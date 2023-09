"The Voice Rap by CUPRA" - Dardan ist beeindruckt von "CEO": "Du bist ein Showman durch und durch."

Das Wichtigste in Kürze In Folge 1 geht es direkt rund: Dominik aka "CEO" beweist von Sekunde eins an sein Talent als Showman.

Diese Talente stellen sich der Challenge von "The Voice Rap by CUPRA".

Alle wichtigen Infos rund um "The Voice Rap by CUPRA" findest du hier.

Dominik aka "CEO" reißt in den Blind Auditions richtig ab. Mit "Malik" von OG Keemo begeistert er die Coaches Kool Savas und Dardan.

In den Blind Auditions von Folge 1 geht es direkt stark los. Dominik aka "CEO" betritt die Bühne mit einer Mission. Er will beweisen, dass er "für Rap gemacht ist". Doch es geht um noch mehr: Das Talent, das am meisten überzeugt, rappt sich ins Halbfinale von "The Voice of Germany" und kann sogar die 13. Staffel von "The Voice" gewinnen.

Dominik aka "CEO" holt sich den Doppel-Buzzer

Der Schweinfurter legt seine ganze Energy in die Performance. Das Publikum jubelt und Coach Dardan buzzert zuerst. Auch auf den zweiten Buzzer von Kool Savas muss "CEO" nicht lange warten - als das Rap-Talent die Coaches direkt im Song anspricht, ist Savas am Start.

Dardan und Kool Savas kämpfen um Dominik

Doch in welches Team will Dominik? Für Dardan ist klar: Er will ihn für sein Team. Doch Kool Savas hat dabei auch noch ein Wörtchen mitzureden: "Wenn ihr zusammen auf der Bühne steht, du würdest mies untergehen neben ihm", kontert er Dardan. Deutliche Ansage - Coach Savas ist bereit, um Talent Dominik zu kämpfen. "Er spittet richtig. Er ist wie ein Monster", lobt der Rap-Superstar die Performance und den Look von "CEO".

Du bist ein Showman durch und durch. Coach Dardan

"Rap hat mir geholfen"

Auf der Bühne zu stehen hat für Dominik noch eine ganz andere Bedeutung. Während Gewalt und Drogen zu seiner Vergangenheit gehörten, konzentriert sich das Talent jetzt auf seine Familie und den Rap.

"Irgendwann war ich vorm Spiegel gestanden und hab mich angeschaut und dachte mir so: 'Es kann nicht so weitergehen'", erzählt der Schweinfurter. Auch die Geburt seines Sohnes habe ihm die Motivation gegeben, etwas an seinem Leben zu ändern.

Mehr Motivation als eine Familie kann man eigentlich nicht haben. Das ist ein Geschenk. Dominik aka "CEO"

Rap habe in der Entwicklung von Dominik eine große Rolle gespielt. "Rap hat mir geholfen in allen Belangen in meinem Leben. Seitdem ich Musik mache, versteh' ich mich selbst besser und versteh' auch die Welt besser."

Jetzt bekommt Dominik aka "CEO" die Chance, seine Story und sein Talent auf die große Bühne zu bringen: Für welches Team er sich entscheidet, erfährst du in der ganzen Folge der ersten Blind Auditions bei Joyn.

