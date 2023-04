Anzeige

Neue Woche, neue Gästin am Ratepult. Schlagersängerin Beatrice Egli wird zwar unter einer der Masken vermutet, doch unterstützt sie in Folge 4 von "The Masked Singer" 2023 das Rateteam - zum ersten Mal.

Drei Masken wurden in der aktuellen Staffel von "The Masked Singer" bereits enttarnt. Aber das Rätseln geht weiter, denn noch immer sind sechs Masken im Rennen, die sich nach wie vor in ihre Geheimnisse hüllen. Bringt die Rategästin in der nächsten Folge Licht ins Dunkel?

Beatrice Egli im "The Masked Singer"-Rateteam

Stimmlich hat Schlagersängerin Beatrice Egli einiges auf dem Kasten. Hilft ihr musikalisches Wissen beim Erkennen der geheimen Stars? Oder hat sie sogar ein geheimes Talent, das ihr bei der Spurensuche zugutekommt?

Das zeigt Beatrice in der kommenden Folge. Sie nimmt zum ersten Mal am Ratepult Platz und greift Rea Garvey und Ruth Moschner beim Rätseln und Raten unter die Arme. Hier erfährst du mehr über Beatrice Egli.

Doch nicht der Frotteefant?

Dabei müssen sich nun einige Fans wohl von ihrem Tipp verabschieden. Denn 3 Prozent der Zuschauer:innen, die in der JoynMe App abgestimmt haben, glauben, dass die Schlagersängerin bei der Demaskierung des Frotteefanten zum Vorschein kommen würde.

Welcher Star sich als Nächstes zu erkennen geben muss, siehst du am Samstag, 22. April 2023, um 20:15 Uhr live auf ProSieben.