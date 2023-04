"The Masked Singer" 2023

Der Toast sorgt mit "Wake Me Up Before You Go-Go" für Partystimmung

Tanzstimmung im "The Masked Singer"-Studio - als der Toast "Wake Me Up Before You Go-Go" von Wham! performt, schwingen alle das Tanzbein. Und dazu gibt es auch den ersten Belag für das musikalische Brot!