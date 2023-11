"The Voice Rap by CUPRA" - Finale in Folge 8: Alle Highlights und News im Überblick

Das Wichtigste in Kürze Willkommen zum Newsblog von "The Voice Rap by CUPRA". Hier erfährst du die wichtigsten Geschehnisse kompakt auf einen Blick.

"The Voice Rap by CUPRA" ist seit 14. September 2023 auf Joyn zu sehen. Alle Sendezeiten findest du in der Übersicht. Alle Infos und die aktuellen News gibt es hier.

Team Dardan oder Team Kool Savas? Wer in welchem Team gelandet ist, erfährst du hier.

"The Voice Rap by CUPRA" ist eine neue Variante der beliebten Musikshow. Hier treten ausschließlich Rap-Talente an. In diesem Artikel findest du immer die neuesten Infos zur Show auf einen Blick.

+++ Update, 2. November 2023 +++

Das Finale von "The Voice Rap" steht vor der Tür

Während auf ProSieben heute Abend ab 23:05 Uhr Folge 7 flimmert, kannst du die finale 8. Folge direkt im Anschluss wie gewohnt kostenlos auf Joyn sehen. Und die hat es in sich! Denn die vier Finalist:innen sind allesamt gewillt, das Ding nach für sich nach Hause zu holen!

Ezo, Erda, Caddy Pack oder CEO: Wer macht den Titel klar und zieht direkt ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein? Das erfährst du im großen Finale von "The Voice Rap by CUPRA".

+++ Update, 26. Oktober 2023 +++

Heute Folge 6 auf ProSieben! Direkt danach Folge 7 auf Joyn

In Folge 6 geht es heute für die letzten Talents um den Einzug in die Battles. Wer kann die Coaches Kool Savas und Dardan von sich überzeugen? Und wer muss heute die Heimreise antreten?

Auf Joyn seht ihr ab heute Nacht um 23:45 Uhr bereits kostenlos Folge 7. In den Battles müssen sich

+++ Update, 23. Oktober 2023 +++

Die besten Zweier-Buzzer auf einen Blick!

Die Blind Auditions sind vorbei, die Talents auf die Teams von Kool Savas und Dardan verteilt. Im Recap präsentierten wir euch nun die besten Auftritte der 1. Staffel "The Voice Rap by CUPRA". Alle Zweier-Buzzer in der Übersicht findest du hier!

+++ Update, 19. Oktober 2023 +++

Heute läuft Folge 5 auf ProSieben & Folge 6 auf Joyn

In Folge 5 wird es heute Abend ernst auf ProSieben. Denn in der Workshop-Phase müssen die Talents nicht nur ihre eigenen Texte unter Zeitdruck schreiben, sondern diese im Anschluss auch vor ihrem Coach recorden. The pressure is on!

Wie sich die ersten drei Talents schlagen, siehst du ab 22:55 Uhr auf ProSieben und im Livestream.

Workshop-Phase #2: Die finalen Entscheidungen auf Joyn

Wer schafft es eine Runde weiter? Die finalen Entscheidungen der Coaches werden keine einfachen sein, aber sie müssen getroffen werden!

Ab 23:40 Uhr könnt ihr Folge 6 direkt auf Joyn schauen.

+++ Update, 17. Oktober 2023 +++

Salva und Erda liefern sich ein enges Battle

Erda und Salva duellieren sich bei "The Voice Rap by CUPRA" © Joyn

Diese Entscheidung wird wirklich knifflig! Doch Coach Dardan muss sich in der Workshop-Phase entscheiden. Nur eines seiner Talents kann er in die nächste Runde schicken: Salva oder Erda. Beide Artists haben einen ähnlichen Stil - und beide Artists liefern ähnlich bravourös ab. Für wen wird sich der Coach entscheiden?

