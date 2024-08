"The Race": So spannend ist das Finale! Jetzt schon kostenlos auf Joyn streamen!

Fünf Tage sind die Teilnehmer von "The Race" fast pausenlos unterwegs gewesen. Nun steht der Gewinner fest. Wer schafft es komplett auf eigene Faust als Erster von Marokko nach Köln?

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Bei "The Race" versuchen sich fünf Content Creator von Marokko nach Köln durchzuschlagen.

In Folge 10 kommt es zum großen Showdown .

Erfahre kostenlos auf Joyn, wer sich bei der ersten Staffel von "The Race" den Sieg und das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro sichert.

Vorsicht Spoiler! Dieser Artikel enthält mehrere Spoiler zur ersten Staffel. Der Gewinner wird allerdings noch nicht verraten!

Fünf Content Creator haben sich bei "The Race" einen aufregenden Wettlauf von Tanger (Marokko) nach Köln geliefert. Komplett auf sich allein gestellt, ohne Geld und Smartphone mussten Dave, Jovan, Laurens, Brian und Daniel dabei so manche Hürde überwinden.

Format-Erfinder Dave war lange Zeit auf Siegeskurs der ersten Staffel von "The Race". Warum der 25-jährige Youtuber kurz vor dem Ziel statt des Preisgeldes in Höhe von 25.000 Euro eine bittere Disqualifikation kassierte, erfährst du hier in Folge 7 von "The Race":

Anzeige

Anzeige

Dave scheitert an den harten Regeln von "The Race"

Nach dem Aus von Dave bleiben somit vier Teilnehmer im Rennen nach Köln. Jovan startet von der französischen Stadt Montpellier aus, wo er die Nacht im Treppenhaus eines Studentenwohnheims verbrachte, in den fünften Tag. Damit ist er Laurens einen deutlichen Schritt voraus, dieser macht sich nämlich per Bus von der spanischen Stadt Malaga in Richtung Montpellier auf.

Brian trifft dank seiner Mitfahrgelegenheit mitten in der Nacht in Paris ein. Ein Lucky Punch für den deutsch-irischen Youtuber, denn sein freundlicher Fahrer Sinan und dessen Freunde schenken ihm 60 Euro! Somit hat er genug Geld für ein Busticket. Und es kommt noch besser: Von Paris aus gibt es eine direkte Busverbindung nach Köln!

Das sieht jetzt doch extrem gut aus für mich! Brian gibt sich zuversichtlich

Einziger Wermutstropfen: Brians Budget reicht nicht für den nächsten Bus. Erst die Fahrt in zwölf Stunden ist für ihn bezahlbar. Somit heißt es erst mal warten.

Wer ist schneller? Brian und Daniel zeitgleich in Paris

Doch genau das könnte Brian zum Verhängnis werden. Wenig später trifft nämlich auch Daniel in Paris ein. Kurios: Die beiden "The Race"-Kontrahenten halten sich zeitweise unwissentlich sogar in ein und demselben Park auf - ohne voneinander zu wissen.

Während Brian die Zeit bis zur Abfahrt seines Busses vor einem Hoteleingang totschlägt, kämpft sich Abenteurer Daniel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch Paris in Richtung Autobahn. Von dort aus will er über Belgien bis nach Köln trampen.

Kann Daniel Brian auf diese Weise hinter sich lassen und die Siegprämie in Köln einstreichen? Oder ziehen Jovan oder Laurens auf den letzten Metern noch an allen vorbei? Die Antwort siehst du in der Finalfolge kostenlos auf Joyn.

Hier kostenlos das Finale von "The Race" streamen

Anzeige