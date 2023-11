Anzeige

Im "The Voice Rap by CUPRA"-Battle zwischen Erda, OG Pablito und CEO läuft so einiges nicht wie geplant. Coach Dardan stellt das vor eine besonders schwere Entscheidung.

Rap-Star ganz privat: Coach Dardan erzählt seinen Talents von hartem Aufstieg

Das nächste Battle im Team Dardan beginnt mit einem Restaurantbesuch. Der Rap-Star möchte Zeit mit Erda, OG Pablito und CEO verbringen. Denn: "Dieses Coaching soll nicht einfach nur für die Show sein", erklärt Dardan. Von Anfang an habe er gewusst, dass er den Talents wirklich helfen wolle.

Deshalb erzählt der Musiker seinen Schützlingen von seinen düsteren Anfangszeiten.

"Irgendwann bin ich nicht mehr zur Schule gegangen", so Dardan. Sein Vater habe ihn dann zum Arbeiten in einen Laden am Hauptbahnhof geschickt. Dort habe er das Leben erst richtig kennengelernt.

"Wenn ich denke, dass meine Erfahrungen den Talents in irgendeiner Weise helfen können, bin ich auch bereit, private Geschichten zu erzählen", erklärt der Rapper seine Offenheit.

Nach so viel Nähe zu Rap-Star Dardan geht es für die Talents aber wieder ans Eingemachte. Die große Battle-Bühne wartet. Dardan hat sich dafür den Song "Bamba" von Luciano ausgesucht.

Mega-Schock beim Battle: Gleich zwei Talents patzen!

Vor ihrem Auftritt sieht man den Musiker:innen ihre Nervosität deutlich an. Wer letzten Endes weiterkommt, sei zu diesem Zeitpunkt unmöglich vorauszusagen. "Wir drei sind sehr starke Talente, was Rap betrifft. Wir haben alle drei irgendwas, was uns von den anderen unterscheidet", urteilt Erda.

Dardan sieht dem Battle positiv entgegen: Seine Schützlinge hätten sein Feedback gut aufgenommen, resümiert der 26-Jährige. Dann setzt der Beat ein und seine Talents legen los.

Doch der Mega-Schock folgt alsbald: OG Pablito vergisst mitten im Song die Lyrics und muss unterbrechen, während der Beat weiterläuft. CEO versucht noch, auszuhelfen und dessen Lines so gut es geht zu backupen, doch Pablitos Blackout dauert an.

Kurz darauf folgt die nächste Überraschung: Auch Erda hat einen Text-Hänger, muss ebenfalls mehrere Augenblicke aussetzen. Nur CEO macht seine Sache ohne Aussetzer. Logisch, dass er der Einzige ist, der sich nach dem Auftritt so richtig freuen kann.

Dardan enttäuscht vom Auftritt seiner Talents

Denn auch Coach Dardan ist alles andere als begeistert:

Das war nicht das, was ich erwartet hab, leider. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dardan

Er wisse, dass es Mut koste, auf so einer großen Bühne zu stehen, resümiert Dardan. Auch koste es viel Kraft und Anstrengung, in so kurzer Zeit einen Text zu lernen.

Als Dardan Pablitos Patzer anspricht, kann dieser nur erklären: "Ich weiß nicht, was los war." Dem Coach reicht diese Antwort allerdings nicht. "Das ist dieser Moment, wo du einfach abliefern musst."

Und Pablitos Kollegin bekommt ordentlich Kritik: "Bei dir auch Erda, du hast einfach, während du performt hast, mit anderen Leuten geredet, das fand ich bisschen respektlos, sag ich dir ehrlich."

Doch es kommen auch positive Worte vom Rap-Star: "Am Ende des Tages find’ ich euch immer noch toll. Ich mag euch übertrieben, ihr seid mir auch ans Herz gewachsen."

Können sich Erda und Pablito bei der 16-Bars-Challenge retten?

Die 16-Bars-Acapella-Challenge ist jetzt die letzte Chance der Talents, die Karten noch mal neu zu mischen.

Als Erstes ist OG Pablito an der Reihe. Seine Patzer kann er mit seiner Version wieder etwas ausbessern: Der Musiker liefert ab. Noch hält sich Dardan mit Feedback zurück, will direkt im Anschluss Erda hören. Doch dann erneute Schrecksekunden: Auch hier patzt die 19-Jährige.

"Mach noch mal von vorne", weist sie Dardan an. Doch auch bei ihrem zweiten Versuch hat Erda Hänger.

Woa, wie kann man so einen Blackout haben? Erda ärgert sich über den verpatzten zweiten Versuch

Dardan lässt die Nachwuchsmusikerin noch ein drittes Mal neu ansetzen. Doch die 19-Jährige kommt einfach nicht rein in den Text.

Dann muss CEO sich beweisen - und das tut er. Seine Verse bringt er problemfrei über die Bühne und begeistert Coach und Publikum gleichermaßen. Flow, Doubletime, Betonung: hier passt einfach alles. Und alles on point gespittet. Kurzum: CEO reißt in nur 16 Bars die Bühne vollkommen ab.

Dann rückt die Entscheidung ganz nahe, denn nun liegt es an Dardan, wer ins Finale kommt und wer nach Hause fährt.

Coach Kool Savas lässt es sich nicht nehmen, für die Talents in die Bresche zu springen:

Ich hab selber im Live-TV Texte komplett verzockt. Da hab ich schon 20 Jahre gerappt. Kool Savas

Die Nervosität sei auf einem ganz anderen Level, man dürfe das nicht auf die Goldwaage legen, nimmt der Coach des Konkurrenzteams Erda und Pablito in Schutz.

Dardan unbeeindruckt von Erda und Pablito: Wie entscheidet er sich?

Für Dardan macht es das aber nicht leichter. "Ich weiß nicht genau, wie ich das Ganze hier bewerten soll." Die Frage, die sich laut dem Rapper stellt: Wer ist für das nächstgrößere Format gemacht und wer nicht?

Wenn ich ehrlich bin, hätte ich heute sogar gerne nur einen mitgenommen. Dardan

Wer damit gemeint ist? CEO! Er hat seinen Coach überzeugt und steht damit im Finale.

Doch wen nimmt Dardan als zweiten Kandidaten mit? Schließlich war er weder von Pablitos noch von Erdas Auftritt überzeugt. Das erfährst du in der ganzen Folge - ab sofort kostenlos auf Joyn.