+++ Update, 15. Oktober 2023 +++

VVNull und Rabbit kämpfen um die Gunst von Kool Savas

Die Workshops stehen an. VVNull und Rabbit liefern ab! © Joyn

Was ein enges Battle! Baris aka VVNull und Marius aka Rabbit haben es in Team Kool Savas geschafft. Doch es bleibt keine Zeit zum Durchatmen. Denn während der anstehenden Workshop-Phase müssen eigene Texte produziert und recordet werden.

Und der Coach? Der hat seine liebe Mühe, eine Entscheidung zu treffen ... denn seine Talents liefern sich ein wahres Battle in der Booth!

+++ Update, 12. Oktober 2023 +++

Heute läuft Folge 4 auf ProSieben & Folge 5 auf Joyn

Erda bei den Workshops von "The Voice Rap by CUPRA". Es gilt, eigene Texte zu schreiben und diese anschließend zu überzeugend zu recorden. © Joyn

In Folge 4 geht es heute Abend um die letzten Einzüge in die Teams. Wer schafft es in Team Dardan und Team Kool Savas? Die Talents der Folge könnt ihr euch hier anschauen.

In Folge 5 wartet die Workshop-Phase auf die Talents

Nach der Ausstrahlung von Folge 4 im TV geht direkt Folge 5 auf Joyn online - in diesem Fall um 23:35 Uhr. Alle Sendezeiten findest du übrigens hier.

+++ Update, 5. Oktober 2023 +++

Heute Folge 3 auf ProSieben & Folge 4 auf Joyn!

Kevin aka Prototüp cruist in Folge 4 in Lucianos "SUVs" bei "The Voice Rap by CUPRA". © Joyn / Richard Hübner

Der Donnerstag gehört den Beats und Raps! Heute ab 23 Uhr wird auf ProSieben wieder im Takt genickt. Gleich im Anschluss finden findige Hip-Hop-Heads Folge 4 auch schon kostenlos auf Joyn.

Alle Infos zu den Talents aus den beiden Folgen findet ihr hier.

+++ Update, 29. September 2023 +++

"Lidl-Rapper" Poca imitiert Stimmen perfekt

Im Netz wurde er bereits groß gefeiert, jetzt will er auch Kool Savas und Dardan zeigen, was er draufhat: Poca ist als "Lidl-Rapper" viral gegangen, indem er Haftbefehl nahezu perfekt imitierte. Nun tritt er bei "The Voice Rap by CUPRA" auf eine noch größere Bühne und will sich auch dort beweisen.

Hier zeigt er, wie gut seine Imitationen sind. Nach seiner Performance von "Ohne mein Team" zeigt Dardan sich beeindruckt:

Ich dachte, RAF ist einfach hier. Dardan

Pocas Auftritt kannst du hier anschauen:

Die ganze 3. Folge gibt es kostenlos auf Joyn.

+++ Update, 28. September 2023 +++

Heute kein "The Voice Rap?"

Schock nach dem Blick in die Programmübersicht: Heute läuft keine Folge von "The Voice Rap by CUPRA"! Ja, richtig gelesen. Aber kein Grund zur Sorge, denn Folge 2 wurde vorgezogen und lief bereits vergangenen Sonntag auf ProSieben und ist weiterhin auf Joyn verfügbar. Doch damit nicht genug: auch Folge 3 ist bereits auf Joyn online!

Jetzt die Folge in voller Länge auf Joyn ansehen.

+++ Update, 24. September 2023 +++

Folge 3 jetzt bei Joyn!

Carlo gibt sich alles andere als "Humble" und spittet Kendrick Lamars Verses in Folge 3 von "The Voice Rap by CUPRA" © Joyn/Richard Hübner

Same procedure as every week: Nach jeder Folge "The Voice Rap by CUPRA" im TV ist die darauffolgende Episode direkt und kostenlos auf Joyn verfügbar. In Woche drei darfst du dich auf eine kraftvolle Kendrick-Lamar-Performance und Neues vom Lidl-Rapper freuen.

