"The Masked Singer" 2023: Ist das Seepferdchen DIESE Schauspielerin? Fans haben klare Favoritin

Das Seepferdchen nimmt das Publikum mit einer Performance von "Because Of You" von Kelly Clarkson mit auf eine Reise in seine Welt. Wincent Weiss tippt auf Lena Gercke, während Ruth und Rea scheinbar zum ersten Mal einer Meinung sind!