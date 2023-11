Das Wichtigste in Kürze Dardan coacht bei "The Voice Rap by CUPRA" aufstrebende Rapper:innen. Denn der Musiker weiß, wie es ist, ganz unten anzufangen. Das offenbart er seinen Talents.

Kurz vor dem "The Voice Rap by CUPRA"-Battle von Erda, OG Pablito und CEO lädt deren Coach Dardan sie zu einem privaten Treffen ein - bei dem er von seinen schwierigen ersten Schritten erzählt.

Dardan ganz privat: Seine Talents sollen von ihm lernen können

Bei "The Voice Rap by CUPRA" legt Coach Dardan Wert darauf, nicht nur in der Show Zeit mit seinen Talents zu verbringen. Deshalb geht er mit Erda, OG Pablito und CEO vor deren Battle essen. Von Anfang an habe er gewusst, dass er den Talents wirklich helfen wolle, so Dardan. Deshalb ist es dem Rap-Star wichtig, sich seinen Schützlingen auch von einer privateren Seite zu zeigen.

Wenn ich denke, dass meine Erfahrungen den Talents in irgendeiner Weise helfen können, bin ich auch bereit, private Geschichten zu erzählen. Dardan

Im Gespräch mit seinem Team offenbart der 26-Jährige dann, dass Rap eine echte Chance ist, aus schwierigen Verhältnissen auszubrechen. "Früher hatte ich gar keine Aussicht auf irgendwas", erzählt der Musiker von seinen Anfängen.

Arbeit am Hauptbahnhof hat Dardan die Augen geöffnet

"Irgendwann bin ich nicht mehr zur Schule gegangen. Dann kam irgendwann mein Vater rein und hat gesagt: 'Du gehst jetzt ab morgen arbeiten.'"

Ab sofort hieß es für den jungen Dardan: Am Hauptbahnhof Stuttgart im Laden vom Kumpel seines Vaters jobben.

Da hab ich das Leben richtig kennengelernt: Du putzt den Boden am Hauptbahnhof. Das hat mir geholfen zu zeigen: Da kannst du hin oder wenn du willst, kannst du ganz nach oben. Dardan

Und ganz nach oben hat es Dardan geschafft: Mehrere erfolgreiche Alben und Chartplatzierungen hat er bereits gelandet, seine Musikvideos klicken Millionen.

Genau deshalb will die heutige Rap-Berühmtheit auch von seinen Talents wissen, was deren Ziele sind. Erda beispielsweise will ihren eigenen Song im Radio hören, Pablito will mit seiner Musik Leute glücklich machen.

Das Finale von "The Voice Rap by CUPRA" zu erreichen, wäre dafür ein erster Schritt.

Wer diese Hürde meistern und Coach Dardan von sich überzeugen kann, erfährst du in der ganzen Folge - ab sofort kostenlos auf Joyn.

