Das Wichtigste in Kürze Mit Caddy Pack, Rabbit und Ezo hat Coach Kool Savas ein bärenstarkes Trio in den "The Voice Rap by CUPRA"-Battles. Doch am Ende muss ein Talent die Show verlassen.

"The Voice Rap by CUPRA" ist seit 14. September 2023 auf Joyn zu sehen. Alle Sendezeiten findest du in der Übersicht. Alle Infos und die aktuellen News gibt es hier.

Team Dardan oder Team Kool Savas? Wer in welchem Team gelandet ist, erfährst du hier.

Anzeige

Im Team Kool Savas will ein Trio die Battle-Bühne zum Beben bringen: Caddy Pack, Rabbit und Ezo kämpfen um den Einzug ins Finale. Vor der Entscheidung zwischen seinen Talents graut es Savas schon im Vorhinein.

Ruhe vor dem Sturm: Die Talents grillen mit Kool Savas!

Das Battle zwischen Caddy Pack, Marius "Rabbit" Pflichtenhöfer und Leon "Ezo" Weick beginnt ungewohnt entspannt: Und zwar mit einem Rap-Star, der für sie grillt. Coach Kool Savas höchstpersönlich wendet für seine Talents Würstchen am Grill.

Er möchte zwischen den stressigen Proben auch mal eine etwas entspanntere Atmosphäre schaffen. Dabei wird auch aus dem Nähkästchen geplaudert. Der Rap-Star verrät, dass er noch immer vor Auftritten ordentlich Lampenfieber bekommt!

Ich bin total aufgeregt, […] eigentlich ist das gar nicht der richtige Job für mich. Kool Savas

"Was mich am meisten berührt hat, war, dass er gar nicht geglaubt hat, dass es mal so groß wird bei ihm. Ich mein, wir reden vom deutschen King of Rap!", zeigt sich Rabbit vom Gespräch beeindruckt.

Anzeige

Anzeige

Mega-Battle-Performance: Kool Savas ringt um Worte - und die Entscheidung

Doch nur Plaudern geht bei "The Voice Rap by CUPRA" nicht: Der Battle-Song muss geprobt werden! Dafür hat sich Kool Savas das Werk "Der Himmel muss warten" von Sido ausgesucht. Denn am Ende muss einer im Trio die Show verlassen. Ihr Coach ringt deshalb schon vor dem eigentlichen Battle mit seinen Gefühlen.

Also einen nach Hause zu schicken, wird heute schwer für mich als Entscheidung, weil die drei sind mega unterschiedlich, die haben es alle verdient. Kool Savas

Bringt der Sido-Track die Entscheidung?

Die anschließende Performance seiner Talents enttäuscht Kool Savas nicht im Geringsten: "Mega nice, ihr habt das richtig geil gemacht", freut er sich nach dem Auftritt seiner Talents.

Auch Coach Dardan lobt die Konkurrenz: "Man hat das sehr mitgefeiert. Ich find die Chemie zwischen euch drei auch super!"

Anzeige

Nach dem Battle-Song ist vor dem Acapella

Wer jetzt gedacht hätte, die Entscheidung stünde schon fest: weit gefehlt. Das Battle ist an dieser Stelle noch nicht vorbei. Stattdessen dürfen alle drei Talents noch einen 16er im Acapella-Modus performen. Das Prinzip ist simpel, die Umsetzung weniger: In 16 Zeilen müssen die Rapper:innen ohne Beat performen. Logisch, dass der volle Fokus hier auf Flow und Text liegt.

"Rap am Mittwoch"-Fans kommen auf ihre Kosten

Alle Hip-Hop-Heads da draußen dürften bei diesem Battle-Format schwer an "Rap am Mittwoch" erinnert werden ... zwar wird nicht gegeneinander gebattlet, die Acapellas vor Publikum sorgen aber gleichermaßen für Gänsehaut.

Caddy macht den Anfang - und sie legt direkt mächtig vor! Sowohl Dardan als auch Kool Savas sind begeistert von ihrer Umsetzung.

Auf seine Rap-Kollegin folgt Rabbit. Auch seine Version überzeugt die erfahrenen Coaches.

Nun muss Ezo nachlegen. Und das macht er - zum Unglück seines Coaches!

"Das macht's mir jetzt noch mal schwerer!", gibt sich Kool Savas verzweifelt.

Und auch Dardan ist froh, diese harte Entscheidung nicht treffen zu müssen: "Ich muss sagen, ich will gerade nicht in deiner Haut stecken", sagt er an seinen Coach-Kollegen gerichtet.

Anzeige

Anzeige

Emotionale Entscheidung: Wen nimmt Savas mit ins Finale?

Doch es führt kein Weg daran vorbei: Savas muss ein Talent nach Hause schicken.

Das ist so schwer, weil ihr seid mir alle so ans Herz gewachsen. Kool Savas

Dann trifft der Rap-Star seine erste Entscheidung des Abends: Er nimmt Leon mit in die nächste Runde! Seine Begründung: Er brauche ein Komplettpaket, um gegen Dardan "anstinken" zu können.

Doch Coach Kool Savas kann nur ein weiteres Talent mitnehmen.

Caddy Pack oder Rabbit, wer schafft es ins Finale von "The Voice Rap by CUPRA". Das erfährst du in der ganzen Folge - ab sofort kostenlos auf Joyn.

Jetzt die Folge in voller Länge auf Joyn schauen.