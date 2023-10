Das Wichtigste in Kürze Für seinen Auftritt hat sich Equa Tu einen maximal komplexen Song ausgesucht. Kann er die Coaches von sich überzeugen?

"The Voice Rap by CUPRA" ist seit 14. September 2023 auf Joyn und ProSIeben zu sehen. Alle Sendezeiten findest du in der Übersicht. Alle Infos und die aktuellen News gibt es hier.

Team Dardan oder Team Kool Savas? Wer in welchem Team gelandet ist, erfährst du hier.

Für seinen Auftritt bei "The Voice Rap by CUPRA" sucht sich Equa Tu ausgerechnet "Willst du" von Alligatoah aus - ein maximal komplexer Track! Kann er liefern oder geht er sprichwörtlich den Bach runter?

Equa Tu mimt den Alli-Alli-Gatoah

Kann das gut gehen? Für seinen Auftritt bei "The Voice Rap by CUPRA" hat sich Hauke Löber aka Equa Tu einen maximal komplexen Song ausgesucht: Ausgerechnet "Willst du" von Alligatoah soll es sein. Warum der Track eine Herausforderung sein könnte? Nun ja, viel anspruchsvoller geht es kaum.

Komplexe Reimketten und Doubletime-Parts

Alligatoah, seines Zeichens wohl einer der großen Virtuosen des Deutschraps, ist nicht gerade bekannt für simple Texte. Ganz im Gegenteil, der Nummer-eins-Rapper zeichnet sich durch seine verschachtelte Metrik, haufenweise Doubletime-Parts und Riesensprünge innerhalb der Tonalität aus. Ist Equa Tu dieser Aufgabe gewachsen oder geht er sprichwörtlich mit Alligatoah den Bach runter?

Dieser Flow kann sich sehen lassen!

Um das kurz und knackig zu beantworten: Ja, er kann es! Equa Tu liefert on point und entfacht ein ähnliches Doubletime-Gewitter, wie es das Original vor zehn Jahren tat. Auch die flowige Art des zweifachen Platin-Musikers bekommt Hauke gut rüber. Die Reaktionen der Coaches nach dem Auftritt sind eindeutig.

Fresher Typ, Alda! Dardan

Props von den Coaches

"Du hast dir ’nen krassen Song ausgesucht und beide Parts auch durchgespittet. Dafür schon mal Respekt", sagt Kool Savas das Talent anerkennend. Zwar sei nicht alles perfekt gewesen, das sei bei so einem Künstler allerdings auch kaum möglich, so der "King of Rap" weiter und stellt die Rap-Skills des Trailerpark-Rappers einmal mehr in den Fokus:

Alligatoah ist ja auch wirklich ein geisteskranker Typ! Kool Savas

Wer für Equa Tu gebuzzert hat und in welchem Team der Münsteraner wohl gelandet ist, erfährst du in Folge 4 von "The Voice Rap by CUPRA".

Diese ist ab sofort kostenlos auf Joyn und am Donnerstag um 22:55 Uhr auf ProSieben zu sehen.

