteiligt hat. Mit einer Samstagabend-Show, die bis in die Nacht hinein geht (und in Köln stattfindet), ist das ein sportlicher Terminplan. Aber ob es die Teilnahme an "The Masked Singer" unmöglich macht?

Wer steckt hinter Tapsi, dem Babylöwen? Tipps und Spekulationen

Folge 1: Die Welt von Babylöwe Tapsi besteht aus Spiel, Spaß und Kuscheln. In Kuschelstimmung versetzt auch ihre Performance in Folge 1 mit "Big Big World" von Emilia. Mit einem leisen Fauchen beendet die zuckersüße Tapsi ihren ersten Song bei "The Masked Singer" 2024.

Palina Rojinski ist entzückt von dem kleinen flauschigen Löwen. Bei dem Hinweis auf Sonne, Mond und Sterne rätselt sie über das Sternzeichen des vermummten Stars. Rick Kavanian will einen bayrischen Dialekt beim Löwenbaby heraushören und vermutet seine alte Kollegin Gisela Schneeberger unter der Maske. Aber wer steckt wirklich in dem Kostüm?

Im Clip: Sieh dir noch einmal die Indizien zum Babylöwen an

Das sind die Indizien zu Tapsi

Indizien Folge 1

Tapsi hatte schon "ein langes Leben" und erzählt von einer Kindheit voller "Träume und Fantasie".

Babylöwe Tapsi hat eine Urkunde von einem Golfturnier von 2005.

Eine Kuscheldecke mit Sonne, Mond und Sternen weist auf die wahre Identität von Tapsi hin.

Das sind die Tipps der Fans aus der Joyn App

Tapsi ist zwar noch ein Babylöwe, dennoch möchte sie bei "The Masked Singer" 2024 beweisen, dass sie mit den Großen mithalten kann. In der Joyn App spekulieren die Fans, wer unter dem Kostüm stecken könnte (Stand 6. April.):

In ihrer Traumwelt kann sie alles sein!

Bisher hat sich die kleine Babylöwin hauptsächlich in ihr Baumhaus zurückgezogen, um bloß nicht erwachsen werden zu müssen und den ganzen Tag lesen zu können. Denn in ihrer Fantasie sind ihr keine Grenzen gesetzt. Egal ob Piratin, Superheldin oder Zauberin - kein Abenteuer war ihr bisher zu groß. Wie sie sich wohl auf der "The Masked Singer"-Bühne im realen Leben schlagen wird?

