Mit dem Toast wagt sich eine wahre Plaudertasche auf die "The Masked Singer"-Bühne. Steckt ein Comedy-Star hinter der Maske, wie eine Vielzahl der Fans vermuten?

Die Tipps der Fans aus der JoynMe App

Der Toast springt ins Studio, um zu unterhalten. In der App widmen sich die Fans der Frage, welcher Star hinter der Maske stecken könnte. Das sind die häufigsten Tipps:

Tahnee (41 %) Evelyn Burdecki / Inka Bause (13 %) Martina Hill (11 %) Tanja Schumann (8 %) Annette Frier (2 %)

(Stand: 27. April 2023)

Wer ist der Toast? Alle Spekulationen

Folge 4: Ruth Moschner spekuliert weiterhin auf Tanja Schumann. Aber nach ausführlicher Recherche tippt sie außerdem auf Ina Müller. Wegen des Streits des Toasters mit dem Toast, denkt das Rateteam an ein zerstrittenes Ex-Paar: Beatrice Egli nennt Cathy Hummels und Verona Pooth. Rea Garvey wünscht sich, dass Martina Hill hinter dem Toast steckt.

Das sind die bisherigen Tipps des Rateteams

Folge 3: Mit seiner Mottoparty "Party" überrascht der Toast das Rateteam. Singen da zwei völlig verschiedene Stimmen? Carolin Kebekus ist sich sicher, dass der Toast eine Comedian ist, die sie kennt. Ihr Tipp: Die Frier-Schwestern sind auch zu dritt und der Toast verbringt in den Indizien Zeit mit zwei Freunden. Deshalb schlägt Carolin Kebekus Anette Frier oder ihre Schwester Caroline Frier vor.

Ruth Moschner bringt Synchronsprecherin Tanja Schumann ins Gespräch, denn die spricht eine Figur bei Bernd das Brot. Außerdem vermutet sie Esther Schweins in der zweiten Stimme erkannt zu haben.

Folge 2: Rick Cavanian tippt auf Sängerin Vanessa Mai wegen Steuer-"Belegen". Die Sängerin hat eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht. Rea Garvey ist sich sicher: Hinter der Maske steckt ein Mensch aus der Comedy. Das Rateteam ist sich auf jeden Fall einig, dass es Tahnee sein könnte.

Folge 1: Ruth Moschner fühlt sich beim Toast direkt an Verona Pooth erinnert. Rea Garvey wirft den Namen von Michelle Hunziker in den Ring.

Mögliche Indizien

Hier findest du mögliche Indizien zum Toast.

Der Toast riecht gut.

Was hat es mit den "Belägen" vom Toast auf sich?

Er hat Freunde aus der Gebäckschule.

Er spielt mit einem Croissant und einem Baguette Krümelball.

Der Toast streitet mit seinem Partner, dem Toaster.

Sie waren zusammen Skifahren, am Strand und auf dem Mond.

Der Toast: Ein echter Entertainer

Energiegeladen, stets gut gelaunt und immer in Plauderlaune - so kennt sein Kumpel, der Toaster, den Toast. Die beiden hängen am liebsten miteinander ab und natürlich hat der Toast immer mindestens eine gute Geschichte parat.

Eine krümelige Maske

Nach 800 Stunden Arbeit ist der Toast ready für "The Masked Singer". Eine besondere Herausforderung war das krümelige Äußere. Dafür wurde der Schaumstoff aufwendig gezupft. Besonders ausdrucksstark sind dabei die Augen, denn der Star hinter der Maske kann sie von innen bewegen.

Wir haben uns eine ausgeklügelte Unterkonstruktion ausgedacht, damit der Toast seine Form behält und sich möglichst gut auf der Bühne bewegen kann. Gewandmeisterin Alexandra Brandner

