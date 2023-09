"The Voice Rap by CUPRA": Alle Infos zur Show in der Übersicht

Wer sitzt auf den roten Stühlen und wann startet eigentlich "The Voice Rap by CUPRA"? Alle Infos zur neuen Show findest du hier!

Was ist "The Voice Rap by CUPRA"?

"The Voice of Germany" steht seit nunmehr zwölf Jahren für großartige Musiker:innen, emotionale Momente und spektakuläre Bühnen-Performances. Die brandneue Extension "The Voice Rap by CUPRA" widmet sich erstmalig ausschließlich den Rap-Artists der Republik. Die roten Stühle sind prominent besetzt, denn hier trifft eine Rap-Legende auf einen aktuellen Chartstürmer: Kool Savas und Dardan geben sich die Ehre für das "The Voice Rap by CUPRA"-Debüt! Beide Coaches stellen sich ein Team aus neuen Rap-Talenten zusammen, die sie in den Blind Auditions auswählen.

Das Talent, das am meisten überzeugt, rappt sich schließlich ins Halbfinale von "The Voice of Germany" und kann die 13. Staffel von "The Voice" gewinnen.

Wie läuft "The Voice Rap by CUPRA" ab?

In vier Blind Auditions drehen sich die Coaches Kool Savas und Dardan für die besten Rap-Talente um. Danach folgt eine Workshop-Phase sowie die Battles. Im Finale gehen die besten vier Talente an den Start, davon kommt jeweils ein Talent pro Coach ins Publikums-Voting. Wer dort die meisten Stimmen bekommt, zieht schließlich mit seinem Coach direkt ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein und kann die 13. Staffel von Deutschlands erfolgreichster Musikshow sogar gewinnen.

Wann läuft "The Voice Rap by CUPRA"?

„The Voice Rap by CUPRA“ startet am Donnerstag, 14. September 2023, auf Joyn. Alle Sendetermine und Sendezeiten der brandneuen Rap-Show findest du hier!

SAV reißt mit Symphonie-Orchester in Stuggi ab!

Wenn ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf "The Voice Rap by CUPRA" haben wollt: Checkt bitte Kool Savas' neues Video aus Stuttgart. Mit dem "Red Bull Symphonic"-Orchester sorgt Kool Savas für pure Gänsehaut.

Unter der Leitung von Sven Gnass liefert der "King of Rap" eine denkwürdige Darbietung, wohlgemerkt vor einem 44-köpfigen Team des Residenz-Orchester Baden-Württemberg - und alle zollen Tribut!

Wir freuen uns auf Kool Savas, wenn er die "The Voice Rap by CUPRA"-Hallen zum Beben bringt! Ab 14. September auf Joyn, 0 Uhr! Ab 21. September dann auf ProSieben, direkt nach "The Voice of Germany" um 22:50 Uhr!

Wer sind die Coaches?

Vor der Bühne werden sich die Coaches Kool Savas und Dardan von den Rap-Einlagen beeindrucken lassen. Wer in welches Team einzieht, siehst du ab Herbst 2023 bei "The Voice Rap by CUPRA".

Rap-Legende Kool Savas thront im roten Stuhl

Kool Savas ist nicht nur seit Jahrzehnten Teil der Rapszene, nein, er prägte sie maßgeblich mit. Insbesondere die deutsche Battlerap-Szene wäre nicht die gleiche ohne SAV! Sein Künstlername Kool Savas (savaş = Krieg, Kampf) könnte für seine Battlerap-Vormachtstellung kaum treffender sein. Bei "The Voice Rap by CUPRA" tritt der King of Rap nun als Coach in Erscheinung und kann seine Skills - zumindest ein Stück weit - an hungrige Talents weitergeben.

Dardan als junge Rap-Größe

Mit 25 Jahren spielt Dardan bereits in der Deutschrap-Champions-League. Mister Dardy machte sich 2016 mit "Wer macht Para?" einen Namen, dann ging es nur noch in eine Richtung: nach oben! Er wird den zweiten roten Stuhl neben Kool Savas einnehmen. Wie Dardan die Talente überzeugen kann und was Team Kool Savas für sich sprechen lässt, siehst du ab Herbst 2023 bei "The Voice Rap by CUPRA".

Wer sind die Talente?

Bisher ist noch nicht bekannt, wer dem Livepublikum bei "The Voice Rap by CUPRA" einheizen wird. Aber natürlich erfährst du alle Details zuerst hier.

Wie kann ich mich für "The Voice Rap by CUPRA" bewerben?

Die Bewerbungsphase für "The Voice Rap by CUPRA" 2023 ist leider schon vorbei. Du kannst dich allerdings gern für das kommende Jahr oder für "The Voice of Germany" 2024 bewerben. Folge einfach dem Link zum Anmeldeformular und vielleicht sehen wir auch dich bald auf der großen "The Voice"-Bühne!

Was muss ich bei der "The Voice Rap by CUPRA"-Bewerbung beachten?

Potenzielle Bewerber:innen müssen in der Regel 18 Jahre alt sein. Minderjährige Talente ab 16 Jahren (zum Bewerbungszeitpunkt) oder nicht voll geschäftsfähige Talente können ausnahmsweise mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten oder gesetzlichen Vertreter am Scouting teilnehmen. Alle Einzelheiten zur Bewerbung findet ihr hier.

Du kennst jede Punchline? Beweis es!

Extra für "The Voice Rap by CUPRA" haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Anlässlich des Show-Starts haben wir die besten Punchlines der letzten Dekaden Deutschrap zusammengesucht und in vier Quiz verpackt! Keine Sorge, es ist für jede:n etwas dabei! Von Boom-Bap-, Newschool-, Ladys-only- bis hin zu einer Deep-Line-Edition könnt ihr euch regelrecht schwindelig quizzen! Habt Spaß!

"The Voice Rap by CUPRA" siehst du ab 14. September auf Joyn!