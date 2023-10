Das Wichtigste in Kürze Carlo Cardinali gibt sich alles andere als "Humble" und macht auf Kendrick Lamar. Der Hamburger hat nicht nur Biss, sondern auch eine ganz besondere Stimme.

Schwieriger geht es kaum! Ausgerechnet ein Song von Kendrick Lamar soll es für Carlo Cardinali in Folge 3 werden. Ob er King Kunta gerecht wird? Oder heißt es "Sit down, B*tch"?

Die Komplexität des Kendrick Lamar

Geht es um die Komplexität der Reimstruktur und den Tiefgang der Songs, hätte sich Carlo Cardinali kaum einen vielschichtigeren und gleichzeitig kniffligeren Artist aussuchen können als Kendrick Lamar. Der Überflieger aus Compton, California, gilt als einer der Virtuosen im Musikgeschäft. Seine Platten werden vom Feuilleton, von Linguisten und auf der Straße gleichermaßen verehrt.

"Humble" von King Kunta soll es sein

Für Carlo Cardinali war die Wahl von Kendricks Song "Humble" einfach, denn für den Rapper stand quasi fest: "Ich mag die Flows, ich mag die Stimmlage, es passt auch zu meiner Stimmlage", erklärt der 25-Jährige vor seinem Auftritt.

Carlos will mit Power und Stimme überzeugen

Apropos Stimme. Der gebürtige Kieler hat noch ein Ass im Ärmel, denn wahrlich will seine Stimme nicht so recht zu seinem äußerlichen Erscheinungsbild passen. Das habe die eigene Familie schon vor vielen Jahren festgestellt.

"Für meine Familie ist es eine Überraschung gewesen, was da für eine Stimme aus mir rauskommt, weil man nicht genau damit rechnet, dass so viel Power dahintersteckt", erzählt Carlos, der heutzutage in Hamburg wohnt.

Wenig Bühnenerfahrung, viel Hunger

Diese Power könnte Carlo helfen, denn Bühnenerfahrung hat der 25-Jährige bisher nur vereinzelt gesammelt. Zweimal sei er bereits vor jeweils kleinem Publikum auf Bühnen gestanden, habe aber noch "richtig Respekt" davor. Umso mutiger klingen seine Worte direkt vor der Performance.

Gleich wird richtig zerstört! Carlo

Props von Dardan, aber auch Kritik ...

Dann der Auftritt: Man merkt dem gebürtigen Kieler seine Energie und seinen Willen bei jedem Wort an. Das gefällt den Coaches. Nach kurzer Zeit fängt Dardan an, mitzurappen. Es dauert nicht lange und Dardans Hand landet auf dem Buzzer.

Nach dem Auftritt erläutert Mister Dardy seine Entscheidung. Ihm haben vor allem Carlos Mut und Biss gefallen: "Das war crazy, Bruder!"

Trotzdem gibt es auch Kritik für Carlo. Was Dardan dem jungen Kendrick-Connaisseur noch mit auf den Weg geben will, kannst du jederzeit in der ganzen Folge auf Joyn sehen.

