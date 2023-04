"The Masked Singer" 2023: Ist SIE der Frotteefant? Fans tippen auf diese Moderatorin

Der Frotteefant verzaubert das Publikum mit "Kiss Me"

Der Frotteefant verzaubert das Publikum mit "Kiss Me"

Mit seiner wunderschönen Interpretation des Songs "Kiss Me" von Sixpence None The Richer verzaubert der Frotteefant das Publikum und das Rateteam gleichermaßen. Wer könnte unter der Maske stecken? Rea Garvey tippt auf ein Playmate.