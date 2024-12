Von ABBA bis Miley Cyrus: Auf der Bühne sorgt die Lokomotive für ausgelassene Tanz-Stimmung. Die User:innen in der Joyn-App vermuten derzeit eine US-Sängerin unter der Maske.

Das ist die Lokomotive

Bahn frei! Die Lokomotive gibt so richtig Gas. Wenn sie anrollt, dampft und zischt es ordentlich. Ihre strahlenden Scheinwerfer leuchten den Weg, und wenn ihr jemand in die Quere kommt, ertönt sofort ein warnendes Bimmeln! Bei "The Masked Singer" will sie beweisen, dass sie noch lange nicht aufs Abstellgleis gehört.

Die Vermutung der User:innen

Peggy March - 36 % Anke Engelke - 21 % Ireen Sheer - 16 %

Stand: 2. Dezember 2024, 12 Uhr

Das denkt das Rateteam

Folge 3: Die Lokomotive leitet Folge 3 ein - und gibt mit "The Loco-Motion" von Kylie Minogue und Little Eva direkt wieder Volldampf. Ein gelungener Start, wie die Rate-Teams finden. Was denken sie: Wer steckt hinter der Lok?

Palina Rojinski bleibt dabei: Die Lokomotive muss ein bühnenerfahrener Mensch sein. Aufgrund des Indizes der Maultaschen im Indizien-Clip vermutet sie jemanden aus dem "Schwabenländle". Da geht Sascha Vollmer von The BossHoss mit. Band-Kollege Alec Völkel tippt auf Ireen Sheer. Die beiden könnte sich aber auch Vanessa Mai unter der Maske vorstellen. Letzterem stimmt Palina zu: Sie findet die Idee der Schlagersängerin gut. Ihr Rate-Partner Rea Garvey wirft noch Katrin Bauerfeind in den Raum.

Folge 1: Die Lokomotive setzt bei ihrem ersten Song auf einen Feel-good-Klassiker und gibt "Take A Chance On Me" von Abba zum Besten. Der Auftritt überzeugt - doch wer könnte sich hinter der Maske verbergen?

Kamrad ist überzeugt: Bühnenerfahrung hat die Lokomotive auf jeden Fall. Er und Rate-Kollegin Yvonne Catterfeld denken da an Anke Engelke. Alternativ hat Yvonne noch einen anderen Vorschlag parat: Ute Lemper.

Rate-Gegner Rea Garvey und Palina Rojinski sind empört - an Lemper haben sie auch bereits gedacht. Aufgrund des Indizes "Musical" aus dem Hinweis-Clip bringt Palina auch Juliette Schoppmann oder deren Frau Tahnee ins Spiel.

