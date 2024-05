"The Masked Singer" 2024: Wer ist in Folge 5 raus? Diese Sängerin wurde kurz vor dem Finale enthüllt

Das Halbfinale ist vorbei - die Finalist:innen stehen fest! Erfahre hier, welcher Star kurz vor dem Sieg enthüllt wurde und die Show verlassen musste.

Im Halbfinale treten die verbliebenen vier Masken gegeneineander an: der Floh, der Flip Flop, das Krokodil und Elgonia.

Nach der letzten Entscheidung muss die Frühlingsbotin die Show verlassen. Darunter kommt zum Vorschein: Nadja Benaissa.

Elgonia kurz vor dem Finale enthüllt

Während Team Flip Flop es als erstes ins Finale geschafft hatte, mussten Elgonia, der Floh und das Krokodil zittern. Die Entscheidung lag - wie immer - bei den Zuschauer:innen. Und die haben abgestimmt: In Show 5 traf es Elgonia!

Im Clip: Elgonia singt "My Immortal" von Evanscence

Die magische Maske wurde knapp vor dem Finale enthüllt. Palina Rojinski war fassungslos, dass Elgonia tatsächlich gehen muss.

Elgonia ist Nadja Benaissa

Das Rateteam vermutete Nadja Benaissa hinter Elgonia. Auch 76 Prozent der Fans in der Joyn App tippten auf die No Angels-Sängerin. Und sie behalten Recht! Die Sängerin hat der Frühling bringenden Maske ihre Stimme verliehen.

Mit "My Immortal" von Evanescence berührte Nadja Benaissa das Publikum in Folge 5 und zeigte auch mit dem Herzens-Song "I Look to You" von Whitney Houston, was für eine fantastische Stimme der Popstar hat.

Wer hinter den letzten vier Masken steckt, erfährst du im großen Finale am 11. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.