Folge 3 von "The Voice Rap by CUPRA" gibt es direkt im Anschluss der Sendung kostenlos auf Joyn.

Jetzt "The Voice Rap" auf Joyn ansehen.

+++ Update, 21. September 2023 +++

Heute startet "The Voice Rap by CUPRA" auf ProSieben

"The Voice Rap by CUPRA": Kostja mit seiner Performance in Folge 1. © Joyn/Richard Hübner

And if you don't know, now you know! Biggie Smalls

Wenn es einer weiß, dann natürlich The Notorious B.I.G. Aber ihr könntet es auch wissen ... spätestens heute Abend ab 22:50 Uhr! Eingefleischte Fans hatten schon eine Woche Zeit, Folge 1 von "The Voice Rap by CUPRA" anzusehen und sich selbst ein Bild davon zu machen, wie gut die beiden Coaches King Kool Savas und Dardan miteinander funktionieren! Heute Abend startet die neue Show auch auf ProSieben.

Direkt nach "The Voice of Germany" machen wir die Bühne frei für vier freshe MCs, die sich um die Gunst der Coaches battlen werden. Einschalten!

Übrigens ... Folge 2 von "The Voice Rap by CUPRA" gibt es direkt im Anschluss der Sendung kostenlos auf Joyn.

Jetzt "The Voice Rap" auf Joyn schauen.

+++ Update, 15. September 2023 +++

"Er ist ein Monster!" Kool Savas zeigt sich begeistert von CEO

"Er ist ein Monster": Coaches begeistert von CEO in Folge 1 von "The Voice Rap by CUPRA". © Joyn/Richard Hübner

Der fränkische Rapper CEO hatte keine einfache Vergangenheit! Nachdem er auf die schiefe Bahn geraten war, erlebte er harte Zeiten in Schweinfurt. Kumpels landeten im Knast, Drogen waren seine ständigen Begleiter. Die Wut, die in dieser Zeit im heute 30-Jährigen entstand, hört man noch jetzt in jedem Vers! Das feiern auch Savas und Dardan. Die bewegende Geschichte des Franken kannst du hier nachlesen.

+++ Update, 14. September 2023 +++

Erste Folge von "The Voice Rap by CUPRA" jetzt auf Joyn verfügbar!

Erda begeistert in Folge 1 von "The Voice Rap by CUPRA". © Joyn/Richard Hübner

Die Blind Auditions von "The Voice Rap by Cupra" haben endlich begonnen und die Rap-Talente machen es Dardan und Kool Savas von Anfang an nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen. Gleich mehrere Doppel-Buzzer kannst du in Folge 1 bestaunen, weshalb sich die beiden Coaches was einfallen lassen müssen, um die Talente von ihrem Team zu überzeugen. Lass dir unter keinen Umständen die Auftritte von Gerda "Call Me G" Kapenda, Dominik aka "CEO" und Erda entgehen.

Hier ein kleiner Vorgeschmack:

Die ganze Folge 1 inklusive der Performances und Coach-Fights kannst du dir in voller Länge auf Joyn ansehen. Auf ProSieben wird diese am 21. September um 22:50 Uhr im Anschluss an "The Voice of Germany" ausgestrahlt. Hier findest du alle weiteren Infos zu den Sendezeiten und Sendeterminen.

Hier gelangst du zu Folge 1 Joyn Alle neuen Folgen von "The Voice Rap by CUPRA" findest du hier auf Joyn.

+++ Update, 12. September 2023 +++

Diese Rap-Talente beweisen ihr Können in Folge 1

"The Voice Rap" by Cupra. Call me G flext im Studio. © Joyn/Richard Hübner

Kannst du es kaum erwarten, bis die ersten Talente bei "The Voice Rap by CUPRA" auf der großen Bühne ihr Können zeigen? In der Talente-Übersicht erfährst du vorab, wer alles in Folge 1 auftritt und welche Rap-Songs in der ersten Blind Audition gesungen werden.

