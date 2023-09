Das Wichtigste in Kürze "The Voice Rap by CUPRA" startet am 14. September 2023 auf Joyn. Alle Sendezeiten in der Übersicht.

Zum ersten Mal gibt es eine eigene "The Voice"-Variante, die sich ganz dem Rap widmet.

In diesem Artikel findest du immer die neusten Infos und News zusammengefasst.

"The Voice Rap by CUPRA" ist eine neue Variante der beliebten Musikshow. Hier treten ausschließlich Rap-Talente an. In diesem Artikel findest du immer die neuesten Infos zur Show auf einen Blick.

Wann und wo läuft "The Voice Rap by CUPRA"?

Zu sehen ist "The Voice Rap by CUPRA" ab dem 14. September 2023 kostenlos auf Joyn. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. Auch im TV kann "The Voice Rap by CUPRA" anschauen. Auf ProSieben gibt es die Folgen immer eine Woche später zu sehen - Donnerstagabend nach "The Voice of Germany".

Hier findest du eine komplette Übersicht aller Sendetermine.

Das sind die Coaches bei "The Voice Rap by CUPRA"

Als Coaches sind zwei Hip-Hop-Größen mit dabei: Kool Savas hat schon seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle in der deutschen Rap-Szene. Dardan ist einer der erfolgreichsten Rapper der neuen Generation. Was beide vereint, ist die Leidenschaft für Rap-Musik und der Ehrgeiz, die besten Talente für sich zu gewinnen.

"The Voice Rap by CUPRA": Darum geht's

Wie auch bei "The Voice of Germany" treten auch bei "The Voice Rap by CUPRA" unterschiedliche Talente in den Blind Auditions an. Sie performen auf der Bühne und die Coaches sitzen ihnen abgewandt. Gefällt einem Coach, was er hört, haut er auf seinen Buzzer und sein Stuhl dreht sich um. Damit ist das Talent eine Runde weiter. Es kann sich dann unter allen Coaches, die sich umgedreht haben, entscheiden, in wessen Team es gehen möchte. Der große Unterschied zu "The Voice of Germany": Bei "The Voice Rap by CUPRA" gibt es ausschließlich Rap-Auftritte.

Nach den Blind Auditions arbeiten die Coaches gemeinsam mit ihren Talenten in der Workshop-Phase. Nachdem die Fähigkeiten noch weiter verfeinert wurden, geht es in die Battles und schließlich ins Finale. Wer hier gewinnt, zieht ins Halbfinale von "The Voce of Germany by CUPRA" 2023 ein und kann die Show gewinnen.