Welches Talent die Coaches bei "The Voice Rap by CUPRA" überzeugen kann? Das siehst du seit 14. September auf Joyn!

+++ Update, 11. September 2023 +++

Kool Savas im exklusiven Interview

Kool Savas im exklusiven Interview für "The Voice Rap by CUPRA" © Joyn/André Kowalski

Bevor "The Voice Rap by CUPRA" gestartet ist, hat sich Kool Savas die Zeit genommen, brennende Fragen zu seinem Coaching-Debüt und der Rap-Szene zu klären. Eines ist sicher: Der Coach will den Sieg mit allen Mitteln erringen.

Jetzt wird mit harten Bandagen gekämpft. Kool Savas

Wie die Rap-Legende die besten Talente in den Blind Auditions ausfindig machen will und wie er mit seiner Erfahrung das meiste aus seinem Team herausholen kann, erfährst du in seinem exklusiven Interview.

+++ Update, 29. August 2023 +++

SAV reißt mit Symphonie-Orchester in Stuggi ab!

Wenn ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf "The Voice Rap by CUPRA" haben wollt: Checkt bitte Kool Savas' neues Video aus Stuttgart. Mit dem "Red Bull Symphonic"-Orchester sorgt Kool Savas für pure Gänsehaut.

Unter der Leitung von Sven Gnass liefert der "King of Rap" eine denkwürdige Darbietung, wohlgemerkt vor einem 44-köpfigen Team des Residenz-Orchester Baden-Württemberg - und alle zollen Tribut!

Wir freuen uns auf Kool Savas, wenn er die "The Voice Rap by CUPRA"-Hallen zum Beben bringt! Seit dem 14. September auf Joyn, ab 21. September dann auf ProSieben, direkt nach "The Voice of Germany" um 22:50 Uhr!

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Wann und wo läuft "The Voice Rap by CUPRA"?

Zu sehen ist "The Voice Rap by CUPRA" seit dem 14. September 2023 kostenlos auf Joyn. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. Auch im TV kannst du "The Voice Rap by CUPRA" anschauen. Auf ProSieben gibt es die Folgen immer eine Woche später zu sehen - Donnerstagabend nach "The Voice of Germany".

Hier findest du eine komplette Übersicht aller Sendetermine.

Das sind die Coaches bei "The Voice Rap by CUPRA"

Als Coaches sind zwei Hip-Hop-Größen mit dabei: Kool Savas hat schon seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle in der deutschen Rap-Szene. Dardan ist einer der erfolgreichsten Rapper der neuen Generation. Was beide vereint, sind die Leidenschaft für Rap-Musik und der Ehrgeiz, die besten Talente für sich zu gewinnen.

"The Voice Rap by CUPRA": Darum geht's

Wie auch bei "The Voice of Germany" treten bei "The Voice Rap by CUPRA" unterschiedliche Talente in den Blind Auditions an. Sie performen auf der Bühne und die Coaches sitzen von ihnen abgewandt. Gefällt einem Coach, was er hört, haut er auf seinen Buzzer und sein Stuhl dreht sich um. Damit ist das Talent eine Runde weiter. Es kann sich dann unter allen Coaches, die sich umgedreht haben, entscheiden, in wessen Team es gehen möchte. Der große Unterschied zu "The Voice of Germany": Bei "The Voice Rap by CUPRA" gibt es ausschließlich Rap-Auftritte.

Nach den Blind Auditions arbeiten die Coaches gemeinsam mit ihren Talenten in der Workshop-Phase. Nachdem die Fähigkeiten noch weiter verfeinert wurden, geht es in die Battles und schließlich ins Finale. Wer hier gewinnt, zieht ins Halbfinale von "The Voice of Germany by CUPRA" 2023 ein und kann die Show gewinnen.